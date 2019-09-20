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 Политика Украины
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Все про:Национальная гвардия (1235) Богдан Андрей (171)

 Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан

Национальную гвардию могут разделить между двумя министерствами и президентом.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что глава МВД высказал президенту Владимиру Зеленскому свои замечания по законопроекту относительно Национальной гвардии.

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"Выражал недовольство проектом закона о Национальной гвардии, я бы это так сформулировал", - рассказал Богдан, который тоже был на встрече.

Как отмечает издание, после этого разговора процесс затормозил, официально - из-за необходимости доработать законопроект. В Офисе президента говорят, что от реформы не отказались.

"Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту", - озвучивает свое видение глава ОП Андрей Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/n3149555
 
   
 Топ комментарии
 
А навіщо президенту Нацгвардія?!
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А какая часть Коломойскому?
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а навіщо йому президентство ?
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РУССКИЙ СЛЕД. Саудовцы намекают на участие России в нападении на НПЗ
20 сентября в 00:08 Поделиться

РУССКИЙ СЛЕД. Саудовцы намекают на участие России в нападении на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их «безоговорочную» связь с Ираном. Тем не менее, пресс-секретарь минобороны полковник Турки аль-Малки сказал, что эксперты все еще «работают над тем, чтобы точно знать точку старта».

Окончательных выводов по поводу бомбежки садовских НПЗ пока не делают в Пентагоне.

«Мы не будем идти впереди расследования Саудовской Аравии и их оценки произошедшего. Это была атака на Саудовскую Аравию, мы поддерживаем их расследование, на месте с ними работают наши команды, но мы не будем опережать их выводы», - сказал в ходе брифинга помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффмэн в ответ на вопрос, считают ли в Пентагоне, что за нападениями стоит именно Иран.

В Вашингтоне ждут, когда Эр-Рияд определится со своей позицией. «Мы ждем, когда Саудовская Аравия закончит оценку и сделает заявление. Но я признаю, что на данный момент все указывает на то, что Иран каким-то образом несет ответственность за атаку», - отметил Хоффмэн.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео вновь прямо обвинил Иран в нападении на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».

Расчеты саудитов и американцев строятся, в частности, на том, что атакованные нефтяные заводы находятся более чем в тысяче километров от границы Йемена, а ракета Quds-1, которая имелась в распоряжении хуситов, имеет дальность в 700 километров.

В США уверены, что ракеты были запущены с территории Ирана. Саудовская Аравия выдвинула версию, что пуск был произведен с юга Ирака.

Иран ранее демонстрировал похожие на Quds-1 модели крылатых ракет. Обе ракеты копируют советскую Х-55. Как призналась в 2000-е годы Украина, она продала Ирану несколько Х-55.

Иранцы скопировали их, но не смогли сделать для них двигатель. В итоге на иранской ракете Soumar стоит французский турбореактивный двигатель, а на хуситской Quds-1 - чешский, который вообще предназначен не для крылатых ракет, а для небольших беспилотников. Именно поэтому йеменские ракеты, как считалось до сих пор, имеют небольшую дальность.

Главное подозрения вызывает точность нанесения удара. По саудовским данным, в цели небольшого размера попали все 18 участвовавших в атаке дронов и 4 из 7 крылатых ракет.

Такую точность на расстоянии в сотни километров иранское оружие обеспечить не может, (а тем более хуситы). Иранцы не имеют собственной военной системы спутниковой навигации, а гражданские варианты GPS и ГЛОНАСС такую точность не дают, указывают военные Саудовской Аравии.

Остается только один вариант - возможности военных спутников России.

Что касается телевизионного наведение на цель возможно лишь на гораздо меньших расстояниях. Самые совершенные в этом плане считаются американские и «израильские» беспилотники. Но они теряет связь с оператором уже через 200 километров.
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Главное подозрения вызывает точность нанесения удара.

на фото нападения удары в резервуары нанесены с ЮВЕЛИРНОЙ точностью.
ни погонщики верблюдов-хуситы, ни иранские аятолы такого сделать не могли !
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«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», - сказал Путин на пресс-конференции в Анкаре.
Российские вооружения «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», цитирует Путина «Интерфакс».https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-predlozhil-sauditam-kupit-s-400-dlya-zashchity-neftyanoy-promyshlennosti-1028527911

"Простое совпадение - не думаю"
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Вернем Свыню взад! Агов! Вси на Майдан Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан - Цензор.НЕТ 4380
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А у вас все зводиться тільки до Зе і Пе? Інших політиків у нас немає? Чорно-біле сприйняття світу - ознака розумової обмеженості та невисокого рівня інтелекту...
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Навіщо ви мені ці питання задаєте? Перепитайте стецьгава, під коментом якого я писав. І д'Артан'яна з вищою медичною освітою не треба з себе корчити. Андестенд?
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Слава Богу, что вас, петекантропов, никто не спрашивает))
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кроме как "пилить" ЗЕльоные мартышки ничего не знают.

