 Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"То, что нам нравится в этом бюджете даже с доработкой - это то, что предлагается жить "по средствам": сколько зарабатываем - столько тратим. Но тратить, правильно перераспределить, а зарабатывать больше за счет экономических реформ, которые уже третью неделю, если вы заметили, пытаемся осуществить", - отметил Корниенко.

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Он отметил, что большинство законодательных инициатив, которые сейчас парламент принимает или прямо экономические или косвенные.