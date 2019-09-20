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 Общество, За рубежом
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Все про:виза (1091) Эстония (623) визовый режим (426)

 Эстония введет пошлину для граждан Украины и Беларуси за долгосрочные визы

Гражданам Украины и Беларуси, которые на протяжении последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, теперь снова придется платить за эту услугу, и государство рассчитывает таким образом пополнить госбюджет на 2 млн евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на новостной портал ERR.ee, соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласованиию

В пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии пояснили, что принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Евросоюз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", - сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Белоруссии.

"Подобно Украине, для граждан Беларуси по-прежнему останется возможность делать, при необходимости, исключения, и Эстония продолжит всесторонне поддерживать программу Восточного партнерства ЕС", - сказала Тоотс.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Беларусью, но "создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран".

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"Предприятия, которые хотели нанять работников из других стран за пределами ЕС, тем самым оказались в худшем положении. В результате усилилось давление предпринимателей на государство, которые просили отменить пошлину за долгосрочную визу и для граждан других стран, что с точки зрения государства неразумно в долгосрочной перспективе", - говорится в пояснительной записке.

Помимо восстановления платы за оформление виз, вырастут и пошлины за совершение различных действий в иностранных представительствах, которые всегда стоят на 30 евро больше, чем пошлина за аналогичную процедуру в Эстонии. Кроме того, будет введена плата за прием ходатайств, выдачу документов в иностранных представительствах или через почетного консула Эстонии.

Министр финансов Мартин Хельме сообщил ERR, что, по расчетам МИД, после повышения этих госпошлин поступления в госбюджет увеличатся примерно на 2 млн евро.

По его словам, повышение пошлин за выдачу водительских прав, разрешений на оружие, штрафов и пр. в правительстве не обсуждалось и никто таких предложений не вносил.

"Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев", - сказал глава минфина.

Источник: https://censor.net.ua/n3149554
 
 
 Топ комментарии
 
В Эстонию в основном ездит русня и сепарня,
там куча их сородичей - вот эстонцы и пытаются
ограничить это паломничество...
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та отстегните им с бюджета снбо 2 ляма
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Словесный понос шоколадного цвета.
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Хочешь работать-заплати и получи визу.
Хочешь туризма-не плати.
Хочешь быть нелегалом-пеняй на себя.
Вроде логично.
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В Эстонию в основном ездит русня и сепарня,
там куча их сородичей - вот эстонцы и пытаются
ограничить это паломничество...
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Вони вже казали що до них пхнуться думбаси.
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А нам то за что?
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Всем за одно и тоже - убрать исключения.
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Це наслидки потужных ЗЕреХформ!))))
Тупое ватное быдло и совкодрожеров ни кто не хочет видеть у себя дома!
Да же мы!!!
Но это ГЛУБИННЫЙ ЗЕлин лохторат....
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Что это за эстонские "друзья" которые наказывают украинцев за их выбор?
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та отстегните им с бюджета снбо 2 ляма
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Это только законопроект. И обсуждать пока нечего.
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А ты с какого нам тут указываешь, что обсуждать?Вы, зекрысы, перед тем как окончательно сдохнуть, такие потешные))))
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⬆️😁Прохрипіла криса, вигулькнувши із шоколадного нужника. ))))))
Петраоти гірші від оцту. Бо оцет - він і то 9%-ий. )))))
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