Пилят все подряд: бюджет, закупки..... уже и до Нацгвардии добрались.

Нацгвардия была создана для борьбы с сепарами и таковой должна оставаться !
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Вона була створена аваковим для захисту майбутньої -теперешньої влади . Нацгвардія = росгвардія , як у пуйла.
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Богдану в "хрестікі-нолікі" грати.
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Боится людей патамуша. Особенно солдатиков.
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Щоб було кому ЗЕбіл... гасити, коли до них дійде кого вони обрали.
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Как розделят нацгвардию, попрут авакова. Зе, неспеша убирает сильных игроков, уже сыгравших свою роль.
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ещё часть Коломойскому,

а ещё часть непосредственно Богдану
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Слуги народа. Только не зеленые. А нормальные
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о себе в 3 лице? Да у Вас мания величия, батенька!
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И называться росгвардия. Ему мерещится зал УПА?
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ЗЕльцман боится новогоднего путча организованного соевым кондитером
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Схоже, ОП дійсно планує, що Аваков тимчасово, але щоб його змістити з посади міністра його потрібно ослабити. Буде цікаво.
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Умный кандибобер. Лишить Авакова командовать частью силовиков это значит ослабить его на будущее.
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Можно подумать, в нацгвардии все эти ак один преданы руководству. Сомневаюсь.
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на каждого хитрожопого Богдана найдется свой Аваков.. Бодя по сравнению с Арсенчиком, - дитё=)
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Вообще фраза звучит как Простоты, но я решил малость поюморить.
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А почему это должен решать какой-то Бодя? Кто он вообще такой? Выскочка недобурятская. И нахрена перзиденту нацгвардией командовать? Ссыт?
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А он и не решает. Все решит бабушка Беня. А что бы вы не путались в ХУ ЭС ХУ, предлагаю воспользоваться переводчиком:
МЕЖСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
(истинный смысл слов и выажений, которые нам вещают с экранов телеящика, с парментских трибун, с газетных текстов и др. средств массовой информации).
- Президент Зеленский - Марионетка театра Коломойского;
- Начальник Администрации Президента Богдан - Куратор от Коломойкого т.е. - непосредственный начальник Зеленского;
- Коломойский - управляючий АП президента, теневой правитель Украины, действующий не только в своїх личных интересах но и в интересах врага № 1 Украины Путина;
- Партия «Слуга народа» - зборище покупных безмозглых дебилов и подпольных сепаров пролезших в ВР, готовых голосовать за все хотелки Презетента Зеленского (значение оного смотри выше)…
- Пресс конференция Президента Зеленского - рекламный ролик, хорошо отрепитированный мини - спектакль (все действующие лица - наемные актеры).
Как-то так…..
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кстати, самый умный из 95-го, Жидков, который и писал слова и сценарии, не пошел ни в партию, ни в правительство... патамушта умный, наверное...
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Закінчиться це ліквідацією Нацгвардії Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан - Цензор.НЕТ 2621
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на Зраду потянет?
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ЗеЛеную падаль никто уже не спасет.и нацгвардия ему не поможет.когда гнать на ростов эту гниль будем
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Не таким козлам народ рога скручивал,вслучае подавления народа силой,уже один министр при яныке Захарченко угрожал,предупреждал,метро майдан закрывал
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Богдан - просто секретарша Зели, получается, по сути?
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Раскосое бурятское чмо, что(кто) кому-то там должен, разберутся без тебя.
Твое дело, ушлепок, карандаши точить.
Так что узбагойся, чмо конченноеґ
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Для понимания ЗЕбилов. Это как разделить ваш борщ на несколько блюд-вареный картофель, тушеная капуста, салат из моркови со свеклой и луком.
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"а часть подразделений - напрямую президенту"
Да-да, мы помним ! Как раз, когда Путин создавал Росгвардию, в указе было именно так и написано: "Росгвардия подчиняется напрямую Президенту" Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан - Цензор.НЕТ 7659

Пацаны правильно копируют небратьев !
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свынарчуки стебутся.

