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Все про:Мариуполь (3681) референдум (1241) Донбасс (19419)

 Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе

Женщина получила условный срок за организацию сепаратистского референдума в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города Мариуполя, информация об этом опубликована в реестре судебных решений.

В Приморском районном суде прошел суд над уроженкой РФ, гражданкой Украины, которая принимала участие в организации незаконного референдума в мае 2014 года. Известно, что женщина проживала в Мариуполе и во время пророссийских волнений добровольно согласилась принять участие в т.н. "референдуме", который, по сути, обозначал раздел Украины и потерю ею суверенитета.

Женщина организовывала "референдум" в Приморском районе. Там она приняла участие в распределении среди членов так называемой "избирательной комиссии" заранее подготовленных "бюллетеней" и следила за ведением учета голосующих. Примерно в 18:00 по окончании "общего областного референдума" обвиняемая совместно с другими "членами комиссии", организовывала подсчет результатов голосования и вывоз бюллетеней, актов и других документов. В дальнейшем эти документы были переданы боевикам т.н. "ДНР" в Донецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил", - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе. ФОТО

Действия женщины квалифицированы по ч.2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвиняемая заключила соглашение с прокурором и вину признала.

Ее признали виновной и назначили 5 лет лишения свободы. В дальнейшем срок заменили на 1 год условно.

Источник: https://censor.net.ua/n3149573
 
 
 Топ комментарии
 
цей гуманізм завжди нам боком повертається з часом...Хоча, не факт, що саме гуманізм...Можливо, справа в тій самій ненаситності і бездонності суддівських кишень...
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В дыре и кацапии за украинский флаг по 12-17 лет дают . а тут условно за попытку раздела страны
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Суддю потрібно звільнити і посадити на довічне з конфіскацією майна, як члена міжнародної терористичної банди!
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Суддю потрібно звільнити і посадити на довічне з конфіскацією майна, як члена міжнародної терористичної банди!
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цей гуманізм завжди нам боком повертається з часом...Хоча, не факт, що саме гуманізм...Можливо, справа в тій самій ненаситності і бездонності суддівських кишень...
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ага, теперь посмотрим сколько дадут "террористу" с моста
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В дыре и кацапии за украинский флаг по 12-17 лет дают . а тут условно за попытку раздела страны
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Ты голосовал за зелю ? Только честно .
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Тут не попытка, тут были деяния на подрыв государственного строя , измена Родине, и они уже имеют особо тяжкие последствия , часть страны не под контрольная
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Сепарам та зрадникам свободу - девіз зеленого клювана.
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І знову Порошенко винуватий? Коли ви почнете працювати, зебіли?
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Это удобно , петя виноват . Они начали работать . Они так думают .
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Працювати - це не для "квартальних", вони тільки клоунади влаштовувати здатні.
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А че не премию?
А вообще,пусть лучше опубликуют ее домашний адрес
В Мариуполе есть кому разобратся Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе - Цензор.НЕТ 7540
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Видимо для судьи преступление - организация "референдума" это "несерьезный проступок", так, пустяк...
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А вот пугалка взорвать метромост - серьезнейшее и опаснейшее преступление - на засрашку равняются, там человека, который пешком шел из Якутии в Москву обвиняют в экстремизме.
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Извинились хоть за доставленные неудобства?
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зебилы это ваша власть и ваша победа
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Зебилоид, напомни: к какому сроку заключения приговорили "доверенное лицо путена" из крымнаша?
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Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе

..............
адекватним покаранням таким поціновувачам кацапського міру було б позбавлення українського громадянства, а потім примусове та пожиттєве заслання за порєбрік....якщо вже не спроможні посадити
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то есть человеку который посягнул на территориальную целостность Украины дают условный срок , а наши солдаты жизнью расплачиваются за это - тут и коментировать нечего
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логика суда - она не ведала, что творила, а их никто туда не посылал, суд так уж точно..., думаю реформа судов должна проходить через повешение....
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Пфф... ну да, а выйди с плакатиком против "преситента", тут как тут нарисуются полицаи как минимум админку шить будут. А пособничество в терроризме это такое, условно мля) Или это уже потепление с рашкой началось? Эй, зебиляторы, я уж запутался...
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Не пойму .вроде как при Порошенко после вынесения срока пограничнику запретили проводить суды в Донецкой связанные с одичалыми и военными с ООС только в Запорожской и Днепропетровской
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Только применять его нужно к судьям а не к этой хвойде.
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Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе
а премию дали?)))и не условную естественно)
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Надеюсь надётся волонтёр/волонтёры, что выдадут ему премию свинцом.
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Второй труп из отпущенных антиукраинским судом врагов Украины?
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15.03.2014, Маріуполь. І за це умовно? Мона продовжувати далі.


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Ну и у кого теперь отпадёт желание, орать за "референдум", особенно если Ефремов забашляет??!
Сколько ещё нужно доказательств, что клоун разваливает страну?
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Если так пойдет и дальше, скоро зеленая мразь всем сепарам звания "героев" присвоит.
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