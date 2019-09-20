 Ко второму чтению Госбюджета-2020 СНБО распределит дополнительные 28 млрд грн на оборону, - Маркарова объяснила увеличение финансирования Совета по нацбезопасности в 157 раз

Об этом на презентации проекта Госбюджета на 2020 год в Верховной Раде сказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ко второму чтению, безусловно, будут перераспределены эти расходы, которые сейчас стоят в отдельной программе. Бюджетный кодекс говорит о том, что все расходы на безопасность и оборону — а это 15 распорядителей — должны быть распределены по решению СНБО. Это заседание СНБО будет проведено до того, как мы будем подавать бюджет на второе чтение", - заявила Маркарова.

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Она напомнила, что новое правительство и новый состав СНБО работали над проектом бюджета только две недели до его подачи на рассмотрение, поэтому многие процедуры, которые должны были завершиться 29 августа, не были финализированы. Обращаясь к депутатам, Маркарова призвала последних вносить свои замечания и предложения, чтобы документ ко второму чтению был максимально эффективным.

"У нас есть время провести качественную дискуссию и получить от СНБО распределение, которое обязательно будет учтено ко второму чтению", - подчеркнула министр.

Напомним, что в поданном проекте Госбюджета-2020 расходы на СНБО составляют 28,16 млрд грн (в 2019 г. было 177,7 млн грн).