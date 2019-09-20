 Суд разрешил ГБР изъять из Офиса президента секретные документы по инциденту в Керченском проливе

Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Отмечается, что ГБР обратилось в суд из-за отказа Офиса Президента предоставить затребованные документы добровольно.
"Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины, что находится по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, в том числе к документам с грифом "для служебного пользования" и документов, составляющих государственную тайну, а именно: Указа Президента Украины "О решении СНБО от 12.10.2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе" от 12.10.2018 № 320/2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины "О решении СНБО от 26.11.2018 "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного состояния в Украине" № 390/2018 от 26.11.2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины № 392/2018 от 26.11.2018 с приложениями; Указа Президента Украины № 393/2018 от 26.11.2018 "О введении военного положения в Украине", - говорится в постановлении.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.
Бирюков, Пономарь и Волох подтвердят.
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З чим була пов'язана відмова надати ці документи?
Что вы там зебланы хотите увидеть?! Думаете там в приказе было "провоцировать Рашку" проходя через "ее" территориальные воды?! Да хрен там! В приказе тупо "приказ о передислокации из Пункта А в Пункт Б" (возможно есть доп. указания не открывать огонь на провокации)
ган...дона, дона Пэдро, никто не погиб, что собственно и помешало ввести военное положение в стране, лишь удалось только в некоторых городах, что не принесло ему никаких дивидендов...
Действительно, нехорошо он это сделал.
Все, что Петя сделал, хорошо
Мародёрил? Да! Но только на благо Украины. А то зажрались бы от богатств и не смогли бы воевать.
Мудрый отец нации.
Кстати, у меня ранее были сомнения насчет того, что Зеленский в случае победы на президентских выборах «посадит» Порошенко.
Однако Петр Алексеевич и «порохоботы» в последнее время столько подлостей совершили и продолжают совершать в адрес Зеленского, что мои сомнения быстро улетучиваются…
🤗
😁
я вот еще слышал от одного зебила новую фишку - Порошенко виноват в том, что он довел народ до того, что они проголосовали за полных дебилов и клоунов. Т.е. само по себе избрание народом коломойского и его слуг - это и есть главное преступление Порошенко. Таким образом получается Уроборос - змея, пожирающая свой хвост.
Мойсейович
@ViktorMoiseich
·3 ч
Такої капітуляції навіть історія не знає:
- залишити облаштовані позиції та укріплення;
- відійти у чисте поле;
- здати міста та села, як наслідки
- підвали та катування людей;
- передвинути лінію фронту у свій бік;
73% ви не дибіли, ви лайно!!!
И делал он это исключительно для сохранения власти и продолжения личного контроля над финансами и ресурсами страны.
Он толкал их в плен, чтобы создать публичные условия для введения военного положения и срыва президентских выборов.
Порошенко этим дал pоSSии дополнительные рычаги влияния на внутри и внешнеполитическую ситуацию в Украине, ухудшил обороноспособность и нанёс удар по национальной безопасности Украины, заставил нового Президента вести более сложные переговоры с РФ и ослабил переговорные позиции по другим украинским заключенным в роSSии.
Через украинские воды?
В украинский порт?
ЗР--А-А-А-А-АААААААААААААААААААААААА-А-А-АДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кроме того, основной задачей этого перехода было подтверждение права свободного судоходства через Керченский пролив, жизненно нам необходимого. Т.е. для нас ситуация была идеальной - спокойно проходим пролив - лишний раз доказываем наши права на него, росияне чинят препятствия - нарываются на жестокие международные морские санкции.
Только зебил может этого не понимать. А кацапсин понимает, но намеренно гнет свою подлую линию.
Или бумага не горит?