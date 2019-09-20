 Корниенко о проекте Госбюджета-2020: Он сбалансированный, эффективный, но надо доработать

Об этом сказал Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Надо доработать. Но это не значит, что этот против, а новый - за. Потому что сейчас звучат мнения, чтобы не голосовать за этот бюджет... Страна не может жить без бюджета. Он сбалансированный, эффективный, надо рассмотреть какие-то возможности для увеличения потенциала", - отметил нардеп.

На вопрос о том, что оппозиция считает, что проект бюджета скопирован с документа предыдущего года, Корниенко отметил: "Давайте вспомним, что у правительства было 15 дней на то, чтобы с этим разобраться. Потому что мы его назначили 29-го (августа. - Ред.) и до 15-го (сентября. - Ред.) по процедуре должны внести бюджет. Я так понимаю, что у правительства было два варианта: или не вносить его в установленный срок и доработать, или опираться на бюджет, который оставило предыдущее правительство".

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Сегодня проект бюджета презентовали в Раде.

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