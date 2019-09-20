 С начала текущих суток двое украинских воинов получили ранения в районе проведения ОС, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, по данным ведомства, на луганском направлении в половине третьего ночи со стороны Доломитного из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку от Новолуганского.
На донецком направлении противник начал проявлять активность утром: "Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа. Примерно в это же время с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял наших защитников Новогнатовки. Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки".
"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в ведомстве подчркнули, что подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.
но тссс... перемирие устойчивое и его ничто не должно сорвать (особенно "ответка" на перемирные обстрелы... а то вдруг кого-нить укокошат из ихтамнетов и мышебратьев)
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, благословіння,
Та тихих й спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не бУло війни.
Щоб крові на землю не лилось
І бУли живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані, стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з воєнних доріг.
Автор: Віта Стронська