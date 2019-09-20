 Часть Нацгвардии должна остаться в МВД, часть должна быть переподчинена Минобороны, а часть подразделений - напрямую президенту, - Богдан

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что глава МВД высказал президенту Владимиру Зеленскому свои замечания по законопроекту относительно Национальной гвардии.
"Выражал недовольство проектом закона о Национальной гвардии, я бы это так сформулировал", - рассказал Богдан, который тоже был на встрече.
Как отмечает издание, после этого разговора процесс затормозил, официально - из-за необходимости доработать законопроект. В Офисе президента говорят, что от реформы не отказались.
"Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту", - озвучивает свое видение глава ОП Андрей Богдан.
20 сентября в 00:08 Поделиться
РУССКИЙ СЛЕД. Саудовцы намекают на участие России в нападении на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.
На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их «безоговорочную» связь с Ираном. Тем не менее, пресс-секретарь минобороны полковник Турки аль-Малки сказал, что эксперты все еще «работают над тем, чтобы точно знать точку старта».
Окончательных выводов по поводу бомбежки садовских НПЗ пока не делают в Пентагоне.
«Мы не будем идти впереди расследования Саудовской Аравии и их оценки произошедшего. Это была атака на Саудовскую Аравию, мы поддерживаем их расследование, на месте с ними работают наши команды, но мы не будем опережать их выводы», - сказал в ходе брифинга помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффмэн в ответ на вопрос, считают ли в Пентагоне, что за нападениями стоит именно Иран.
В Вашингтоне ждут, когда Эр-Рияд определится со своей позицией. «Мы ждем, когда Саудовская Аравия закончит оценку и сделает заявление. Но я признаю, что на данный момент все указывает на то, что Иран каким-то образом несет ответственность за атаку», - отметил Хоффмэн.
В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео вновь прямо обвинил Иран в нападении на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».
Расчеты саудитов и американцев строятся, в частности, на том, что атакованные нефтяные заводы находятся более чем в тысяче километров от границы Йемена, а ракета Quds-1, которая имелась в распоряжении хуситов, имеет дальность в 700 километров.
В США уверены, что ракеты были запущены с территории Ирана. Саудовская Аравия выдвинула версию, что пуск был произведен с юга Ирака.
Иран ранее демонстрировал похожие на Quds-1 модели крылатых ракет. Обе ракеты копируют советскую Х-55. Как призналась в 2000-е годы Украина, она продала Ирану несколько Х-55.
Иранцы скопировали их, но не смогли сделать для них двигатель. В итоге на иранской ракете Soumar стоит французский турбореактивный двигатель, а на хуситской Quds-1 - чешский, который вообще предназначен не для крылатых ракет, а для небольших беспилотников. Именно поэтому йеменские ракеты, как считалось до сих пор, имеют небольшую дальность.
Главное подозрения вызывает точность нанесения удара. По саудовским данным, в цели небольшого размера попали все 18 участвовавших в атаке дронов и 4 из 7 крылатых ракет.
Такую точность на расстоянии в сотни километров иранское оружие обеспечить не может, (а тем более хуситы). Иранцы не имеют собственной военной системы спутниковой навигации, а гражданские варианты GPS и ГЛОНАСС такую точность не дают, указывают военные Саудовской Аравии.
Остается только один вариант - возможности военных спутников России.
Что касается телевизионного наведение на цель возможно лишь на гораздо меньших расстояниях. Самые совершенные в этом плане считаются американские и «израильские» беспилотники. Но они теряет связь с оператором уже через 200 километров.
на фото нападения удары в резервуары нанесены с ЮВЕЛИРНОЙ точностью.
ни погонщики верблюдов-хуситы, ни иранские аятолы такого сделать не могли !
Российские вооружения «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», цитирует Путина «Интерфакс».https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-predlozhil-sauditam-kupit-s-400-dlya-zashchity-neftyanoy-promyshlennosti-1028527911
"Простое совпадение - не думаю"
Пилят все подряд: бюджет, закупки..... уже и до Нацгвардии добрались.
Нацгвардия была создана для борьбы с сепарами и таковой должна оставаться !
а ещё часть непосредственно Богдану
МЕЖСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
(истинный смысл слов и выажений, которые нам вещают с экранов телеящика, с парментских трибун, с газетных текстов и др. средств массовой информации).
- Президент Зеленский - Марионетка театра Коломойского;
- Начальник Администрации Президента Богдан - Куратор от Коломойкого т.е. - непосредственный начальник Зеленского;
- Коломойский - управляючий АП президента, теневой правитель Украины, действующий не только в своїх личных интересах но и в интересах врага № 1 Украины Путина;
- Партия «Слуга народа» - зборище покупных безмозглых дебилов и подпольных сепаров пролезших в ВР, готовых голосовать за все хотелки Презетента Зеленского (значение оного смотри выше)…
- Пресс конференция Президента Зеленского - рекламный ролик, хорошо отрепитированный мини - спектакль (все действующие лица - наемные актеры).
Как-то так…..
🤣🤣
Твое дело, ушлепок, карандаши точить.
Так что узбагойся, чмо конченноеґ
Да-да, мы помним ! Как раз, когда Путин создавал Росгвардию, в указе было именно так и написано: "Росгвардия подчиняется напрямую Президенту"
Пацаны правильно копируют небратьев !
хороший слоган: "Наш богдан простой до тупости, как Богдан"
Коли багато командирів толку мало, бо узгоджувать дії треба, а це час!!!
А час в бойових діях це ВСЕ!!!
«В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой», - пишет Портнов.
Для чего нужны ВСУ? Для защиты суверенитета и конституционного строя государства от посягательств внешнего врага...
Для чего нужны МВД? Для защиты закона и конституционного строя государства внутри страны...
Для этого им дадено оружие и они наделены соответствующими полномочиями... Согласны?...
Теперь дальше: Президент государства - гарант Конституции, которую защищают эти два силовые ведомства, и он для них является Главнокомандующим...
Ну, а теперь вопрос: А для чего президенту, который руководит такой силой, нужны ОТДЕЛЬНЫЕ вооружённые формирования, подчинённые ему лично?
Он не доверяет ВСУ и МВД, которые охраняют конституционный строй, гарантом которого является он сам?!!! Или у него имеются какие-то ИНЫЕ цели? Сомневаюсь, что эти войска будут играть роль "почётного караула" - слишком дорого...На весь СССР, для этого, один полк был, который, к тому же, нёс охрану Кремля и мемориалов...
Держи-🍫🍬, шоб не даром!
🤣🤣
😁
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.