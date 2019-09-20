 В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в интервью журналу "Український тиждень", сообщили в пресс-службе Турчинова.
По его словам, нельзя ставить под сомнение то, что стало уже нормой для общества: "Национальная идентичность - это также важная составляющая национальной безопасности". "Война объединила украинцев независимо от того, на каком языке они говорят на бытовом уровне. И именно поэтому все мероприятия по восстановлению национальной идентичности внутри страны происходили довольно спокойно, несмотря на истерию российской пропаганды", - отметил Александр Турчинов.
Кроме того, он сказал, что есть определенный позитив в том, что Владимир Зеленский после получения должности президента стал официально выступать на украинском языке.
"Думаю, гражданское общество должно занять в этом вопросе четкую позицию и защитить достояния Революции достоинства. В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад. Все попытки "включить заднюю передачу" приведут к усилению влияния РФ и соответственно к внутреннему политическому кризису", - резюмировал Александр Турчинов.
Очень трудно или даже невозможно сохранить национальную идентинчность и язык с осутствием границ.
Не можуть зберегти ідентичність тільки русскіе, які по своій природі не є націоналбністю, а тип прямоходячлго со сваім ізіком.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".
Цель ЕС - сохранение национальной идентичности при политическом, экономическом ии социальном равенстве всех граждан Европространства
Ватник, ты чувствуешь отличие от эРФийской империи зла ?
Пастор плохого не скаже
товариш турчинов мав на увазі культурологічне ,етнологічне ,та повсякденно- побутове , а ви шановний говорите про правове та політичне
Як довго, в раші можно стояти біля авто що зламалось і щоб хтось запропонував допомогу? В США, як тільки зуп нився, заглох двигун, чи пробив колесо, практично перше авто зупиниться і водій запопонує допомогу. Проте за втручання в чуже приватне життя, навіть полісменом, буде жорстке покарання.
На відмінувід паrussia, в США приватне життя і приватна власність, як священна корова в Індіі. Табу длябудь кого. На сьогодні США є світовим еталонлм вільного і демокоаьичного суспільства.
Есть политическая нация, а есть этническая идентичность.
Чебурашка тоже не знала, шо она за зверюшка...
😁
чисто по кацапски!
Знудило тебе-от і добре!
Тримай 🍫-підсолодись!
🤣🤣
На 🍬🍬..
🤣🤣
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку".©
🤗
🤣🤣
Это больше чем даже в Израиле: там евреев 75%.
Тем более - о какой культуре поведения речь ? Конкретно.
"Слово нация происходит от лат. natio со значением "рождение" или "родина/место рождения", распространившимся также на понятия типа "племя, народ". Первые использования этого или схожих терминов относятся к региональным корпорациям студентов в средневековых университетах около середины-конца XIV века. К XVI веку термин достигает политического использования, в частности, став в 1512 году элементом названия Священной Римской империи германской нации (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation). В 1520 году Мартин Лютер писал работу к христианскому дворянству немецкой нации (An den christlichen Adel deutscher Nation). В 1725 году Основания новой науки об общей природе наций (Principi di una scienza nuova d'intorno alia comune natura delle nazioni) написал Джамбаттиста Вико."
(Википедия)
(выделено мной)
к таким же тупицам, таким же отбросам
То есть население ЛДНР - это нация.
Как интересно, а ученые-этнографы и не знают.
Вон, в Папуа Новой Гвинее новую деревню нашли 50 лет назад в джунглях, было каннибалы , стали христиане, считается открытие, а в ЛДНР, оказывается, целая нация "самозародилась" (которая имеет право на самоопределение).
Назовите нам отличительны признаки данной нации, пожалуйста.
Я вам помогу.
"Национальный" язык ЛДНР - феня.
Объединяющая "нацию" идея - любовь к халяве.
Пожалуйста, ознакомьте нас с другими отличительными признаками данной "нации".
Поки ми вагаємось, доти нас будуть дерибанити.
Потому требуется впихнуть ЛДНР в Украину задаром, то есть бесплатно, за украинский то есть, счет.
Забирайте обдроченцев домой, ЗЕбобики.
Самовывоз из Донецка и Луганска.
(Для довідки,, узбеки і інші народи вивчали свій рід до 7го коліна). Ще залишилась в побуті мова підмосковних народнлстей меря, ерзя і деяких інших. У них вже є навіть свій сайт.
Ті, хто називає себе русскім - це яничари, без роду і племені.
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8