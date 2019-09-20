 Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"То, что нам нравится в этом бюджете даже с доработкой - это то, что предлагается жить "по средствам": сколько зарабатываем - столько тратим. Но тратить, правильно перераспределить, а зарабатывать больше за счет экономических реформ, которые уже третью неделю, если вы заметили, пытаемся осуществить", - отметил Корниенко.
Он отметил, что большинство законодательных инициатив, которые сейчас парламент принимает или прямо экономические или косвенные.
Ах да.. а "слуги Бени" будут жить по средствам - тем что НАВОРОВАЛИ и еще наворуют , а велосипед - разве что в багажнике джипа возить - в кортеже из 27 единиц:D
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда те не сворованные деньги???
🤗
Видно уже- моску 🐖🐖 капец...
🤣
Ведь идиотам по г+г об этом не говорят, а кормят зебилов именно "гэ"
А в будни будут наслаждаться "духовной пищей" - вместо натуральной: сватами и кварталом95
Вам толька и в шаКАЛаде!
Смачного!
😁
всяк зебил видит прежде всего "кал", как кацап - свои скрепы
Смачного!
Ти нудний..
Бувай!
😁
Фрейд был прав: что у идиотов в мозгах(из чего состоит их "моСх") - о том они и пишут, то у них и во рту ..
1. кагал при прыпыздэнте,
2. дружбаны прыпыздэнта из РНБО и их любовницы
3. "суперполисмены" из ***** и ГБР (ни одного посаженного за последние несколько лет).
Так получается?
а "пархатый зэ-пестун" тебе больше нравится, чмо болотное?
Идите расстаможте свои евро корыта!)))
Игрь Валеричу нужно ОООЧЕНЬ много ШЕКЕЛЕЙ!)))
БЕНЯ в Израиле...
А ЗЕшваль в ЖОПЕ!)))
На таможне уже новые чиновники...кристально чистые сторонники ЗЕни!))))
Как они могут воровать?
Ты что не веруешь в ЗЕ...ИВ...и дух реформ?)))
Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
Если эти не воруют миллиарды как те, то где тогда не сворованные деньги???
Team Of Zina Portnova
@portnvateam_new
Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое
@ZelenskyyUa
?