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 Политика Украины
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Все про:нацбезопасность (181) Турчинов (3181)

 В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад, - Турчинов

За период независимости, особенно за последние пять лет, было сделано много шагов, чтобы изменить ситуацию в гуманитарной сфере. Квоты на радио и телевидении, Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - это существенные достижения, которые важно не потерять.

 Об этом сказал Александр Турчинов в интервью журналу "Український тиждень", сообщили в пресс-службе Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины, - Турчинов

По его словам, нельзя ставить под сомнение то, что стало уже нормой для общества: "Национальная идентичность - это также важная составляющая национальной безопасности". "Война объединила украинцев независимо от того, на каком языке они говорят на бытовом уровне. И именно поэтому все мероприятия по восстановлению национальной идентичности внутри страны происходили довольно спокойно, несмотря на истерию российской пропаганды", - отметил Александр Турчинов.

Кроме того, он сказал, что есть определенный позитив в том, что Владимир Зеленский после получения должности президента стал официально выступать на украинском языке.

"Думаю, гражданское общество должно занять в этом вопросе четкую позицию и защитить достояния Революции достоинства. В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад. Все попытки "включить заднюю передачу" приведут к усилению влияния РФ и соответственно к внутреннему политическому кризису", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149544
 
   
 Топ комментарии
 
В ЄС ще й як є кордони, просто їх можна перетинати без візи для наших громадян. Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру. Кожна країна дуже не схожа на іншу. Навіть Австрія і Німеччина, де одна мова, зовсім різні ментально і культурно.
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Воры в вышиванках никак не успокоются. Бывший глава комсомольского- коммуняцкого горкома Днепра вдруг стал борцом с коммуняками. Бывших краснопузых руководителей не бывает.
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Должны как Украинский народ, а с другой стороны посмотришь в нашей стране есть Украинский народ ,который на фронте защищает нашу Родину и есть Граждане Украины,которым надоела война и которые хотят как раньше ездить к своим родственникам на Московию и в её колонии Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8940
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Это говорят в стране, цель которой вступлене в ЕС, где нет границ?
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В ЄС ще й як є кордони, просто їх можна перетинати без візи для наших громадян. Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру. Кожна країна дуже не схожа на іншу. Навіть Австрія і Німеччина, де одна мова, зовсім різні ментально і культурно.
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если границу можно перйти просто так, значит ее нет.
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Просто так ты не перейдешь. Этот переход "просто так" регламентируется множеством законов. Без них "просто так" не существовало бы.
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Борьба с коррупцией еще важнее. Бывший коррумпированный глава СБУ из себя министра культуры изображает.
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Час від часу кордони зачиняють, перевіряючи паспорти у всіх. Такий режим вже 4 роки існує наприклад між Данією та Швецією. Коли їдеш автотранспортом, то вибірково зупиняють і перевіряють між будь якими країнами. Вибіркові перевірки - дуже ефективні, бо кожен знає що може «попастися» саме він.
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у нас тоже, время от времни вдруг неожиданно менты останавливают.
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У вас в кармане есть 300 долларов тогда можете туды или сюды на три дня,а так только по приглашению , кто приглашает ,тот и содержит,по мойму это правильно не по ватному. Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6043
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"Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру."

Очень трудно или даже невозможно сохранить национальную идентинчность и язык с осутствием границ.
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Язиком, своім, тільки москалі лізуть до вміх у дупу. У європейських народів, до яких відномяться і украінці, слово мовп і язик мають різне значення і пишнться по різному.
Не можуть зберегти ідентичність тільки русскіе, які по своій природі не є націоналбністю, а тип прямоходячлго со сваім ізіком.
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...все так просто? Достаточно выучить язык (мову) и станешь украинцем? Петя это хорошо освоил.
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Муравьёв-Вешатель ещё лучше объяснил, но не для зебилов, которые не только понять не могут, но и запомнить.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".
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А при чем здесь границы? Да и границы все-же есть.
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Они есть. Но законы позволяют их пересекать без дополнительных усилий в виде стояния в очереди за визой. Еще раз: не будь законов, не было бы свободного перемещения. Законы позволяют границы "не видеть". Закон поменяется, будет тебе шлагбаум и очередь в консульство.
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Не недооценивай значения бумаги. Она движет миром. По крайней мере пока.
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Ну если есть контробанда,то должны быть и границы.А к кому тогда обращятся контрабандистам.
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ЕС это Европа народов, но не государств

Цель ЕС - сохранение национальной идентичности при политическом, экономическом ии социальном равенстве всех граждан Европространства

Ватник, ты чувствуешь отличие от эРФийской империи зла ?

