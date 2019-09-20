 По меньшей мере 40% граждан стран Евросоюза одобряют политику санкций против РФ, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного берлинским аналитическим центром - Европейский совет по вопросам внешних отношений (European Council on Foreign Relations- ECFR).

"По меньшей мере 40% избирателей в каждой из опрошенных стран, в большинстве более 50%, считают, что нынешняя политика ЕС относительно санкций против России оправданно "сбалансированная" или недостаточно жесткая. Исключение составляли Австрия, Греция и Словакия", - объяснили в ECFR.

Так, поддержка более жесткой политики была наиболее сильной в Польше - 55%, при том, что слишком жесткой считают там 18% респондентов и лишь 8% - сбалансированной.

Больше всех недовольных санкциями среди 14 стран, где проводился опрос, оказалась Словакия, там распределение голосов составляет соответственно - 19%, 28% и 21%.

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Среди крупнейших "сторонников" санкций оказались также Швеция, Дания и Испания, во всех странах более 40% опрошенных считают, что политику ограничительных мер можно еще усилить.

В Румынии, Нидерландах и Франции таких более 30%, более 20% - в Германии, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии и Греции.

"Эта тенденция является даже более четкой среди сторонников партий в правительстве; только те, кто проголосовал за Словацкий SMER-SD, предполагают, что санкции слишком жесткие. В сочетании с широко распространенным чувством уязвимости вмешательства России в европейские политические системы, это говорит о том, что Совет Европы сталкивается с небольшим внутренним давлением об отмене санкций", - объясняют в ECFR.

Однако, похоже, европейские избиратели хотят, чтобы ЕС стал "сильным, независимым актером", используя неконфликтного стратегию. В случае возникновения открытого противостояния между США и Россией они стремились бы, чтобы ЕС оставался нейтральным, преследуя "средний путь" между конкурирующими великими державами. Во всех, кроме одного государства-члена, большинство людей поддерживают такой нейтралитет в обоих сценариях. Исключение - Польша, где 33% граждан хотели бы, чтобы ЕС стал на сторону США в споре с Россией (хотя и там 45% людей выбрали бы нейтралитет). Но все же у всех, кроме трех стран (Словакии, Греции и Австрии), где проводился опрос, при том, что от 45 до 85 процентов респондентов поддерживают нейтралитет своих государств, большинство (в среднем в соотношении 2 к 1) встали бы на сторону США, чем РФ.

"Российская агрессия - один из самых мощных внешнеполитических вызовов, с которыми сейчас сталкивается Европа. Это может быть более актуально в Хельсинки или Варшаве, чем в Дублине или Мадриде, но, тем не менее, события, начиная от войны России с Украиной до ее предполагаемого вмешательства в европейские выборы, никогда надолго не уходят из новостей в Европе", - констатируют авторы опроса.

Они резюмируют, что в этой среде ЕС может оказаться зрелым и независимым мировым актером только в том случае, когда он будет иметь четкую политику по сдерживанию этой угрозы и, что главное, убедит избирателей в том, что все под контролем. Сегодня правительства государств-членов, кажется, достигли успеха на этом фронте: пока они объединились в поддержке санкций, которые они ввели против России после оккупации Крыма. Этот подход отражает поддержку общественности жесткой линии в отношении РФ, считают в ECFR.

Опрос охватил 40 000 европейцев в 14 государствах-членах ЕС и был проведен в конце весны этого года.