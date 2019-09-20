 Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что глава МВД высказал президенту Владимиру Зеленскому свои замечания по законопроекту относительно Национальной гвардии.

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"Выражал недовольство проектом закона о Национальной гвардии, я бы это так сформулировал", - рассказал Богдан, который тоже был на встрече.

Как отмечает издание, после этого разговора процесс затормозил, официально - из-за необходимости доработать законопроект. В Офисе президента говорят, что от реформы не отказались.

"Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту", - озвучивает свое видение глава ОП Андрей Богдан.