 Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.
В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО).
С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.
Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем.
В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
В этот же период новый руководитель аппарата Рады стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора.
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"Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.
"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" - спитав Тищенко.
Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слугу народу", що вони голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.
На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".
Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.
Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.
"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.