Пастор плохого не скаже
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та це ще один борзописака, поряд з зебільним графоманом Igor L - тут затесався...
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Да в ЕС нет границ, потому что страны ЕС не претендуют на территории друг дружки. Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7881 Нидерланды не воюют с Бельгией и голландцы не поучают бельгийцев на каком языке им говорить и как трактовать свою историю, поэтому не нужно путать теплое с круглым и пытаться подменять понятия.
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Воры в вышиванках никак не успокоются. Бывший глава комсомольского- коммуняцкого горкома Днепра вдруг стал борцом с коммуняками. Бывших краснопузых руководителей не бывает.
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Ему пофиг с кем бороться, лишь бы не работать Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5487
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Да конечно - после вас воров быть с вами одной национальности,культуры и мировоззрения как то стыдновато.
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Евреи, Армяне ,Венгры,Руские ,Белорусы, сражающиеся за Украину себя как должны идентифицировать
Национальная идентичность - важная составляющая национальной безопасности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4164
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Должны как Украинский народ, а с другой стороны посмотришь в нашей стране есть Украинский народ ,который на фронте защищает нашу Родину и есть Граждане Украины,которым надоела война и которые хотят как раньше ездить к своим родственникам на Московию и в её колонии Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8940
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кто такие американцы? это сборище матросов и проституток, но они все помнят и гордятся своим происхождением и не стесняясь рассказывают откуда их родители, но с флагами и прочими историческими причандалами носятся только в тематические праздники например в ирландцы в день святого Патрика становятся зелёными, но не ходят так целый год.
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Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично- правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове
товариш турчинов мав на увазі культурологічне ,етнологічне ,та повсякденно- побутове , а ви шановний говорите про правове та політичне
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зрозумів.... а то з початку думаю чого це вельмишановний пан Турчинов розбазікався, п'ять років мовчав, а зараз зі шпальт Цензору не сходить, то він печеться за нашу національність культорологічну та повсякденно-побутову... зрозумів, зрозумів, що у кацапів ГВОЗДИ, а у нас українців ЦВЯХИ, що в Криму, що на Волинській землі. якось так
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Це московія азійський набрід. В Америку з часів колонізаціі збирались, здебільшого люди із здоровим глуздоім і прагненням свободи і людяних взаємовідносин. Пройшла самооршанізація і становлення багатонаціональноі націі. І до сьгодні, Америка (США) притягує крвщіх, на відміну ************, яка є антиподом США в усьому.
Як довго, в раші можно стояти біля авто що зламалось і щоб хтось запропонував допомогу? В США, як тільки зуп нився, заглох двигун, чи пробив колесо, практично перше авто зупиниться і водій запопонує допомогу. Проте за втручання в чуже приватне життя, навіть полісменом, буде жорстке покарання.
На відмінувід паrussia, в США приватне життя і приватна власність, як священна корова в Індіі. Табу длябудь кого. На сьогодні США є світовим еталонлм вільного і демокоаьичного суспільства.
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Евреи, Армяне ,Венгры, Руские ,Белорусы, сражающиеся за Украину - граждане свободной Украины

