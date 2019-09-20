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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (653) СНБО (3264) Маркарова (64)

 Ко второму чтению Госбюджета-2020 СНБО распределит дополнительные 28 млрд грн на оборону, - Маркарова объяснила увеличение финансирования Совета по нацбезопасности в 157 раз

Дополнительные почти 28 млрд грн, выделенные на следующий год на безопасность и оборону, будут распределены СНБО между 15 распорядителями до вынесения на рассмотрение парламента Госбюджета-2020 на второе чтение.

Об этом на презентации проекта Госбюджета на 2020 год в Верховной Раде сказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ко второму чтению, безусловно, будут перераспределены эти расходы, которые сейчас стоят в отдельной программе. Бюджетный кодекс говорит о том, что все расходы на безопасность и оборону — а это 15 распорядителей — должны быть распределены по решению СНБО. Это заседание СНБО будет проведено до того, как мы будем подавать бюджет на второе чтение", - заявила Маркарова.

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Она напомнила, что новое правительство и новый состав СНБО работали над проектом бюджета только две недели до его подачи на рассмотрение, поэтому многие процедуры, которые должны были завершиться 29 августа, не были финализированы. Обращаясь к депутатам, Маркарова призвала последних вносить свои замечания и предложения, чтобы документ ко второму чтению был максимально эффективным.

"У нас есть время провести качественную дискуссию и получить от СНБО распределение, которое обязательно будет учтено ко второму чтению", - подчеркнула министр.

Напомним, что в поданном проекте Госбюджета-2020 расходы на СНБО составляют  28,16 млрд грн (в 2019 г. было 177,7 млн грн).

Источник: https://censor.net.ua/n3149565
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы их распределял Пастор, то наверное можно было бы порадоваться, но учитывая, что во главе РНБО стоит сракорукий Зебоболик, который каждый раз вспоминая про оборонку, нес дичайший бред, то нечего радоваться просраным 28 млрд
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Ко второму чтению Госбюджета-2020 СНБО распределит дополнительные 28 млрд грн на оборону, - Маркарова объяснила увеличение финансирования Совета по нацбезопасности в 157 раз - Цензор.НЕТ 839

Себя любимых и цепных собак обежать нельзя...
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Интересно, что изменилось, что на содержание зели вдруг надо +36 млн? Велики подорожали?
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Ко второму чтению Госбюджета-2020 СНБО распределит дополнительные 28 млрд грн на оборону, - Маркарова объяснила увеличение финансирования Совета по нацбезопасности в 157 раз - Цензор.НЕТ 839

Себя любимых и цепных собак обежать нельзя...
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Интересно, что изменилось, что на содержание зели вдруг надо +36 млн? Велики подорожали?
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Если бы их распределял Пастор, то наверное можно было бы порадоваться, но учитывая, что во главе РНБО стоит сракорукий Зебоболик, который каждый раз вспоминая про оборонку, нес дичайший бред, то нечего радоваться просраным 28 млрд
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При ліквідації свинарчуків від корита мали б звільнитись шалені кошти.
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Олигархов. Тех кто спонсировал кампанию Зе. (Вложено несколько $ лярдов).
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MOЗ - минус 1,7 лярдов. То есть медреформа - тю-тю. Холопам лечиться незачем.

Зелебобы, вы кретины. Запасайтесь зелёнкой и вазелином. Эта власть вам покажет: как она вас любит.
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Во немародеры дают чертей! Баканову уже звонили?
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усьо для себя любімих та сцикливих. а народу скажемо шо барига вчергове всєх абакрал До другого читання Держбюджету-2020 РНБО розподілить додаткові 28 млрд грн на оборону, - Маркарова пояснила збільшення фінансування Ради з нацбезпеки в 157 разів - Цензор.НЕТ 3337 вони ж тупенькі, уся сеча мов божа роса
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