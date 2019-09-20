 "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера" до нормандского саммита, Пристайко сказал: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров".

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Министр отметил, что ТКГ 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Министр не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

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"…в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - сказал министр.