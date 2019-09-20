 Бюджет-2020: Расходы на СНБО увеличены в 157 раз, сокращены расходы на детей сирот. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает следующие расходы:
на выплаты по госдолгу - 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в Госбюджете-2019)
на перекрытие дефицита Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн (в 2019 г. - 167,5 млрд грн)
на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)
на НОТУ - 2,01 млрд грн (в 2019 г. - 1 млрд грн, +100%)
на ГБР - 1,9 млрд грн (в 2019 г. - 1,1 млрд грн, +71,2%)
на МВД - 83,8 млрд грн (в 2019 г. - 83,1 млрд грн, +0,8%)
на СБУ - 9,45 млрд грн (в 2019 г. - 9,4 млрд грн, +0,5%)
на СНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 г. - 177,7 млн грн, +15 749,1%)
на ГПУ - 7,6 млрд грн (в 2019 г. - 7,2 млрд грн, +5,5%)
на НАБУ - 1,03 млрд грн (в 2019 г. - 867,5 млн грн, +19,7%)
на НАПК - 812 млн грн (в 2019 г. - 758 млн грн, +7,1%)
на АРМА - 278 млн грн, (в 2019 г. - 239 млн грн, +16,2%)
на Государственную судебную администрацию - 14,6 млрд грн (в 2019 г. - 14,1 млрд грн, +3,6%)
на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (в 2019 г. - 31,2 млрд грн, -12%)
на Малую академию наук, внешкольное образование - 175,2 млн грн (в 2019 г. - 202,4 млн грн, -13%)
на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).
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на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).Источник: https://censor.net.ua/n3149549
ну шо любители зеБЕНИНОГО телепузика, как там голоборотько поживает? На велосипеде ездит?
Дебилы,бл.ть (с)
Доказательства где, балаболы?