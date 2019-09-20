 "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера" до нормандского саммита, Пристайко сказал: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров".
Министр отметил, что ТКГ 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.
"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.
Министр не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал он.
Пристайко отметил, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".
"…в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", - пояснил глава МИД.
Он отметил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.
"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - сказал министр.
Кстати, в Минских соглашениях вообще нет такого понятия, как "особый статус Донбасса". Откуда он взялся? Из Кремля, вестимо, а желание Кремля для Зеленского - превыше всего.
13 пункт. И не люби мозги своей девственностью.
Кучма патриот.
захавают! Нюю, как всегда!
🤣
Може речник МЗС РФ?
Вiдразу, навiть, не зрозумiти - це говорить Лавров чи якийсь Пристайко.
До этих долбо...бов зеленых так и не дошло...
Ну ладно. Тогда мыльте веревки.
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
Вас уже же предупредили! Авакян не поможет! Охрана Бенина не поможет!!! Я понимаю не уемое желание заработать бабла!!! Но надо же думать, что лучше быть беднее, но живее!!!
----------------------------------------------------------------------------
незрозміло.
Хто виставив умову- кацапенфюрер чи Захід?
бо точно не Україна.
"формули Штайнмаєра" не стосується мінських домовленостей ніяк.
Який "особливий статус" ??? А що з кордоном, Крим даруєте рашистам???
Зеля здає інтереси України!!!
Чому голова фракції СН нічооо не знає про нормандську змовв ?
Пристайко від себе політику ?
То де рнбо ?
Скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.
(***зараз там залишилась якась кількість підприємств АхмєтовА ,котрі теперішній управляючий Курченко передасть "з рук в руки" разом з рабами)
Другою умовою є відповідне рішення РНБО.(*** здогаайтесь яке )
Семенченко Ау !!