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 Экономика
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Все про:Беларусь (2879) Нафтогаз (2731) электроэнергия (311)

 Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу НАК Андрей Фаворов.

Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке.

Напомним, 1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149560
 
 
 Топ комментарии
 
Что за ерунда, то писали что свою энергию девать некуда и излишки нужно продавать в ЕС то теперь сами покупаем.
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Дядя!!! В Украине ох..ный излишек электроэнергии!!!
Раньше ее покупало ЕС...а сейчас эти падлы переходят на альтернативную энерго генерацию!!!
Кто и для чего покупает чужой продукт!?)))
Или ЗЕ тебе в голову насрал?!)))
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Ви зробили це разом!
Зє! Радій! Пишайся!
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У нас самая дешевая атомная єлектроенергия !!! Какие могут быть закупки ??? Это очередная схема по распилу денег -надеюсь займуться компетентные органы Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси - Цензор.НЕТ 8081
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какой интересный поворот
я вообще всех участников, а не про электроэнергию даже....
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Час робити ребрендинх на Нафтоелектрогаз
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Готуються до припинення транзиту газу та збільшення споживання електроенергії.
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В некоторых случая то тупо не поможет Линии электропередачь тоже имеет конечные значения
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Мені це відомо, але буде збільшене споживання електроенергії.
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У нас ТОЧНО будет все вырубатся
За 5 лет ни одна тварь не озаботилась кинуть линию на обьединенные энергосистемы Украины Сидят все на полудохлой Счастьинской ТЭЦ на так называемом энергитическом острове
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С беней? Естественно
Бачили дурні очі шо купували - їжте хоч повилазьте
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свою продали, там купили, разницу по карманам...
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Приятно, что наши киловатты кого либо согреют в эти ненастные осенние дни.
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Видишь, как тебя согрели порохоботы. Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси - Цензор.НЕТ 1234
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и не совсем приятно, что наши кровные гривны осядут в карманах (не ваших, а наших же) олигархов, играющих на рояле)))) разницы в ценах и тарифах...
а чего вы не покупаете бульбу в Египте? или покупаете? или своей валом?
(П.С. это ни в коем случае не претензии или еще что-то в этом роде...это просто рассуждения)
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Ни один трудолюбивый беларус не будет есть картошку с чужого огорода. Возможно и покупают(я не в курсе) у меня валом.
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Як виявилося, від усього експорту української картоплі цього року Білорусь викупила - 95%, ще 2,6% - Молдова.
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То не Беларусь. То ваши патриоты мутят схемы по поставке украинской картошки армии РФ.
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Брехня, бо закупала саме Бєларусь. Те, що ви не контролюєте свою країну відомо, але не цікаво.
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У Беларуси и Украины нет межгосударственного договора о продаже и покупке картофеля. Обычно этим занимаются и у вас и у нас частные фирмы. Если учитывать, что у нас своей хватает, и не два(три) рта, то сами догадайтесь, куда она идет.
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Что за ерунда, то писали что свою энергию девать некуда и излишки нужно продавать в ЕС то теперь сами покупаем.
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Тсссс!!!
Какие излишки?
Игрь Валерич их не видел и о них не знает!))))
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Степан. Вы наверное немножко не в курсе как перетекает эл.энергия от электростанции до потребителя. Иногда проще закупить у соседа чем транспортировать ее к потребителю за сотни км. Потому как при транспортировке эл.энергии идут потери в кабелях или проводах так называемых ЛЭП. Это не фуру муки или пива перевезти из одного города в другой и то нужно учитывать затраты на погрузку-разгрузку, зарплату водителю и расходы на бензин. Это мировая практика покупать эл.энергию у соседа у которого электростанция находятся рядом с потребителем, чем собственные.
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Покупаем по дешевле....впариваем ЗЕлохам по дороже!
Но самое главное....во всем виноват ПЕПо и Свинарчуки с Вятровичем!))))
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А что не так, это рынок, если там дешевле то почему бы и не наварить, вы же не кричите о зраде когда допустим картошку оттуда везут.
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Дядя!!! В Украине ох..ный излишек электроэнергии!!!
Раньше ее покупало ЕС...а сейчас эти падлы переходят на альтернативную энерго генерацию!!!
Кто и для чего покупает чужой продукт!?)))
Или ЗЕ тебе в голову насрал?!)))
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О новом энергорынке что-то известно петинцу?
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импорт? а зачем? у нас не той марки))) у нас мало своей? зачем??? Роттердам+Ахметов???
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У нас картоха оптом 13 грн кило Та нехай продавцы ее сами хавают
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У людей в цьому році ненабагато дешевше Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси - Цензор.НЕТ 4668
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Я спокойно могу прожить без картошки кила на месяц хватит
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Плохой урожай в этом году. Дожди не вовремя пошли. Ну она и погнила. Но не везде.
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Це якщо далеко від Києва. А у нас дешевше 12,5 я не бачив.
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Так я не покупал, я продал. Две тонны. Еще две крупной пока лежит. До весны не продам.
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Был Ротердам Ахметов ,стал Беларус Коломойский
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по ахметке видать удар , его товар самый дорогой Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси - Цензор.НЕТ 3341
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Тобі вистачить пенсії, щоб заплатить новий тариф за опалення та електроенергію?
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Хочу попросити Зе підвищити тобі пенсію, як найкращому зеботу
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Ты лезешь в мою жизнь, потому что своя не удалась?
Советов не просить! Потому что у меня чувство юмора развито больше, чем чувство жалости!

Праси на каленях, смерд!
😁
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Так у мене ж більша пенсія, ніж у тебе. А ще я більше заробляю. Тому смерд це ти. Визнай свою убогість і тобі стане легше.
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Охринеть!!!! Наша электроэнергия дороже для своих потребителей?!
....Как сообщалось, Украина в январе-марте 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 22,2% (на $17,895 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $98,366 млн, в т.ч. в Венгрию - на $58,014 млн, Польшу - на $22,13 млн, Молдову - на $13,635 млн, другие страны - на $4,587 млн.https://********.com.ua/post/32136/eksport-**************-iz-ukrainy-za-3-mes-2019-g

Потом скажут, что из-за изменения цены импорта, надо учеличить цену для внутренего потребителя?
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наоборот. Украина продает излишки в Европу. Беларусь этого делать не может, они под санкциями. У белорусов покупают недорого, и белорусская энергия дешевле выходит конечному потребителю, чем украинская, потому что в Беларуси государственное все, а у нас в частных руках. И частники выставляют цену, какую хотят.
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Енто барьба с монополистами олигархами!
Шо непанятна??!
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Купили в Беларуси, чтобы не покупать у Ахметки.
Беня ведет войну на выживание противника с рынка.....
Это только начало.
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Беню пристрелят
У рыжего бандюки круче чем у жида
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Началась интеграция в рашку через Беларусь. Прикол в том, что у Беларуси даже атомных станций нет.
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Украинские АЭС используют российские твэлы.
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Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра.
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
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