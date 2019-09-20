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 Насилие, грабежи и побои: в ОРДЛО значительно увеличилось количество преступлений со стороны наемников РФ против местных жителей, - ГУР

С начала сентября текущего года на территории ОРДЛО существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных российскими наемниками против местного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершают кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

"Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызвано в первую очередь протекционистским отношением российско-оккупационного командования к военным преступникам, получившим российские паспорта и, которые, прикрываясь российским гражданством, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты интенсивно применяют ДРГ в "серой зоне" для провокаций боестолкновений с подразделениями ОС, - разведка

Так, по данным украинской разведки, заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в т.ч. в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение "комендантского часа", как правило, даже не регистрируются  "местными правоохранительными органами".

Источник: https://censor.net.ua/n3149564
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Это обычная жизнь идиотов, о каких грабежах речь???
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Хоть убейте не могу и не хочу понять почему мы со своей территории должны отводить войска,и какие вообще могут быть разговоры о выборах там,даже если рос войска уйдут,ведь там и намека не было сепаратистких заявлений,только кацапские искуственно,но небыло в 2010,2012,все нормально было,да они болше к кацапам тяготели но ни митингов именно без кацапов об отделении и в помине не было,какие нахрен выборы? Украина унитарное государство,и если выборы после отвода рос формирований пройдут ,где гарантии что зелёные человечки не займут территорию и уже независимая "республика" попросится в мордор и будет как с Крымом,только санкции не будут так как Украина своими руками сделала Донбасс независимым, а 5 лет убитых воинов не вернут,а в результате в перспективе получим не мир, а войну и позор
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Потому что говносериалофагам нравится образ Голобородька в телевизоре.
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Потому что это требование Кремля. А наш Народный Президент Владимир Александрович, дай ему Вовородица здоровья, он как актриса из немецких фильмов для взрослых- всегда готов в любую и в любых количествах.
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Срочно снимайте блокаду и пускайте их в Украину Насилие, грабежи и побои: в ОРДЛО значительно увеличилось количество преступлений со стороны наемников РФ против местных жителей, - ГУР - Цензор.НЕТ 3694
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Вчора Зеленский роздратовано закінчив урок географіі від журналістов з приводу продажі землі , а сьогодні він повинен вимагати закрити новини про обстріли та жертви на Донабасі - щоб не було спокуси швиденько вирішити те,, що вбиваєйого рейтинг- а смае жертви на Донбасі
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Почему бы не перееодеть нацгвардию в гражданскую одежду и с лозунгами "хотим в Украину" освободить территорию ? За что эта нацгвардия зарплату получает ? Насилие, грабежи и побои: в ОРДЛО значительно увеличилось количество преступлений со стороны наемников РФ против местных жителей, - ГУР - Цензор.НЕТ 1974
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