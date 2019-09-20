 Впервые в Госбюджете предусмотрено 300 млн грн на фонд развития высшего образования, - Маркарова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета в сессионном зале Верховной Рады.

"На образование запланирована общая сумма 136,4 млрд грн. Это заложено финансирование и на образовательную субвенцию, и на финансирование новой школы, и на заведения высшего образования, на инклюзивное образование. Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн грн на развитие фонда развития высшего образования, то есть развитие именно науки", - сказала Маркарова.

Она также рассказала о вопросах финансирования культуры и информационной сферы, которые сейчас скоординированы в одном министерстве.

"На поддержку кинематографа - 1,3 млрд грн, на продолжение строительства важных объектов в этой сфере, на развитие украинской книги, на музейное дело - 1,4 млрд. грн. Главное - прошу обратить внимание, что на общественное вещание заложено полное финансирование, как и требует закон, 2 млрд грн", - отметила Маркарова.

Согласно проекту госбюджета-2020, из общего предусмотренного объема годовых расходов на образование 77,5 млрд грн предусмотрено на образовательную субвенцию (зарплата учетилей и сотрудников инклюзивно-ресурсных центров), 1,4 млрд грн - на поддержку Новой украинской школы (в т.ч. 1,06 млрд грн на обеспечение учеников младших классов учебными приспособлениями и современной мебелью и 361 млн грн на повышение квалификации учителей), 0,5 млрд грн - на инклюзивное образование.

Затраты на развитие культуры и информационной сферы, согласно проекта Госбюджета, составят 8,6 млрд грн. В частности, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире предусмотрено 100 млн грн.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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