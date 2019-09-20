 Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу НАК Андрей Фаворов.
Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке.
Напомним, 1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.
🤔
я вообще всех участников, а не про электроэнергию даже....
За 5 лет ни одна тварь не озаботилась кинуть линию на обьединенные энергосистемы Украины Сидят все на полудохлой Счастьинской ТЭЦ на так называемом энергитическом острове
Бачили дурні очі шо купували - їжте хоч повилазьте
без розстрілів- ніяк
а чего вы не покупаете бульбу в Египте? или покупаете? или своей валом?
(П.С. это ни в коем случае не претензии или еще что-то в этом роде...это просто рассуждения)
Какие излишки?
Игрь Валерич их не видел и о них не знает!))))
Зє! Радій! Пишайся!
Но самое главное....во всем виноват ПЕПо и Свинарчуки с Вятровичем!))))
Раньше ее покупало ЕС...а сейчас эти падлы переходят на альтернативную энерго генерацию!!!
Кто и для чего покупает чужой продукт!?)))
Или ЗЕ тебе в голову насрал?!)))
🤔
🤔
Советов не просить! Потому что у меня чувство юмора развито больше, чем чувство жалости!
Праси на каленях, смерд!
😁
....Как сообщалось, Украина в январе-марте 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 22,2% (на $17,895 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $98,366 млн, в т.ч. в Венгрию - на $58,014 млн, Польшу - на $22,13 млн, Молдову - на $13,635 млн, другие страны - на $4,587 млн.https://********.com.ua/post/32136/eksport-**************-iz-ukrainy-za-3-mes-2019-g
Потом скажут, что из-за изменения цены импорта, надо учеличить цену для внутренего потребителя?
Шо непанятна??!
Беня ведет войну на выживание противника с рынка.....
Это только начало.
У рыжего бандюки круче чем у жида
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8