 Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
Министр подчеркнул, что санкции – это целостный механизм. По его словам, если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки – это тоже вопрос санкций.
"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это – деградация санкций", - сказал Пристайко.
"И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на пол года". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - подчеркнул министр.
Впрочем, министр выразил надежду, что в декабре этого года секторальные санкции против России все же будут продолжены.
"Информация о том, какие дискуссии идут в ЕС, дает нам основания для этого", - сказал Пристайко.
Как известно, после последнего продления в июне санкции против России действуют до 31 января 2020 года.
"я хочу, чтобы..." - говорит президент владимир и опять ничего не делает(((
Видео. https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
Санкции разваливаются потому что новое правительство в этом плане ничего не делает.
Ушел на фронт транспорт волонтеров группы Мега Полиграф.
Они повезли и мои аккумуляторы, три сотки, два 140-х и один 75-й. 140-е на броню. Один 140-й не виден на фото, он внизу, на нем стоят сотки.
Порохоботам: знаю все, что скажете, не утруждайте себя, я все знаю, я барыга на крови, жирно нажился на наших воинах и вообще аккумы некачественны и сдохнут в самый неподходящий момент, все знаю
Причем конченный.
Ты еще обьявления кругом дай,какой ты классный
И бред свой туда припиши.
Только почемуто команда Зеленского ничего не делает в этом плане.
Сейчас напринимают фигни что потом не розгребеш.
Профани.
Если Зеленский ничего не может сделать для победы на окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
На самом деле последний опрос в ЕС показал, что население Евросоюза или требует усиления санкций, или, по крайней мере, одобряет те, что есть. Даже в прокацапской Австрии и такой же Греции.
Если сложить голоса тех, кто считает, что нужно усилить санкции и тех, кто считает, что санкции "сбалансированы", то ЗА САНКЦИИ против Кацапии в общем:
в Польше - 63%
Швеции - 62%
Дании - 62%
..........
Нидерландах - 69%
Франции - 55%
Германии - 50%
..........
Австрии - 46%
Греции - 45%
Словакии - 40%