Есть политическая нация, а есть этническая идентичность.
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читай внимательно как "поднимал "турчинов национальную идентичность введением квот на язык,и законом об обеспечении , именно этническую идентичность таким образом защищал ,а не правовую,и политическую
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Во Франции нет арабских или негритянских квот - все чисто по-французски, на арабов и негров французских граждан полно, и ходят при всем нацнаряде
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должны идентифицировать себя как украинские граждане, знающие и уважающие украинский язык, украинскую историю и культуру, вот всего-лишь об этом хотел сказать Турчинов, а не о том, что тут пытаются раздуть какие-то обиды, которых в Украине не было и нет. У венгров, армян, белорусов и тем более русских в Украине не было и нет повода роптать, что их идентичность хоть как-то ущемляют. Другое дело, что раша-пропаганда во всю старается придумать проблему там где ее нет, в тот момент как в РФ люди себя публично сжигают из-за запрета их языка и культуры. Совсем недавно в российском городе Ижевске утром 10.09.2019. у здания Государственного совета Удмуртии поджёг себя учёный Альберт Разин. Он требовал от властей уделять больше внимания защитите удмуртского этноса и языка. Спасти его не удалось, он погиб.
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нет он хотел сказать что он длбо..** , и опять пробует разьединить Украинский народ ,по вере ,мове,цвету кожи .
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winytu "вата", узбагойся, лучше переживай за нарушение прав человека и прав нац-меньшинств рашистами в Рашке и в ЛуганДоне... У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5358
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эта мразь еще не сидит?
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да уж. мыролюбства на пластере шланге много скопилось. Да и сдача крыма русне его на дно тянет.
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В 2014 году среди януковских вояк,оборону Крыма могли держать только 26 солдат и матросов , Турчинов не мог впереди вести эту армию в бой...всё было давно продано и украдено, Мацква со времён Мешкова готовилась к оккупации Крыма, помню при Кучме и Януковиче как тогдашние десантники на острове Тузла показывали цирковые номера.
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100500% согласен.. я свою украинскую идентичность обрел весной 2014 года.. а до этого, я был непонятно-что рожденное в СССР..
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Он Шрек мультяшный..
Чебурашка тоже не знала, шо она за зверюшка...
😁
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как вас, чертей и кацапов, карежит от Украины!.. набери побольше какашек в ротяку и плюйся до вечера!
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Шрек чебурашный родства не знающий-
чисто по кацапски!
Знудило тебе-от і добре!
Тримай 🍫-підсолодись!
🤣🤣
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мне с дурачками и упоротыми не интересно общаться.. иди себе лесом!
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Нудить тебе нєпадетцкі...
На 🍬🍬..
🤣🤣
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"Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку".©
🤗
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Украина, к сожалению, слишком разная и это необходимо учитывать. Построить моноэтническую страну здесь не получится, это погубит государство. Нужно строить общество не на этнической основе, а на общественной и политической, как это сделали США, Канада, Бельгия, Швейцария и тд. Вот тогда Украина будет единой и сильной, а у врагов не будет возможности играть на национальной теме.
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Украина моноэтнична на 94% (восточные славяне).
Это больше чем даже в Израиле: там евреев 75%.
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всоточные славаяне этнически не идентичны межу собой.
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Давненько не слышно тебя было. Расскажи как можно отличить жителя Бердянска от жителя Винницы. Цвет кожи ? Цвет глаз ? Разные виды вышиванок ?
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так же как жителя франции от жителя германии, по языку и культуре поведения.
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Чепуха; к Украине это никак не относится. Украина говорит на совокупности суржиков, являющих собой смесь русских и украинских слов.
Тем более - о какой культуре поведения речь ? Конкретно.
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Хамское лахтинское отродье, вали отсюда. Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7329
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Австралия относительно Украины погреб, другая сторона земли.
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В цього цапа порошенківського прапорець вигулькує в залежності від хмарності над Чебоксарами.
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Поляки, сербы, словаки, .. как с ними быть?
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Тоже славяне; они легко адаптируются.
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...их тоже нужно считать украинцами? Где грань?
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"Восточнимі славянамі" називають себе цапи. Цапам слово "kaцап" не подобаєтья. Тому я краще вдавлюсь, ніж назвусь "восточним славяніном".
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сегодня проще все строить на на антиросийкой основе, пока тамх уйло. Все национальности стираются.
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Там мы идем в ЕС или пастор все это время прикидывался?
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Мало кто задумвался, что понятие НАЦИОНАЛЬНОСТЬ и все что с ним связано, появилось только в конце 19 века, когда разрушались империи. Как же до этого жили люди и кем они себя считали?
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Много думаете, Вам вредно, двоечник Вы жалкий, убогий.

