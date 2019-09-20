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 Политика Украины
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 Корниенко о проекте Госбюджета-2020: Он сбалансированный, эффективный, но надо доработать

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что проект бюджета на 2020 год нуждается в доработке, однако это не значит, что за него не нужно голосовать.

Об этом сказал Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Надо доработать. Но это не значит, что этот против, а новый - за. Потому что сейчас звучат мнения, чтобы не голосовать за этот бюджет... Страна не может жить без бюджета. Он сбалансированный, эффективный, надо рассмотреть какие-то возможности для увеличения потенциала", - отметил нардеп.

На вопрос о том, что оппозиция считает, что проект бюджета скопирован с документа предыдущего года, Корниенко отметил: "Давайте вспомним, что у правительства было 15 дней на то, чтобы с этим разобраться. Потому что мы его назначили 29-го (августа. - Ред.) и до 15-го (сентября. - Ред.) по процедуре должны внести бюджет. Я так понимаю, что у правительства было два варианта: или не вносить его в установленный срок и доработать, или опираться на бюджет, который оставило предыдущее правительство".

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Сегодня проект бюджета презентовали в Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149569
 
 
 Топ комментарии
 
Надо доработать:
ГРБ, НАБУ, СУДЫ и тд обиделись, что им мало добавили, по сравнению с СНБО.
Корниенко о проекте Госбюджета-2020: Надо доработать - Цензор.НЕТ 9914
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что проект бюджета на 2020 год нуждается в доработке, однако это не значит, что за него не нужно голосовать. Источник: https://censor.net.ua/n3149569
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Абзац! Голосувати за те, що є хибним!
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Бюджет - гавно. Витрати на міноборони лишились на рівні 2019 року, а це автоматично скасовує всі реформи в армії та все переозброєння, та збільшення чисельності ЗСУ! Якщо в ЗСУ перейде частина НГУ, звідки брати зарплати на цих військових, якщо бюджет міноборони не збільшився?
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Совет форумчанПравила форума
 
Это по этому увеличели расходы на СНБО в 157раз и уменьшили на образование?
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Бюджет - гавно. Витрати на міноборони лишились на рівні 2019 року, а це автоматично скасовує всі реформи в армії та все переозброєння, та збільшення чисельності ЗСУ! Якщо в ЗСУ перейде частина НГУ, звідки брати зарплати на цих військових, якщо бюджет міноборони не збільшився?
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Сегодня у петиков только одна радость будет: почитать новый бред Рыбникова, да и то, если соизволит.
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"Надо доработать" - уточните, это кто сказал, Сифон или Борода???
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Надо доработать:
ГРБ, НАБУ, СУДЫ и тд обиделись, что им мало добавили, по сравнению с СНБО.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что проект бюджета на 2020 год нуждается в доработке, однако это не значит, что за него не нужно голосовать. Источник: https://censor.net.ua/n3149569
_____________________________________________________________________________________
Абзац! Голосувати за те, що є хибним!
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Узеленські взяли досвід папірєдніков як пропихнути свої хотєлки.
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Что ещё тебе жить не дают попередники?
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Страна не может жить без бюджета.- но может жить сырой куйней...Всех депутатов кормить сырыми завтраками и обедами в ВЗраде...деятели плять .создатели сырца...
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То все фигня, не приняли новый бюджет-автоматически действует старый. Так что, "может"
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А я предупреждал , что гопники дорвались к власти . То ли ещё будет . Вы же сами за это и проголосовали
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Эпоха бедности закончилась ?. Будет ещё веселее
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Де аудит якім лякав удмурт А.Богдан агента російських спецслужб Порошенко?

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мітингами проти реєстрації Андрія Клюєва та Анатолія Шарія екс-президент Петро Порошенко «відволікає увагу» від аудиту його діяльності, зокрема «щодо розкрадання бюджетних коштів» https://hromadske.ua/posts/bogdan-poradiv-zvernutisya-do-poroshenka-shodo-reyestraciyi-kandidatami-klyuyeva-ta-shariya
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Даа.. "Так-то парень неплохой, только ссытся и глухой!"
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Т.е. "текст как то по дыбильному написан", да?
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