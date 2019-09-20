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 Политика Украины
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 Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко верит, что секторальные санкции против России в декабре будут продлены, однако отмечает, что идеологически санкции начинают разваливаться.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что санкции – это целостный механизм. По его словам, если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки – это тоже вопрос санкций.

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"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это – деградация санкций", - сказал Пристайко.

"И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на пол года". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - подчеркнул министр.

Впрочем, министр выразил надежду, что в декабре этого года секторальные санкции против России все же будут продолжены.

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"Информация о том, какие дискуссии идут в ЕС, дает нам основания для этого", - сказал Пристайко.

Как известно, после последнего продления в июне санкции против России действуют до 31 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3149592
 
   
 Топ комментарии
 
а что вы делаете, чтобы идеологические санкции укреплялись!..отводите войска7
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Ну ты бы порасказывал еще больше про потепление отношений и выдал бы польше терористов. Ну тогда бы точно продлили санкции Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4696
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и это будет в ООН Украину представлять и говорить о том, что потом с выпученными глазами будет отрицать.
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И морда у пристайки такая довольная, счастливая!!!!
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Дык зеля старается, повстанцы и та сторона - это сильно
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а что вы делаете, чтобы идеологические санкции укреплялись!..отводите войска7
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Ну ты бы порасказывал еще больше про потепление отношений и выдал бы польше терористов. Ну тогда бы точно продлили санкции
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да норм всё,мировые политики с клоуном играют как с клоуном,а страдать будут в первыю очередь ребята на нулёвке
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По ходу такого министра надо гнать в шею !
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Такого міністра треба *******, садити в мішок, мішок підвішувати і *******. А ******* треба ломом.
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тон его речи ничем не отличается от высказываний президента владимира по поводу возвращения россии....ребята констатируют и признаются в своем полном безучастии в происходящем...расслабились и получают удовольствие...
"я хочу, чтобы..." - говорит президент владимир и опять ничего не делает(((
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Я не понимаю , почему при зеле все ватные уроды вернулись в Украину ?
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Не понимаю что здесь непонятного? Всё уже ясно как божий день.
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Пока вас не было ничего не разваливалось
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Вы больше на формулы Штанмайера соглашайтесь и о потеплениях с расеюшкой рассказывайте.
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пристайка торопится слить Украину......побыстрее вернуть её в кремлёвское стойло
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Земинистр иностранных дел - капитулянт!
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ну да . он один . остальное то ЗЕленое правительство прям рвется в бой Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4477
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Этот - явный, остальные - латентные.
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может правильнее сказать не разваливаются а разваливают ? и не последнюю роль в этом разваливании играет Вовочка со своими звонками Путину и общей риторикой что все устали от войны и ее пора заканчивать . естественно европейцы глядя на это тоже хотят если не убрать то по крайней мере смягчить санкции
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прістайко ідєологічєскі прогніл!!!
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Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра. УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео. https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
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Санкции разваливаются потому что новое правительство в этом плане ничего не делает.
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Навпаки - робить. Робить все, щоб санкції розвалилися.
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Если говорить Зппаду про потепление между Украиной и Роисей, то таки нет смысла Западу страдать вместо Украины.
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мало того что ничего не могут сделать, они ещё интересы сдадут по формуле...
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Эт мои санкции:
Ушел на фронт транспорт волонтеров группы Мега Полиграф.
Они повезли и мои аккумуляторы, три сотки, два 140-х и один 75-й. 140-е на броню. Один 140-й не виден на фото, он внизу, на нем стоят сотки.
Порохоботам: знаю все, что скажете, не утруждайте себя, я все знаю, я барыга на крови, жирно нажился на наших воинах и вообще аккумы некачественны и сдохнут в самый неподходящий момент, все знаю

Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6070
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Тебе вже кілька разів ловили на кацапській пропаганді, брехуне.
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Шось вони на вид як беушні. І везти далеко акамулятори не закріплені (один справа ледь не падає) - якось воно несерйозно.
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По моему ты просто дебил с манией величия.
Причем конченный.
Ты еще обьявления кругом дай,какой ты классный
И бред свой туда припиши.
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Alter Nator, бачишь? Два зеленобыдла уже дристонули в твою сторону. Ты был прав.
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Пока писал, еще один зеленосопливый подвалил.
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Внешнеполитические документы пишут тем же органом, что и на рояле играют. Но у Слуги народа тут особый случай.
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5 лет коррупции и мародерства... Европе это просто надоело, это естественно и следовало ожидать.
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так совпало. что когда пришел к власти реваншист. то Европа устала от Пороха.
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То есть вы реально думаете, что на санкции влиял порошенко??)))) А второе - думаете, что государства Европы будут терять миллиарды долларов ради страны, которая за 5 лет агрессии даже дип отношений не разорвала и сама продолжает торговать с агрессором?))
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тільки зеботара не хоче розуміти очевидної істини: євробуржуям потрібен документ про те, що йде війна, агресія РФ проти України і відповідна окупація території; і лише тоді вони змиряться з необхідністю санкцій своїх країн проти агресора та введенням нових і нових... І що їм по-барабану, чи ввела Украна власні санкції проти ворога, чи ні. Їм головне, щоб Україна (в данному випадку) не торгувала з агресором конкурентною продукцією.
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так ведь сейчас же - ни коррупции, ни мародерства. Все классные!!!! так почему же они разваливаются????? заметьте не"развалились", а "разваливаются" - в настоящем времени!
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ну да. они санкции. а мы будем торговать.
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Ага, разваливаются. Благодаря вам - клованским *********...
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йюдєйске та кацапське отрєбьйє дорвалось до влади в Україні
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Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко/Это нормальная реакция на действия правителей Украины. "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе.-Разъясняет старший, командированный в Украину миротворец из Израиля: Деньги любят тишину/Путин умный человек. Можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./"Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" . /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Надо не выпрашивать, а ставить перед фактом: или реальные санкции, которые в обозримом будущем позволят восстановить границы, или похороны Будапештского меморандума и восстановления ядерного оружия в Украине...
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прістайко вже на всьо согласився - і на формулу штаймайєра і на ***** в рот, а ***** нєдовольне - йому вже мало отвода. Тільки повна капітуляція
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демілітаризована зона 4 км та ніяких пересувань через кордон з мордором - шоп навіть їх вороб'ї до наших горобців не злітали
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Да если бы не сбитый по чистой дурости Боинг и санкций то особо не было бы, так что тогда нужно было года три назад капитулировать .
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Пристайко !Санкции разваливаются из-за вашей идиотской двусмысленной политики.То принимаете формулу Штайнмаера то нет ,а росийский уголь уже начали завозить эшелонами !
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А при Порошенко они почему не разваливались, лузеры зелёные? Просрали все, что могли, твари.
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Значит санкции надо увеличить до поры пока Путя не увидит смысл.

Только почемуто команда Зеленского ничего не делает в этом плане.

Сейчас напринимают фигни что потом не розгребеш.
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ЗЄлюки, ну давайте вже розказуйте що зняття санкцій проти паРаші піде на користь Україні.
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Дебил блеать, ты и нужен этой стране как министр индел чтобы не допустить идеологического разваливания санкций. Но конечно у зебилоидов задача прямо противоположная плюс капитуляция в итоге.
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навіть Пристайко каже, хоча й іншими словами (мовляв, "идеологически"...), але насправді: "73/43зебіли, ви зробили це разом!"
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Кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых украинцев уже никого не интересует?
Если Зеленский ничего не может сделать для победы на окупантом, то почему тогда он баллотировался в президенты?
И почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
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Да ты и рад этому так?ведь с Зе команды уже не требуют санкций для мордора
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_Вот немного любопытно: у верхушки зелёной плесени ордена от путлера уже есть или только пообещали дать в будущем?
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Зе-дебилу советовали , настойчиво советовали ВСЕ мировые лидеры, не звонить пуйлу и не общаться с ним один-на-один....но наше недоразвитое сказало: "я само"...Ах сам, ну вперёд! Если ты считаешь, что имеешь вес на международном уровне и не нуждаешься в помощи Франции, Германии, США - тогда сам, сам, сам! И не чего пенять на других, когда в стране 73% за зе-зе... и которые согласны на капитуляцию...Зе-дебилы, мир вас услышал и результат очевиден!
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В отличие от Украины политики Европы вынуждены считаться с мнением граждан, а граждане не считают, что санкции с ********* следует снять или послабить.

На самом деле последний опрос в ЕС показал, что население Евросоюза или требует усиления санкций, или, по крайней мере, одобряет те, что есть. Даже в прокацапской Австрии и такой же Греции.

Если сложить голоса тех, кто считает, что нужно усилить санкции и тех, кто считает, что санкции "сбалансированы", то ЗА САНКЦИИ против Кацапии в общем:
в Польше - 63%
Швеции - 62%
Дании - 62%
..........
Нидерландах - 69%
Франции - 55%
Германии - 50%
..........
Австрии - 46%
Греции - 45%
Словакии - 40%
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