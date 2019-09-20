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Все про:НАБУ (2878) госбюджет (653) СНБО (3264) НОТУ (110) ГБР (574)

 Бюджет-2020: Расходы на СНБО увеличены в 157 раз, сокращены расходы на детей сирот. ДОКУМЕНТ

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на НОТУ, СНБО, ГБР, НАБУ и др.

Об этом говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает следующие расходы: 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова

на выплаты по госдолгу - 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн в Госбюджете-2019)

на перекрытие дефицита Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн (в 2019 г. - 167,5 млрд грн)

на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)

на НОТУ - 2,01 млрд грн (в 2019 г. - 1 млрд грн, +100%)

на ГБР - 1,9 млрд грн (в 2019 г. - 1,1 млрд грн, +71,2%)

на МВД - 83,8 млрд грн (в 2019 г. - 83,1 млрд грн, +0,8%)

на СБУ - 9,45 млрд грн (в 2019 г. - 9,4 млрд грн, +0,5%)

на СНБО - 28,16 млрд грн (в 2019 г. - 177,7 млн грн, +15 749,1%)

на ГПУ - 7,6 млрд грн (в 2019 г. - 7,2 млрд грн, +5,5%)

на НАБУ - 1,03 млрд грн (в 2019 г. - 867,5 млн грн, +19,7%)

на НАПК - 812 млн грн (в 2019 г. - 758 млн грн, +7,1%)

на АРМА - 278 млн грн, (в 2019 г. - 239 млн грн, +16,2%)

на Государственную судебную администрацию - 14,6 млрд грн (в 2019 г. - 14,1 млрд грн, +3,6%)

на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (в 2019 г. - 31,2 млрд грн, -12%)

на Малую академию наук, внешкольное образование - 175,2 млн грн (в 2019 г. - 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).

Бюджет-2020: Расходы на СНБО увеличены в 157 раз, сокращены расходы на детей сирот 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149549
 
 
 Топ комментарии
 
Так я не понял? Учителям не видать 4000 у.е. зарплаты? Госбюджет-2020: финансирование СНБО увеличат в 157 раз, НОТУ - в 2 раза, ГБР - на 71% - Цензор.НЕТ 828
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Ха-ха. Финансирование финансирование СНБО увеличат в 157 раз.
Режим реально боится военного переворота, и решил создать собственную ручную армию.
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На карателей. Режим боится армии.
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Ну шо , учитэля ,, довольны зарплатой в 4000 уе . ??
Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 5905 .
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УРЯЯЯ Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 5427 . !!! ПЭРЭМОГА .!!! А хто цэ зробыв разом , зебобики .?? Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 4974 .

Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 8827 .
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Во немародеры дают чертей! Баканову уже звонили? Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 5789
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УРЯЯЯ !!! Щэ одна ПЭРЭМОГА Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 881 ..!!! Пэрмога за пэрэмогою ,, так трыматы , зю-команда .. !! Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 8943 .

Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 4249 .
 показать весь комментарий
 
 
на обслуживание деятельности президента - 983,3 млн грн (в 2019 г. - 947,2 млн грн, +3,8%)

на субвенцию на жилье для детей-сирот - 431,3 млн грн (в 2019 г. - 717,7 млн грн, - 40%).Источник: https://censor.net.ua/n3149549
ну шо любители зеБЕНИНОГО телепузика, как там голоборотько поживает? На велосипеде ездит?
Дебилы,бл.ть (с)
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Лярд 700 лямів .. для *барижного фонду * !? Бюджет-2020: Витрати на РНБО збільшено в 157 разів, скорочено витрати на дітей сиріт - Цензор.НЕТ 7696
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Это зрадофилам сказали по г+г?))
Доказательства где, балаболы?
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Зенька ? ..Глянь бюджет на цей рік .!.Скільки кинули у *фонд розвитку Пецика *та його Марінки !
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я вважаю, що найбільш потужна сила, яка захищає Україну це - СБУ. За таких умов таке мале фінансування СБУ -НЕДОПУСТИМО.
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