хороший слоган: "Наш богдан простой до тупости, как Богдан" Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан - Цензор.НЕТ 5416
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Ну почему у них у всех такие отвратительные рожи!?
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в зеркало смотрел?
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У Кадирова і ***** нацгвардія також кишенькова) зе готується до наступних виборів.
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ШО? ОПЯТЬ БОГДАН? ( то беня то богдан то богдан то беня , А ВОВА ШО?)
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ЗЄлена братва поділила нацгвардію: всім порівну. Мабуть не довіряють однин одному.
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Глава ОПЗ - это старший по карандашам и кулерам.
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Теееее, кожному полковнику по одному полку Нацгвардїї і можна ставити хрест на структурі!!!!
Коли багато командирів толку мало, бо узгоджувать дії треба, а це час!!!
А час в бойових діях це ВСЕ!!!
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Что-то этого богдана стало дохера много... Достал.
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Президент хочет кусочек нацгвардии. Хочется кем-то командовать. Только нацгвардейцы должны быть маленькими. Есть такие в нацгвардии, а то завернет.
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шо сцуки, очко играет, шо добробаты вас вперёд ногами вынесут?
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Опасаясь ареста счетов и активов, экс-президент Украины Петр Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании «Кузня на Рыбальском» на подконтрольное себе ТОВ «Буд - Реновация» ЕДРПОУ 42255930.

«В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой», - пишет Портнов.
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Портнов - заклятый враг Украины. Его нужно уничтожить.
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Предлагаю организовать гладиаторский бой между Портновым и Порошенко, а потом добить обоих.
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Хоть мне "некоторые" "стратиги" и "политологи" и ставят в вину применение логических рассуждений в спорах, однако, попробуем сделать "раскладку":
Для чего нужны ВСУ? Для защиты суверенитета и конституционного строя государства от посягательств внешнего врага...
Для чего нужны МВД? Для защиты закона и конституционного строя государства внутри страны...
Для этого им дадено оружие и они наделены соответствующими полномочиями... Согласны?...
Теперь дальше: Президент государства - гарант Конституции, которую защищают эти два силовые ведомства, и он для них является Главнокомандующим...
Ну, а теперь вопрос: А для чего президенту, который руководит такой силой, нужны ОТДЕЛЬНЫЕ вооружённые формирования, подчинённые ему лично?
Он не доверяет ВСУ и МВД, которые охраняют конституционный строй, гарантом которого является он сам?!!! Или у него имеются какие-то ИНЫЕ цели? Сомневаюсь, что эти войска будут играть роль "почётного караула" - слишком дорого...На весь СССР, для этого, один полк был, который, к тому же, нёс охрану Кремля и мемориалов...
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Не даром "в вину ставят"...
Держи-🍫🍬, шоб не даром!
🤣🤣
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Каждому кардиналу по гвардейцу!
😁
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Так есть ведь президентский полк... он вроде как в прямом подчинении нашего "хлавнакамантущива".... хочет поиграться в генералисимуса, так построй их на плацу и выеживайся. А так все понятно, ссыкло ссытся что могут и вынести как овоща, вот и нужны оловянные солдатики которых в случае чего жалко не будет.
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а коломойскому? а пардон.... там же есть пункт "президенту".
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Ему нужен повод что нацгвардия под ЗЕ а там Беня с Богданом вполне легально навербуют убийц без принципов такая себе личная армия!!!!
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Но тогда бы логично было всю нацгвардию переподчинить Зе, зачем же нужны полумеры? Кстати, насчет вербовки убийц без принципов - отличная идея. Может хоть они пороховатниками займутся.
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Богдан ты бумагу и картриджи для офиса заказал.. Харе за нацгвардию думать, - это не твоя парафия
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Ему Банифаций приказал собрать отморозков легально а то вдруг не успеют все продать а он купить!
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.Экс-заместитель главы Госохраны стал руководителем Аппарата ВР
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.
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часть подразделений - напрямую президенту/Этого мало .Создать личную гвардию президента из израильских наёмников бандформирований ДНР.
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а я вважаю, що один батальйон (мінімум!) Нацгвардії має бути підпорядковано безпосередньо Богдану!
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Богдан - це індикатор незалежності Зеленського у його діях. І наразі висновок невтішний, Богдан постійно, і в цей раз теж, несе повну ху@ню, а Зеленський його не зупиняє. Нацгвардія може бути АБО у підпорядкуванні МВС, якщо вона є аналогом "внутрішніх військ", АБО підпорядковуватись Міноборони, якщо є резевом армії, як в США. Ідейка розділення на частини, що виникла у Богдана (чи у Зелені теж?) від страху перед озброєними громадянами, абсолютно ідіотська і деструктивна, якщо виходити з інтересів української держави.
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Ну понятно, что богдан собирается развалить армейские структуры. Непонятно только у него такое задание или от собственной тупости?..
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У бурята есть "свое видение" по поводу Нацгвардии. Зе! молчит в тряпочку зато у неизвестно кого, главы его офиса, есть видение по поводу всего. Кто у нас вообще президент?
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