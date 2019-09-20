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 Политика Украины
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 Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг, предусматривающий наделение регуляторов финрынка - НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.

За принятие данного законопроекта проголосовали 309 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ

Согласно принятому законопроекту, в Кодекс об административных правонарушениях включаются нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

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Для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Принятие законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг является одними из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Источник: https://censor.net.ua/n3149551
 
 
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Ещё несколько красивых проверяльщицких должностей для своих-блатных открыли.
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Неужели такого закона раньше небыло? Теперь понятно почему нас банки кидали.
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