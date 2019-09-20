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 Политика Украины
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 Рада приняла в первом чтении законопроект о материальной ответственности военнослужащих

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1225, который определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих и полицейских, виновных в нанесении ущерба военному и другому имуществу во время исполнения служебных обязанностей.

В первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц поддержали 306 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Основанием для привлечения к материальной ответственность является ущерб, нанесенный неправомерным решением, невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

Условия привлечения к материальной ответственности – наличие ущерба, пртивоправное поведение лица в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязательств, причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом, вина должностного лица в нанесении ущерба.

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Привлечение к материальной ответственности не будет освобождать от дисциплинарной, административной или уголовной.

Служебное лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение года с момента выявления нанесенного ущерба.

Материальная ответственность за ущерб, нанесенный по неосторожности, составит не более 5 прожиточных минимумов. Лицо, по вине которого воинская часть, учреждение или организация попала под штрафные санкции, понесет материальную ответственность до 15 прожиточных минимумов. Командир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не предпринял меры, что предотвратить хищение, пору имущества, будет нести ответственность не более 15 прожиточных минимумов.

Кроме того, законом предусмотрена полная и повышенная материальная ответственность. В документе перечислены случаи, в которых служебное лицо несет полную материальную ответственности в полном объеме нанесенного ущерба по ее вине.

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В проекте закона прописан порядок установления размера нанесенного ущерба, проведения соответствующего расследования и порядок взыскания.

Переходными положениями законопроекта предусмотрено, что утратит силу постановление Верховной Рады от 1995 года "Об утверждении положения о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, нанесенный государству".

Источник: https://censor.net.ua/n3149589
 
 
 Топ комментарии
 
теперь за мост зели вычтут с солдат всу
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призвали, повесили долги и марш служить по контракту или генералам дачи окучивать ?
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Ну да, это явно шаг к стандартам НАТО, а не купитуляции
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Зарубки на прикладе делать уже нельзя? Рада приняла в первом чтении законопроект о материальной ответственности военнослужащих - Цензор.НЕТ 6814
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Что за средневековые привычки - зарубки на прикладе? Современней надо быть - можно уши отрезать и нанизав на веревочку носить на шее.
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Я бы не рекомендовал. Бывает ведь и в плен попасть можно... К сожалению.
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На войне, как на войне.
Плена бояться, на войну не ходить.
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теперь за мост зели вычтут с солдат всу
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Понятно. Ждем иском в украинские суды от свободолюбивого лугандона и неизгебаемой дырляндии.
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у данилюка же издержки возросли, надо как-то компенсировать.
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Тобто за все із військових будуть вираховувати Рада приняла в первом чтении законопроект о материальной ответственности военнослужащих - Цензор.НЕТ 9817
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Неужели за взорвавшиеся склады с кого то высчитают.
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а может военнослужащий отказаться от подписи в ведомости ?
или что напишут, за то и отвечай ?
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призвали, повесили долги и марш служить по контракту или генералам дачи окучивать ?
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у призывника есть свой сейф или ему арендуют
ячейку в банке ?
или ему расписку заверенную у нотариуса
охвицер выдаст, когда автомат заберёт в оружейку ?
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В принципе и так высчитывали. А на балансе там такие цены, что ого-го!
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Давно пора, а то некоторые в ЗСУ опухли от безнаказанности.
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