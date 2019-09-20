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 Меру пресечения угрожавшему взорвать мост в Киеве Белько начнут избирать в 14:00, - спикер полиции Блищик

В 14:00 20 сентября Днепровский райсуд Киева начнет избирать меру пресечения Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Сегодня в 14:00 Днепровский районный суд Киева (улица Ивана Сергиенко, 3) будет рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения мужчине, который угрожал взорвать мост Метро", - написала она.

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Меру пресечения угрожавшему взорвать мост в Киеве Белько начнут избирать в 14:00, - спикер полиции Блищик 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы за обвинение по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3149539
 
 
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За словами Авакова наркота є пом'якшуючою обставиною Меру пресечения угрожавшему взорвать мост в Киеве Белько начнут избирать в 14:00, - спикер полиции Блищик - Цензор.НЕТ 8473
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Пусть готовится к следующему кино
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В каком-то смысле мне его даже жаль. Надеюсь сильно не станут наказывать.
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- Утром вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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За что его наказывать? На допросе он сознался что он пошел на ето потому что его заставили скорее всего мусора, которые видимо держали его на коротком поводке за какие то делишки
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Аваков - молодец, всех спас, и время выбрал специально (всех спасать), чтоб всех затронуло, молодец! Меру пресечения угрожавшему взорвать мост в Киеве Белько начнут избирать в 14:00, - спикер полиции Блищик - Цензор.НЕТ 6458
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Новый министр мвд гораздо лучше предыдущего. Предыдущий вор и барыга, а этот друг парня из народа!
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ну.. это же не Насиров и ни кто другой, который украл миллионы-миллиарды, не топ-чиновник, не депутат, не сепар (встречающий хлебом-солью российских оккупантов).. укатают по полной...
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За словами Авакова наркота є пом'якшуючою обставиною
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Да ладно уже не гоните. Уже все догадались что ето была многоходовочка Рюкзакова и его банды мусоров.
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Пусть готовится к следующему кино
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