EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4558  36
Все про:Зеленский (2883) назначение (1484) СВР (62)

 Зеленский назначил Евдокимова главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства.

Соответствующие указы №709/2019 и №710/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой - Орденом Данила Галицкого.

С 9 июля 2019 года Евдокимов занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки.

12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семочко окончательно уволили из СБУ и с военной службы

Источник: https://censor.net.ua/n3149543
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто Євдокимов досвідчений керівник, який був на посаді при Порошенку.
 показать весь комментарий
 
Ау, зелебобики ! Где ваш Гетьман ? Зачем вы его прячете от народа ?
 показать весь комментарий
 
Зеленський, ти краще поясни що це за хрєнотєнь. Чому без нас вже вірішують нашу капітуляцію?
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Євдокимов - кадровий розвідник. Ще до Порошенка був призначений керівником прикордонної розвідки України.
 показать весь комментарий
 
Управление администрации погранцов это кадровый разведчик!?дерибанить контрабас на пару с таможней это конечно шпионская работа.плюс кацап,как и бухарев но это уже даже не удивляет.очень "удачное" назначение
 показать весь комментарий
 
 
Полностью не уверен , но , похоже , что друзья уступают места профессионалам .
 показать весь комментарий
 
 
Без разницы. Не будет результата,полетят оба.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Євдокимов досвідчений керівник, який був на посаді при Порошенку.
 показать весь комментарий
 
 
Этот тоже будет бегать на праздники к цуркисам и прочим сдпуошно-чуковским крысам?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський, ти краще поясни що це за хрєнотєнь. Чому без нас вже вірішують нашу капітуляцію?
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
 показать весь комментарий
 
 
Ніякий Хайко , скільки б не обговорював , не зможе запровадити виконання Україною формули Швайн майєра .
 показать весь комментарий
 
 
а кто будет против - шмаркля?? Оно на содержании - подпишет всё что скажет Беня или в кремле...
 показать весь комментарий
 
 
Сумно що в нашій країні 73% ідіотів! Шановний, за нашою спиною йдуть пемемови про нашу капітуляцію і ЗЕ вже і в рахунок не бере, бо він НУЛЬ . Якщо москалі домовляться с ЕС, то наступним кроком буде зняття санкцій і почнуть давити на ЗЕ, а він нажаль сцикун і вибори це підтвердили. Саме про це вас дурнів ми вас і попереджали.
 показать весь комментарий
 
 
ми, бач попереджали? хто це ви такі "ми"?
 показать весь комментарий
 
Ми це ті, кому не байдужа доля України. Це ті хто має критичне мислення і не думає холодильником.
 показать весь комментарий
 
курс, яким ми зараз йдемо, яким веде наш батько - Президент Зеленський - правильний! Він робить те, що інші президенти лише нам обіцяли.
 показать весь комментарий
 
Указы-то есть; а где сам Зеленский ? Его уже несколько дней не видно.
Может, там кто за него орудует ?
 показать весь комментарий
 
 
Якут по идее. Или они на пару унюхались?
Надо посмотреть картину Репина "Торчки улетели"
Там где-то точно есть разгадка...
 показать весь комментарий
 
 
Приверженность "формуле" заявил Пристайка.
 показать весь комментарий
 
Да фиг его знает,что они там нюхают.
Один заявляет,другой орет не было такого.
Наверное на шу-шу пробило
 показать весь комментарий
 
 
Своим - ВСЁ, ВРАГАМ - закон....- один из девизов вазелина шестого....
 показать весь комментарий
 
 
Ау, зелебобики ! Где ваш Гетьман ? Зачем вы его прячете от народа ?
 показать весь комментарий
 
 
у него встреча с Дядей Герой. Они летают.....
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо если так; но есть и сомнения. "Формула Штайнмаера" накрылась, и кто-то за попытку её реализации должен ответить. Интересно, кого именно режим назначил жертвенным бараном.
 показать весь комментарий
 
 
Когось із своїх, бо так набагато легше Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 1720
 показать весь комментарий
 
 
Так народ должен знать своих героев ! Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9118
 показать весь комментарий
 
 
я думаю это будет лысый из 95-го квартала...
 показать весь комментарий
 
 
Ему на голове вытатуируют лавровый венок?
 показать весь комментарий
 
Народ должен знать: где Главковерх. А то как с Януком будет: кабинет есть, а вертолёт - улетел.
 показать весь комментарий
 
ЗАВТРА в день осеннего равноденствия наступает праздник Ярам АзЯн(Рамазан)-Рана Младшего горящего или Ярам АтаЯн(Рамадан)=рана Отца горящего (пер с одэри=азэри),Азерянская ц.в Харькове и мечетьТэзэ пир в Баку.Т.е. разрывается Атам=БалаАтаОмур(Владимир)=Дите Отец жизни.(их 12).Они же 12 Хребтовых(Ахыр Бэй Ата=Конец Бека Отца) ул.Бакы, переходящие в 12 Кантапинских= Кампитальные праздники др.Рима(Омура)=12 кантапинсим ул.Бакы=БэйАтаГан(Ватикан)=Бек Отец(БАТЯ) кровей.Поэтому говорят дается АхырЯн(Конец горящего)=ГУРАН,который перв-но был на одэри(азэри).Это праздник Славян,католиков и мусульман.Слава Кавказу и Киевской Руси! Дорогу праздникам!
 показать весь комментарий
 
Раніше генерал-майор Євдокимов обіймав посаду начальника управління інформації адміністрації Держприкордонслужби України.
 показать весь комментарий
 
Когда уйдем от совка?
Наличее "внешней разведки" подразумевает, что есть "внутрення".
"Внутренняя" разведка может быть только против собственного народа.
Это тезисы от В. Суворова, с которыми полностью согласен.
В нормальных странах, есть разведка и контрразведка, все остальное дело полиции.
 показать весь комментарий
 
 
Петькино и Ольгино в унисон воют против Зеленского.
 показать весь комментарий
 
Тогда за Зеленского никого, кроме тех депутанов, которые в раде сидят. И Иванов ещё - где ты такую фамилию исконно еврескую достал?
 показать весь комментарий
 
 
Браво, Зебил!
Спасибо, что не еврея.
Русский во время войны с паРашей - это таки-да мудро.
***** победит - и менять не придется...
п.с.
А как он на Новинского похож!
Не родич часом?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх