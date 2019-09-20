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 Политика Украины
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 Впервые в Госбюджете предусмотрено 300 млн грн на фонд развития высшего образования, - Маркарова

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает выделение 136,4 млрд грн на образование, в том числе 300 млн грн - на развитие фонда развития высшего образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила  министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета в сессионном зале Верховной Рады.

"На образование запланирована общая сумма 136,4 млрд грн. Это заложено финансирование и на образовательную субвенцию, и на финансирование новой школы, и на заведения высшего образования, на инклюзивное образование. Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн грн на развитие фонда развития высшего образования, то есть развитие именно науки", - сказала Маркарова.

Она также рассказала о вопросах финансирования культуры и информационной сферы, которые сейчас скоординированы в одном министерстве.

"На поддержку кинематографа - 1,3 млрд грн, на продолжение строительства важных объектов в этой сфере, на развитие украинской книги, на музейное дело - 1,4 млрд. грн. Главное - прошу обратить внимание, что на общественное вещание заложено полное финансирование, как и требует закон, 2 млрд грн", - отметила Маркарова.

Согласно проекту госбюджета-2020, из общего предусмотренного объема годовых расходов на образование 77,5 млрд грн предусмотрено на образовательную субвенцию (зарплата учетилей и сотрудников инклюзивно-ресурсных центров), 1,4 млрд грн - на поддержку Новой украинской школы (в т.ч. 1,06 млрд грн на обеспечение учеников младших классов учебными приспособлениями и современной мебелью и 361 млн грн на повышение квалификации учителей), 0,5 млрд грн - на инклюзивное образование.

Затраты на развитие культуры и информационной сферы, согласно проекта Госбюджета, составят 8,6 млрд грн. В частности, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире предусмотрено 100 млн грн.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149538
 
 
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Можно уточнить что это значит? Очень туманно. Конкретно кто отвечает за целевое использование сотен миллионов типа на науку? Где можно будет увидеть отчёт?
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Присмотрись на дороги - там прибавится дорогих иномарок, и элитные новостройки будут расти.
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Наука это хорошо. А когда прекратят финансировать из бюджета институты модисток, барменов, поваров и тур.гидов и т.п.?
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усі. Кому потрібний фізик, хімік чи біолог, нехай оплатить його підготовку. Чому я маю за це платити? Щоби потім людина із цим дипломом поїхала до Польщі?
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а кому в польщі той диплом потрібен ?
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Дебіли. Саме вища освіта, це той рівень який може існувати без державного фінансування і бути прибутковим. Школи важко зробити платною, а ось вищу освіту - легко! За що ми боремось? За показник кількості? Щоби кожен мав диплом про вищу освіту, чи за її якість? Щоби це дійсно була освіта, щоби вона цінилась і отримувач її забезпечував усе своє майбутнє життя завдяки цій освіті?
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Kak uceteliam podnimet ecio zarplatu ili ostanotsia na preznem urovne po 4000$ v mesiac Впервые в Госбюджете предусмотрено 300 млн грн на фонд развития высшего образования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9398
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у країні де 99% "науковців" липові, кандидатська коштує від 10-15к, професор - 50к, обов'язково слід підтримати з бюджету науку... як без цього...
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Медрефрома - всё ? Правительство Гройсмана выделяло очень большие деньги под эту реформу; она - ключевая с точки зрения перехода страны на европейский путь.
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Какие только хитрые формулировки не выдумают для фонда развития бюджетного воровства,не зря видать эту порохоботку оставили,ученики потроха большие специалисты этого дела.
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Ну это смешно. Высшее образование кто дает? Профессура. Поэтому качество от чего зависит? От качества профессора. От чего зависит качество профессора? От того, насколько он работает над предметом - разрабатывет, изучает, развивает, затем участвует в международных симпозиумах и публикует. Что нужно? Деньги на лаборатории, научно-технические разработки и зарплату профессору и тем, которые станут профессорами. Какой ещё фонд развития высшего образования?
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