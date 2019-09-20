 Суд дал условный срок организатору псевдореферендума в Мариуполе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города Мариуполя, информация об этом опубликована в реестре судебных решений.

В Приморском районном суде прошел суд над уроженкой РФ, гражданкой Украины, которая принимала участие в организации незаконного референдума в мае 2014 года. Известно, что женщина проживала в Мариуполе и во время пророссийских волнений добровольно согласилась принять участие в т.н. "референдуме", который, по сути, обозначал раздел Украины и потерю ею суверенитета.

Женщина организовывала "референдум" в Приморском районе. Там она приняла участие в распределении среди членов так называемой "избирательной комиссии" заранее подготовленных "бюллетеней" и следила за ведением учета голосующих. Примерно в 18:00 по окончании "общего областного референдума" обвиняемая совместно с другими "членами комиссии", организовывала подсчет результатов голосования и вывоз бюллетеней, актов и других документов. В дальнейшем эти документы были переданы боевикам т.н. "ДНР" в Донецк.

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Действия женщины квалифицированы по ч.2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвиняемая заключила соглашение с прокурором и вину признала.

Ее признали виновной и назначили 5 лет лишения свободы. В дальнейшем срок заменили на 1 год условно.