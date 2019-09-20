 Бюджет-2020: Расходы на СНБО увеличены в 157 раз, сокращены расходы на детей-сирот. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает следующие расходы:

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на выплаты по госдолгу - 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в Госбюджете-2019)

на перекрытие дефицита Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн (в 2019 г. - 167,5 млрд грн)

на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)

на НОТУ - 2,01 млрд грн (в 2019 г. - 1 млрд грн, +100%)

на ГБР - 1,9 млрд грн (в 2019 г. - 1,1 млрд грн, +71,2%)

на МВД - 83,8 млрд грн (в 2019 г. - 83,1 млрд грн, +0,8%)

на СБУ - 9,45 млрд грн (в 2019 г. - 9,4 млрд грн, +0,5%)

на СНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 г. - 177,7 млн грн, +15 749,1%)

на ГПУ - 7,6 млрд грн (в 2019 г. - 7,2 млрд грн, +5,5%)

на НАБУ - 1,03 млрд грн (в 2019 г. - 867,5 млн грн, +19,7%)

на НАПК - 812 млн грн (в 2019 г. - 758 млн грн, +7,1%)

на АРМА - 278 млн грн, (в 2019 г. - 239 млн грн, +16,2%)

на Государственную судебную администрацию - 14,6 млрд грн (в 2019 г. - 14,1 млрд грн, +3,6%)

на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (в 2019 г. - 31,2 млрд грн, -12%)

на Малую академию наук, внешкольное образование - 175,2 млн грн (в 2019 г. - 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).