 Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг

За принятие данного законопроекта проголосовали 309 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ

Согласно принятому законопроекту, в Кодекс об административных правонарушениях включаются нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

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Для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Принятие законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг является одними из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.