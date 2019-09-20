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 Политика Украины
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 "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко

Одним из условий встречи лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) является письменное согласование "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера" до нормандского саммита, Пристайко сказал: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров".

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Министр отметил, что ТКГ 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Министр не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Я дал согласие, - Пристайко. ВИДЕО

"…в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3149587
 
 
 Топ комментарии
 
примечательно, что зебилы еще летом орали "такого не будет!", а сейчас - засунув языки в свои задницы - или молчат, или делают вид что так всё ок..



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Розведення військ - Україна має вивести війська з своїх територій. Усім все ясно?
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напевно скоро побачим відставку Пристайка тому що всі підкилимні договорняки мали відбутись без шуму й пилі і подані Зе як велика перемога а він витягнув на світ білий цю зраду і тепер вона може не пройти "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3213
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Зеленский считает, что предательство национальных интересов Украины - это то, что надо. Зря он так считает.
Кстати, в Минских соглашениях вообще нет такого понятия, как "особый статус Донбасса". Откуда он взялся? Из Кремля, вестимо, а желание Кремля для Зеленского - превыше всего.
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Смешно. Зеленое баранобольшинство в Раде примет каки надо "украинские" законы, по которым эти "выборы" и пройдут. Так что Пристайко не соврал.
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Зебильное чувырло никак не уймется...
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пора пристайко в темному підїзді пристайкнути
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В общем, ребятки, выборы в ОРДЛО ничем не будут отличаться от пресловутого "референдума" в Крыму в 2014 году. Все результаты этих выборов буду заранее прописаны в Кремле. Вот кем надо быть, чтобы будучи президентом Украины на такое согласиться? Правильно, Зеленским.
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Предательство Украины происходит прямо сейчас! Хоть и началось оно не сегодня.
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Были заявления, что «если «нормандский формат» это согласовал, то зачем это делать нам». Кучма всячески пытался уйти от официальной декларации и поддержки этой формулы, а также от взятия обязательств со стороны Украины - о закреплении особого статуса и закрепления в конституции проведения выборов», - добавил Мирошник.

Кучма патриот.
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Техническое недоразумение это письменное подтверждения готовности полной капитуляции перед путлером и его бандой ?
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Вот скоро 🐕🐖 и в етой теме свои какашки аппетитно
захавают! Нюю, как всегда!
🤣
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Формула Штанмаера это тупо разводняк.
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сцуки... в Испании была бы уже национальная забастовка...
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А Пристайко - це хто?
Може речник МЗС РФ?
Вiдразу, навiть, не зрозумiти - це говорить Лавров чи якийсь Пристайко.
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Опять???!!!

До этих долбо...бов зеленых так и не дошло...
Ну ладно. Тогда мыльте веревки.
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це те, про що вже казали: Росія захоче, щоб ці довбні письмово затвердили "формулу Лаврова-Путєна"
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"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
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зебилам ещё армию отводить и обрекать миллионы соотечественников на оккупацию, пытки и смерть.
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Уважаемые потенциальные подписанты! Это не компьютерная игра!!! И вас не 9 жизней!!!
Вас уже же предупредили! Авакян не поможет! Охрана Бенина не поможет!!! Я понимаю не уемое желание заработать бабла!!! Но надо же думать, что лучше быть беднее, но живее!!!
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В Минске кто будет подписывать- я террорист_1 из ОРДЛО, а руководители стран Франция,Германия это только лишь скажут в заявлении, без подписи о гарантиях .
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Zebilnuju bandu nado gnat proch poka ne pozdno. U etih novoispechennih hamov podderzhka naroda menshe chem u ovosha v ego luchshie dni. Dali ********* janukovochu- dadim ******** i etim svolocham!
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Не розведення , наші війска повністтю приберуть .до їх виборів. Бо ,читайте уважно цю довбану формулу --спочатку статус , а раз статус , то війска українські в казарми ...((( Шлях до Києва буде відкритий . Вся Ненька на долоні пуйлу.... (((((
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nuzhen vsegolish impetus, iskra- i zebilnuju bandu smoet narodnim gnevom! Eto budet vnezapno!
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Дуже важко це сприймається. Одні не шкодували життя, грошей, кинули все і пішли на захист країни, а інші ховаючись від мобілізації, прийшли продавати те, до чого не мають ніякого відношення!
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Чьи интересы отстаивает Пристайко ? И отстаивает ли вообще ? Очевидно , что Россия торгуется , причем не своими территориями , а украденными у Украины . Разве это не всем видно и понятно ? Какие ещё могут быть российские условия на нашей территрии
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проблема у тому що 50 відсотків хохлів (з рабською психологією) категорично просять у Президента миру навіть ціною часткової капітуляції
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Не в рабстве дело . Они не понимают с чем имеют дело . Наивность своеобразная , отсутствие негативного опыта
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Что Мюнхенский сговор, что Нормандский, какая хр- разница. Франция уже была участницей сдачи на растерзание Чехословакии, теперь вот спустя более 80 лет решила повторить "фортель". И будут махать над головой бумажкой, как и тогда, с возгласами " Я привез вам мир", а получилось что принесли 2 мировую и десятки миллионов жертв.
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Народ выбрал парламент , президента а судьбу страны решает кучка негодяев в ТКГ в Минске ! Какую юридическую силу вообще имеют её решения ?
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Однією з умов зустрічі лідерів нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, РФ) є письмове погодження "формули Штайнмаєра"
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незрозміло.

Хто виставив умову- кацапенфюрер чи Захід?
бо точно не Україна.
"формули Штайнмаєра" не стосується мінських домовленостей ніяк.
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Этот Пристайко вообще хоть чтото отстаивать умеет ? Чинуша инфантильный что ли ?
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МЗС лише "відпрацьовує" ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКу. а вона зараз миролюбна ...
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Это не миролюбие , это преступное недальновидное вредительство , которое будет иметь тяжелые последствия для всей страны . Сегодня почему то исчезла новость с Цензора об усилении терроризма на оккупированных территориях . Мирные страдают .
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То кого зібралися розводити? Українські війська і кацапських окупантів? Чи українські війська і сепарів- "пАвстанцев"? Це агресія мордору проти України, чи "громадянський конфлікт"?
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Тепер точно зеКОм@нда падлюки.
Який "особливий статус" ??? А що з кордоном, Крим даруєте рашистам???
Зеля здає інтереси України!!!
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А чому президент відмовчується?
Чому голова фракції СН нічооо не знає про нормандську змовв ?
Пристайко від себе політику ?
То де рнбо ?
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Скасування блокади на Донбасі: Пристайко назвав дві умови



Скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.
(***зараз там залишилась якась кількість підприємств АхмєтовА ,котрі теперішній управляючий Курченко передасть "з рук в руки" разом з рабами)


Другою умовою є відповідне рішення РНБО.(*** здогаайтесь яке )

Семенченко Ау !!
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Пристайко, а ви знаєте, що таке міжнародне право, яке гарантує будь-якій країні збереження її суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших держав, териториальну цілісність країни. Міністр закордонних справ не має права розмінювати ці основні засади міжнародного права на сумнівні розписки за шахермахерськими формулами.
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