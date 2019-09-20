 Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что санкции – это целостный механизм. По его словам, если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки – это тоже вопрос санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко

"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это – деградация санкций", - сказал Пристайко.

"И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на пол года". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - подчеркнул министр.

Впрочем, министр выразил надежду, что в декабре этого года секторальные санкции против России все же будут продолжены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

"Информация о том, какие дискуссии идут в ЕС, дает нам основания для этого", - сказал Пристайко.

Как известно, после последнего продления в июне санкции против России действуют до 31 января 2020 года.