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 Политика Украины
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Все про:ВР (23709) Арахамия (64)

 Арахамия объяснил нехватку голосов за прослушку для НАБУ и ГБР: Это была спецоперация оппонентов

Часть народных депутатов большинства была дезинформирована коллегами из некоторых политических сил, вследствие чего не хватило голосов для принятия в целом законопроекта, предоставляющего право на прослушку Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заверил, что противников законопроекта во фракции больше нет.

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологическая", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий.

"Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы – "за", зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми", - пояснил Арахамия.

Вместе с тем он сообщил, что фракция "Слуга народа" готова поддержать законопроект №1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.

По словам главы фракции, в "Слуге народа" больше нет противников этого законопроекта.

"Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы и говорят: да, мы извиняемся, что так случилось", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада не приняла в целом законопроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства и направила его на повторное 2-е чтение.

Во время голосования за документ произошло недоразумение. Председатель парламента Дмитрий Разумков попросил остановить голосование, однако система "Рада" не была остановлена оперативно, и на табло в сессионном зале высветились результаты голосования, где законопроект поддержали 196 народных депутатов, для принятия решения необходимо не менее 226 голосов. После словесных перепалок в сессионном зале спикер поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку, такое решение поддержали 242 народных депутата.

Законопроект предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочия снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий. Документ предусматривает, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

Кроме того, изменения, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают отмену так называемой "правки Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 11 сентября.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Источник: https://censor.net.ua/n3149579
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор молодец! Любая заметка об этой "арахамии" сопровождается именно этой фотографией с рожей удивленного дебила.
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когда уже єто недоразумение отправят министром мчс???)
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смута у зебілів, йшли кріпосними Бені,бачили очі,що купували- тепер їжте,хоч повилазьте Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів - Цензор.НЕТ 8551 Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів - Цензор.НЕТ 3858
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когда уже єто недоразумение отправят министром мчс???)
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Нет уж,пусть лучше в Раде чудит - вреда меньше от этого тормоза.
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Ну и рыло
Начинаеш верить в теории Ламброзо
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Маєте рацію. Карочє, виродки. Сатана своїх мітить.
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несогласные с линией партии были публично пороты розгами на общем собрании?
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На общем собрании они будут сосать прощения
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чего-ж публично, на фракции отодрали, в семейном зеленом кругу))
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Ну вот, уже и у этого деятеля "смутьяны и происки врагов" начинаются.
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Скоро начнут поиски "врагов народа".
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готовятся пунш пить зимой, апаненты наносят удар!
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пусть публично извиняться, а то и в следующий раз дурака включат, типа "мы не поняли что там"!
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Цензор молодец! Любая заметка об этой "арахамии" сопровождается именно этой фотографией с рожей удивленного дебила.
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ну не любит админ его и всю власть. дело вкуса и воспитания.
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Да кому вы втираете... половина "трускавецких депутато-студентов" нажимая на зелененькую кнопку даже не понимают за что они типо голосуют. Другая сексом по телефону... Даже подопытные обьязяны более смышленные и адекватные в своих действиях.
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тебя в Раду выберут. посмотрим. что ты за обезьяна.
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а когда вас на ростов погонят.это тоже будет спец-операция?!
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кто интересно, двинул этого арахнофоба на голову фракции???)))... это звиздЭць!)))
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так это ж самый вменяемый из них, там есть получше?
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До некоторых депутатов начинает доходить.
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Я так понял, что зелёные кнопкодавы снова во всём обвинили Порошенко.
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так в чем дезинформация если они не хотели досмотр как обычным людям
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Пауки (лат. Araneae), или (лат. Aranei) - входит в класс паукообразных (лат. Arachnida)
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У монокоалициянтных зелепупиков кругом враги. Как страшно жить.
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Щось як до виборів був скандал с прослушкою СБУ одного з осередків зелених то вереску то було.
Ну воно то і зрозуміло. То кривавий Свинобарига.
https://censor.net.ua/news/3114880/sbu_priznalo_chto_ustroilo_proslushku_u_ofisa_zelenskogo_yakoby_slushali_drugogo_cheloveka/sortby/tree/order/desc/page/2#comments

А тепер це чесний слуга народу.
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Якийсь мараз--депутатів ,яких вибирали для роботи в ВР на благо всієї країни зробили рабами СН, а в дійсності групи гопників на чолі з клоуном.
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Какие-то морально и психически неустойчивые у тебя зепутаты, что среди них так легко "внести смуту", да Арахнид?
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Депутати не хочуть щоб їх слухали.
Дурні, але тут зметикували..
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Так а в чем "дезинформация"? По этому закону действительно против депутата могут "копать" по полной, негласно. И тут дело не в равенстве с "простыми" людьми, потому что никакого равенства и не может быть в принципе! Депутат - фигура политическая, и должен иметь определенную защиту от политических преследований, или давления с целью изменить позицию!
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А меньше по тилифону киздеть слабо??
🤣
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Депутати з попередніх скликань погано впливають на нових чесних розумних депутатів. Порохоботи кладуть в штани слугам народу тишком-нишком, підступно і виважено. Арахамія пояснив брак голосів за прослуховування для НАБУ і ДБР: Це була спецоперація опонентів - Цензор.НЕТ 1425
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твое чувство юмора оценит 95 квартал, пиши еще!
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У квартала нема почуття гумору, у них простий дурносміх. Від слова жопа вони качаються по полу.
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Ленивій петикантроп, лови Опубликован полный текст нового минского документа
13 пункт. И не люби мозги своей девственностью.
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хламидия это спецоперация оппонентов ...
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Спецоперация, Давидушка, это когда все это кодло мордой в пол, а это так... шалости Мастера
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"ЗЄізвращєнци" не хочуть, щоб за ними підглядали і підслуховували.
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А ещё оппоненты вам китель обблевали и в галифе насрали....
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Наблюдаю забавный тренд. Как только слуги где либо в очередной раз обсираются, хамство, наезды на журналистов, кнопкодавство, к примеру, таких себе честных молодых и незапятнанных лиц ,так обычно чрезвычайно активных зекомментаторов, как корова языком слизывает с ветки с такой новостью. Тешу себя надеждой что им стыдно за своих "слуг" и бараний рот не разевается проблеять что-то в их защиту, а-ля "...это петя-мародер виноват!" Или в методичке написано игнорить такие новости, дабы не набирали просмотров? Что притихли, котятки??Совестно? Или команды мяукать не было?
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