 Бюджет-2020: Расходы на СНБО увеличены в 157 раз, сокращены расходы на детей-сирот. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает следующие расходы:
на выплаты по госдолгу - 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в Госбюджете-2019)
на перекрытие дефицита Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн (в 2019 г. - 167,5 млрд грн)
на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)
на НОТУ - 2,01 млрд грн (в 2019 г. - 1 млрд грн, +100%)
на ГБР - 1,9 млрд грн (в 2019 г. - 1,1 млрд грн, +71,2%)
на МВД - 83,8 млрд грн (в 2019 г. - 83,1 млрд грн, +0,8%)
на СБУ - 9,45 млрд грн (в 2019 г. - 9,4 млрд грн, +0,5%)
на СНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 г. - 177,7 млн грн, +15 749,1%)
на ГПУ - 7,6 млрд грн (в 2019 г. - 7,2 млрд грн, +5,5%)
на НАБУ - 1,03 млрд грн (в 2019 г. - 867,5 млн грн, +19,7%)
на НАПК - 812 млн грн (в 2019 г. - 758 млн грн, +7,1%)
на АРМА - 278 млн грн, (в 2019 г. - 239 млн грн, +16,2%)
на Государственную судебную администрацию - 14,6 млрд грн (в 2019 г. - 14,1 млрд грн, +3,6%)
на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (в 2019 г. - 31,2 млрд грн, -12%)
на Малую академию наук, внешкольное образование - 175,2 млн грн (в 2019 г. - 202,4 млн грн, -13%)
на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).
Что бы зе-тыпилы кричали?
Я даже не могу себе представить той истерики по всей стране.
І мені цікаво - як нова молода команда збирається украсти ці гроші через РНБО?
на ДБР - 1,9 млрд грн (в 2019 р. - 1,1 млрд грн, + 71,2%) Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149549 Портнов в доле?
на РНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 р. - 177,7 млн грн, +15 749,1%) Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3149549 Кривавый пастор вернись...
нехай Польща і учить.
Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
твитт по бюджету для любителей Зеленского: МОН (образование) - минус 6 миллиардов. Как там зарплаты учителям по 4000$, ждуны? МОЗ (медицина) - минус 1,7 миллиардов. Как поживает бесплатная медицина, ждуны? Социалка - минус 7.3 миллиарда. Как там большие пособия и пенсии, ждуны?
це гроші, які виділять, начебто, на оборону, а насправді - на підкуп силовиків, на купівлю їх лояльності
ЗЕсволота цементує свою владу
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Я й не знав, що ці прізвища у партії Зеленського...
Южаніна Ніна Петрівна (ПЕС),
Давиденко Валерій Миколайович позафракційний
Горват Роберт Іванович позафракційний
Кіт Андрій Богданович позафракційний
Павленко Ростислав Миколайович ПЕС
Саврасов Максим Віталійович ПЕС
Синютка Олег Михайлович ПЕС
Алєксєєв Сергій Олегович ПЕС
Фріз Ірина Василівна ПЕС
Бондар Михайло Леонтійович ПЕС
Ти, довбню, хоя іноді перепровіряй те лайно, що чюди запускаєш
Кандидат от «Слуги народа» на пост главы комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев в интервью «Цензор.нет» расказал о том, когда в Украине появится обязательное декларирование для граждан, а также так называемые «нулевые декларации». .
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на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).Источник: https://censor.net.ua/n3149549
ну шо любители зеБЕНИНОГО телепузика, как там голоборотько поживает? На велосипеде ездит?
Дебилы,бл.ть (с)
Доказательства где, балаболы?
На велосипеде....
на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)
Проклятый Порошенко.....
Но где ты увидел кардинальное увеличение пенсий?