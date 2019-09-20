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 Политика Украины
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 Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента

Народные депутаты Украины назначили руководителем аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО).

С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.

Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем.

В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

В этот же период новый руководитель аппарата Рады стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149553
 
 
 Топ комментарии
 
"Охрана" деПутанам не помешает..Конвой канеша лучче.. Шоб не разбегались в разныя стороны..
🤗
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Вопрос, а они знают за шо голосуют? Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента - Цензор.НЕТ 4809

"Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.
"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" - спитав Тищенко.
Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слугу народу", що вони голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.
На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".
Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.
Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.
"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.
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Интересно другое, я через пол часа еду на собеседование, буду подтверждать проф навыки для устройства на работу. Зато шоб стать презом или депутаной, мне нужны только бабки Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента - Цензор.НЕТ 6885.
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"Охрана" деПутанам не помешает..Конвой канеша лучче.. Шоб не разбегались в разныя стороны..
🤗
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340 человек за. Петикам будет сложно утверждать, что всё только зебилы проголосовали.
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Вопрос, а они знают за шо голосуют? Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента - Цензор.НЕТ 4809

"Слуги народу" не змогли відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.
"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?" - спитав Тищенко.
Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слугу народу", що вони голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.
На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".
Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.
Нардепи запевняли, що читають закони, тому журналіст сказала, що хоче це перевірити.
"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.
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Тут даже эту что раз обсмоктанную штайнмайеровскую формулу каждый интерпретирует как ему хочется, чего ж от них хотеть тогда...
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Интересно другое, я через пол часа еду на собеседование, буду подтверждать проф навыки для устройства на работу. Зато шоб стать презом или депутаной, мне нужны только бабки Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента - Цензор.НЕТ 6885.
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Это довольно. Вечные депутаны Балоги например в этот раз никуда не прошлия кроме одного. Очень им помогли деньги?
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Довольно спорно т.е. В любом случае желаю успехов при собеседовании.
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.Экс-заместитель главы Госохраны стал руководителем Аппарата ВР
Вячеслав Штучный ранее был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.
Решение принималось без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.

Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.
Заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.
В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.
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Это тот, который будет играть роль "матроса Железняка", когда нужно будет заявить Верховной Раде: "Караул устал!"?...
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