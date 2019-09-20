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Все про:обстрел (8241) ранение (2204) Донбасс (19419) операция Объединенных сил (1615)

 С начала текущих суток двое украинских воинов получили ранения в районе проведения ОС, - Минобороны

По состоянию на 12.00 сегодня, 20 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на луганском направлении в половине третьего ночи со стороны Доломитного из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку от Новолуганского.

На донецком направлении противник начал проявлять активность утром: "Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа. Примерно в это же время с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял наших защитников Новогнатовки. Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве подчркнули,  что подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3149559
 
 
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Членомкомандуючий звільняє-призначає, йому не до цього. Не заважайте, ВІН працює.
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продолжаются обстрелы и опять раненные...
но тссс... перемирие устойчивое и его ничто не должно сорвать (особенно "ответка" на перемирные обстрелы... а то вдруг кого-нить укокошат из ихтамнетов и мышебратьев)
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Одужання хлопцям. Про все інше ..., слів неамє, самі "виражовування"
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Якщо від снайперів - дуже важкі. Жити і одужати...
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Хоть убейте не могу и не хочу понять почему мы со своей территории должны отводить войска,и какие вообще могут быть разговоры о выборах там,даже если рос войска уйдут,ведь там и намека не было сепаратистких заявлений,только кацапские искуственно,но небыло в 2010,2012,все нормально было,да они болше к кацапам тяготели но ни митингов именно без кацапов об отделении и в помине не было,какие нахрен выборы? Украина унитарное государство,и если выборы после отвода рос формирований пройдут ,где гарантии что зелёные человечки не займут территорию и уже независимая "республика" попросится в мордор и будет как с Крымом,только санкции не будут так как Украина своими руками сделала Донбасс независимым, а 5 лет убитых воинов не вернут,а в результате в перспективе получим не мир, а войну и позор
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Потому что таковы требования Кремля.
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Мало что они хотят,они же сами заявляют мы не являемся стороной конфликта,так вот какое их дело,кто им дал право арбитра,судьи,начальника,они ведь не причем- ихтамнет,так почему требуют,ведь Донбасс это часть Украины а не мордора ,ответ можнаайти и почему Украина должна оправдыватся и отчитыватся за свою часть страны,это какой-то то позор
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***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, благословіння,
Та тихих й спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не бУло війни.
Щоб крові на землю не лилось
І бУли живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані, стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з воєнних доріг.

Автор: Віта Стронська
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