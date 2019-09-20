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 Политика Украины
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Все про:блокада (1547) МИД (5136) СНБО (3264) Донбасс (19419) Пристайко (177)

 Для снятия "экономической блокады" Донбасса необходимы возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО, - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что условиями для снятия "экономической блокады" Донбасса является возвращение Украине ее предприятий и соответствующее решение СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал он.

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Вместе с тем Пристайко отметил, "блокада не отменяется, возвращение предприятий является условием ее отмены".

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?

Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - сообщил глава МИД.

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Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.

Источник: https://censor.net.ua/n3149593
 
 
 Топ комментарии
 
каких предприятий,тех что кацы к себе вывезли??
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Это раньше была торговля на крови, патамушто Порох хотел войны, а теперь все нормально, патамушто потепление, ЗЕкаМанда хочет мира...
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"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
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то есть,переоформить предприятия на Украину-и пофиг оккупация?
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Так,як при Поці до блокади Лугандону Семенченком.
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Мои бывшие работодатели так и сделали. Правда СБУ это не одобрило.
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Санкции разваливаются потому что новое правительство в этом плане ничего не делает.
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Навпаки - робить. Працює над розвалом і санкцій, і антикацапської коаліції. І то дуже плідно.
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Походу номінантом на довбойоба року 2019 можна вставляти пристайку, буде змагатися з зелнським і 73% їх електорату
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Для снятия "экономической блокады" Донбасса необходимо желание Народа Украины .
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Таки так. Просто Пристайко дав зрозуміти, що за рішенням Радбезу затримок не буде.
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каких предприятий,тех что кацы к себе вывезли??
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Відкрию тайну,Ахметовські ніхто не вивозив,їх стережуть попачлєнци.
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а кроме ? тоже все на местах,и шахты кормильцам Украины и противников нахлебников из евросоюза,все на местах?никто не вывез,никто ничего не затопил?
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А хіба мова йде про ці заводи та шахти?Я розумію що йдеться виключно про підприємства Ахмета.
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ну это твое право думать)только здесь им не злоупотребляй)
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Вам би Мову вивчити,а то як Мойша Поросєнко,тільки мекаєте та бекаєте на кацапській.
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милий мальчик,дело не в мове,дело к какой пропасти нас ведуть зебилы,истинные знатоки суржика и музыкальных инструментов
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я в таких випадках вказую конкретно: "і ти, зебіл, в тім числі".
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У Торецьку на складах шахти Торецька Центральна,скопилось більше 50 тисяч тон вугілля,не купують,зато з росії йдуть ешелони з вугіллям,можливо з Лугандону.Зеля падло,якщо не припинеш торгівлю на крові з кацапами,та знімеш блокаду з Лугандону,то тебе до Нового Року повісять на Майдані.
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Это раньше была торговля на крови, патамушто Порох хотел войны, а теперь все нормально, патамушто потепление, ********* хочет мира...
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кий би Поця не був мерзенний,але зараз за все відповідає Зеля,він або дурак,або злочинець,як і Поця.
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73/43%зебіли, і ти, в т.ч. - ви забезпечили таку чухню разом. Іжте це гавно, і подавіться
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А этот инопланетянин точно министр иностранных дел? Точно украинский министр иностранных дел?
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особенно в вопросе оплаты за воду....ими сделанными. коммунальщик со средними мозгами
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Точно что не украинский. По сути, я имею в виду, а не формально.
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Ага, кацапы на низком старте, предприятия возвращать, особенно те которые сдали в металлолом...
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Ндравицца мне ,ндравицца.Позиция правительства.Водят олухов за поребриком и у нас за длиинный -предлинный нос.Не суйте нос в дела,в чём не смыслите.Кухарки.
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"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
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Я что такое возвращение?
Т.е. туда с проверкой могут из СБУ или налоговой прийти?
Маски шоу организовать? Изъять оборудование в счет долгов?
Или "липовое" переоформление и как до блокады на крови - Украина возвращает НДС, соц налоги, зарплату и т.д., а сами предприятия производят что хотят от взрывчатки до патронов и делает откаты "шахтерам и трактористам" за "охрану". Ах да..... и коммунальные долги за счет бюджета! "Ведь может остановится ВАЖНОЕ производство!"
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А для признания ДНР/ЛНР и узаконения "народной милиции сепаров", чего вам не хватает?
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всього їм вистачає, все буде. тільки дайте їм час.
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помню как коцапы технику возвращали, всю переломанную
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Блокаду нужно "снимать", когда будет произведена полная и безоговорочная деоккупация всех оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Да и сейчас это не "блокада" , а проходной двор в обе стороны. Постеснялись бы это гибридное действо называть "блокадой". Блокаду как и деоккупацию нужно производить, так любимыми на той стороне, чисто советскими методами. Как говорится по их же скрепам и ихним скрижалям. Ну я так думаю...
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детский сад...
для снятия блокады х.ло (взяв в помощь ПАСЕ...., Меркель, Трампа и Макрона....) зажмет вам яйца каким нибудь цемахом (и около того), подловив вас "на устали от войны и мышебратья" и вы забудете и про заводы и про Украину
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Що він курить? Москалі давно все вивезли і розгромили там. Чи він ввадає що вони все повернуть назад. Смішний він однако.
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