 Зеленский назначил Евдокимова главой Службы внешней разведки

Соответствующие указы №709/2019 и №710/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.
В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой - Орденом Данила Галицкого.
С 9 июля 2019 года Евдокимов занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки.
12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
Может, там кто за него орудует ?
Надо посмотреть картину Репина "Торчки улетели"
Там где-то точно есть разгадка...
Один заявляет,другой орет не было такого.
Наверное на шу-шу пробило
Наличее "внешней разведки" подразумевает, что есть "внутрення".
"Внутренняя" разведка может быть только против собственного народа.
Это тезисы от В. Суворова, с которыми полностью согласен.
В нормальных странах, есть разведка и контрразведка, все остальное дело полиции.
Спасибо, что не еврея.
Русский во время войны с паРашей - это таки-да мудро.
***** победит - и менять не придется...
п.с.
А как он на Новинского похож!
Не родич часом?