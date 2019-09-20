 Для снятия "экономической блокады" Донбасса необходимы возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".
"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал он.
Вместе с тем Пристайко отметил, "блокада не отменяется, возвращение предприятий является условием ее отмены".
"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?
Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - сообщил глава МИД.
Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
Т.е. туда с проверкой могут из СБУ или налоговой прийти?
Маски шоу организовать? Изъять оборудование в счет долгов?
Или "липовое" переоформление и как до блокады на крови - Украина возвращает НДС, соц налоги, зарплату и т.д., а сами предприятия производят что хотят от взрывчатки до патронов и делает откаты "шахтерам и трактористам" за "охрану". Ах да..... и коммунальные долги за счет бюджета! "Ведь может остановится ВАЖНОЕ производство!"
для снятия блокады х.ло (взяв в помощь ПАСЕ...., Меркель, Трампа и Макрона....) зажмет вам яйца каким нибудь цемахом (и около того), подловив вас "на устали от войны и мышебратья" и вы забудете и про заводы и про Украину