"Слово нация происходит от лат. natio со значением "рождение" или "родина/место рождения", распространившимся также на понятия типа "племя, народ". Первые использования этого или схожих терминов относятся к региональным корпорациям студентов в средневековых университетах около середины-конца XIV века. К XVI веку термин достигает политического использования, в частности, став в 1512 году элементом названия Священной Римской империи германской нации (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation). В 1520 году Мартин Лютер писал работу к христианскому дворянству немецкой нации (An den christlichen Adel deutscher Nation). В 1725 году Основания новой науки об общей природе наций (Principi di una scienza nuova d'intorno alia comune natura delle nazioni) написал Джамбаттиста Вико."
(Википедия)
(выделено мной)
к таким же тупицам, таким же отбросам
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А що б цей хлопчик сказав про націрнальну ідентичність на посту комсомольського ідеолога?
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Петро! Я до путчу готовий !...коли там ЛIзка -бобриха його призначила?

Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9706
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Этот негодяй когда нибудь заткнётся?
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Из-за разжигания национальной вражды страна разорвана и находится в состоянии войны, но Турчинову это "это существенные достижения, которые важно не потерять."
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О какой национальной вражде речь ? Кто с кем враждует, поясните.
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Всё хорошо. Кто-то платит. Следствие разберётся.
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Вольф - а ковбаса тебе чого не цікавить ? Вчора савтів дивився ??
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З курсом гривні все добре, на низькому старті перед рекордом!
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"Из-за разжигания национальной вражды страна разорвана и находится в состоянии войны"

То есть население ЛДНР - это нация.
Как интересно, а ученые-этнографы и не знают. Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9714
Вон, в Папуа Новой Гвинее новую деревню нашли 50 лет назад в джунглях, было каннибалы Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9714 , стали христиане, считается открытие, а в ЛДНР, оказывается, целая нация "самозародилась" (которая имеет право на самоопределение).
Назовите нам отличительны признаки данной нации, пожалуйста.
Я вам помогу. Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9714
"Национальный" язык ЛДНР - феня.
Объединяющая "нацию" идея - любовь к халяве.
Пожалуйста, ознакомьте нас с другими отличительными признаками данной "нации".
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Вот что ты написал и есть разжигание, оскорбление регионов Украины, прибавить мат и оскорбления в адрес 73% жителей Украины и все раскладывается по полочкам.
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Я вже сотню разів тут писала про самовизначення українців.
Поки ми вагаємось, доти нас будуть дерибанити.
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Донецк у гиркина оказался по его вине. Чему оно теперь учит ?
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Ты читать умеешь? Национальная идентичность - это существенные достижения, которые важно не потерять. Там где-то есть слово Крым иди Донецк? Это несущественно, ну потеряли Крым и что? Пиариться нужно на возвышенном и непонятном для лохопипла, сам Турчинов не сможет объяснить толком что такое национальная идентичность в стране, где национальностей пруд пруди.
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Национальная идентичность появиться ,когда вернём Лугадонию Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2738
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Не получится Кварталу денег получит от Кремля под "новомалороссию", цены на бензин опять вернулись туда, где были до бомбежки НПЗ Сауди Арамко, и потому у россиян больше нет 15 миллиардов денег для Квартала.
Потому требуется впихнуть ЛДНР в Украину задаром, то есть бесплатно, за украинский то есть, счет.
Забирайте обдроченцев домой, ЗЕбобики.
Самовывоз из Донецка и Луганска.
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Так сдавать собираются кремлю, а не назад.
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Для узкіх. Національна ідегтичніст, коди розмовляєш людською мовою якій плнад 1000 років, ане суржиком ствлреним німцямт. І знаєш хто ти і хто твоі предки, ким вони були.
(Для довідки,, узбеки і інші народи вивчали свій рід до 7го коліна). Ще залишилась в побуті мова підмосковних народнлстей меря, ерзя і деяких інших. У них вже є навіть свій сайт.
Ті, хто називає себе русскім - це яничари, без роду і племені.
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Турчинов каже правильно. Але, сьогодні першочергове питання це - збереження суверенітету і територіальної цілісності України. А щодо питання національної ідентифікації, то українцям, які збережуть свої вікові традиції і культуру, слід подумати, де, в якій країні вони знайдуть притулок після знищення держави Україна за формулою Шахермахера і після конфіскації їх сільскогосподарських земель, яка призведе до чергового голодомору.
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Турчинов - як старий сліпий пес, який гавкає на все підряд, щоб хазяїн не вигнав )))
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А как быть с украинской молодежью которая на 99% застряла в Рунете. Квоты и законы помогут?
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Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра.
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
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