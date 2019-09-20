 Зеленский назначил Евдокимова главой Службы внешней разведки

Соответствующие указы №709/2019 и №710/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой - Орденом Данила Галицкого.

С 9 июля 2019 года Евдокимов занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки.

12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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