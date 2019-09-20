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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11200) Федоров Михаил (11) диджитализация (5)

 Министерство цифровой трансформации презентуют 27 сентября, - вице-премьер Федоров

Презентация министерства цифровой трансформации Украины и его руководства состоится 27 сентября.

Об этом во время открытия Open Data Forum сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы создали министерство, чтобы формировать политику в сфере диджитализации. Раньше этим не занимался ни один орган. Сегодня есть министерство, мы будем поддерживать такие проекты, искать финансирование, помогать... 27 сентября будет публичная презентация нашего министерства и заместителей (министра. - Ред.)", - сказал Федоров.

По его словам, в каждом министерстве будут заместители, которые займутся диджитализацией.

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"У нас будет человек в каждом министерстве, что будет помогать реализовывать эти задачи вертикально", - отметил вице-премьер.

Также, по его словам, на региональном уровне будут введены должности заместители глав администраций, которые будут отслеживать ключевые показатели эффективности местных проектов.

"Мы также создали комитет по диджитализации и цифровой трансформации в Верховной Раде. Это первый комитет с таким набором функций. И это тоже важно, потому что на законодательном уровне есть поддержка", - добавил Федоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3149568
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Трудно переоценить эффективность цифровой трансформации Украины и его руководства! Уйдет весь корень причин коррупции чиновников. Железо не подкупишь. При этом сократится огрномное количество бюждетных мест. Только опетые порохоботы этого не понимают и всячески будут мешать.
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Дайте мені доступ до сервера кабміна на 10 хв і розкажу куди будуть дівась ваші гроші.
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может тебе дать 2 метра госуарственной границы?
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кожний має доступ до трансформаторної станції через електромережу
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Вот тебе и сокращения бюджетников и гос чиновников))) да, Игорь?
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вместо дурных чиновнков будут работать копьютерные программы.
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написанные дураками с кривыми руками и москами
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Ага! Действительно "трудно переоценить"....Подкупать будут не "железо", а тех кто имеет непосредственный доступ к этому железу....и там точно концов не найдешь...
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это практичеси и технически невозможно.
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Каждому порохоботу по трасформатору!
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Федоров курировал ;ЗЕ!Диджитал;- всех ботов Зеленского. Больше 200 000 троллей.
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Наконец-то цивилизация появится в Украине, а совок вымрет.
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Эти товарищи задались целью, как в фильме "Время" сделать.Что бы украинцы покупали жизнь.
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Министерство цифровой трансформации презентуют 27 сентября/ самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. Сейчас пропаганде РФ уже ничего не мешает. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Зато создано новое Министерстве цифровой трансформации, которое будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
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Нові посади, зряплати, кібінети, автомобілі та інші самокати. Ще не всі криворізькі при дєлє. До того ж їх потрібно знов посилати в Трускавецький університет.
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Аж стррррашно пррредставить, во шо тррансформируютца
🐕🐖...
🤣
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Запорожский трансформаторный завод будет подчиняться министерству или нет ? А Трансформация 10 000 в 380/220 ?
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