 Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", - сказала Маркарова.

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