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 Политика Украины
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Все про:ВР (23694) госбюджет (653) законопроект (2151) Маркарова (60)

 Проект Госбюджета предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону, - Маркарова. ВИДЕО

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 245 млрд грн. на национальную безопасность и оборону, что составляет 5,4% объема валового внутреннего продукта Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета в сессионном зале Верховной Рады.

"В расходах у нас в фокусе национальная безопасность и оборона. В этом бюджете на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн. Это 5,4% к ВВП. Постатейно распределены расходы, базируясь на расходах 2019 года", - сказала Маркарова.

"Прошу обратить внимание, что появилась отдельная бюджетная программа, в которой на Совет национальной безопасности заложены дополнительные средства, которые будут распределены ко второму чтению", - добавила она.

В проекте госбюджета-2020 на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 мрлд грн., в том числе 207,8 млрд - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной програмне СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о голосовании за внесенный в Раду проект Госбюджета: Посмотрим. Это только первый вариант, сформированный за 15 суток. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149535
 
 
 Топ комментарии
 
кремлебот, для вашего свинарника идеально если в Украине армии вообще не будет
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Зебилы фактически урезают армию, потому что на неё выделяют столько же как и в прошлом году - 102 миллиарда, а инфляция 6%.
Поэтому по факту, армия - 6%.
А вот всяким набу, трубу, гпу хорошо увеличивают бюджет
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Абсолютно бесполезные траты. В сравнении с бюджетом врага это всё-равно копейки.
Лучше сократить до 2-3% ВВП и пустить освободившиеся деньги на что-то реально нужное.
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кремлебот, для вашего свинарника идеально если в Украине армии вообще не будет
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особливої різниції між вашою зеботарою і цим кремлядським лахтоботом - нема.
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Здрась.... в воюющей стране??? 2% на оборону??? При том тупом агрессивном монстре с востока и импотентах на заппде???
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Ну нормальний українець такого не напише.
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а еще проще войти в южный федеральный округ и вообще все на что-то "реальное". например, велосипеды каждому зеленутому.
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Проще пустить эти деньги на ремонт дорог или локомотивы наконец закупить в нормальном объёме, или ... куча более неотложных дел, чем пытаться противостоять ядерной державе.
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Ты это Израилю расскажи (они уже лет 70 так живут), да и мы, босые и нищие в 2014 вас кацапских пидаров, прижмуривали, аж гай шумел.
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Какой ядерной державе противостоит Израиль?
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Або влаштувати якесь шоу. Хлєба і зрєліщ!
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Так может быть, сразу сдаться?... Войти в Таможенный союз, в Содружество, вместе с Беларусью слиться с Россией, "в поцелуе", а потом покорно посылать своих сыновей на смерть в "Сирии", "Африки", клепать для них оружие, переселяться на китайскую границу, а то оттуда "рассеяне" уже бегут? В очередной раз латать "рваные расейские портки", теша их "вяличие"? Так, по-твоему?
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А может не сдаваться? Или такая мысль Вам не приходит в голову?
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Для окопных перестрелок достаточно того, что есть сейчас.
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Ольгинский, основную сумму твоя кацапия тратит на стратегические статьи оборонного бюджета такие как: РВСН, океанские флоты, кузи и атомные подлодки, обеспечение защиты всех рубежей параши и представленность в разных точках мира, а это очень дорого. Плюс в кацапстане оборонный бюджет еще дико пилится и далеко не весь используется по назначению.
На южный военный округ, который и ведет войну с Украиной идет далеко не весь бюджет параши.
Поэтому когда вам кремлевские боты рассказывают про разность бюджетов РФ и Украины это чистой воды манипуляция для зебилов.
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Вы всё верно говорите. Только кроме атомных подлодок они ежегодно закупают для армии в районе 100 штук новых самолётов и вертолётов к примеру. Это примерно в 50 раз больше, чем мы ремонтируем советских леталок. Чем вы собрались противостоять *****? Если он реально захочет взять Киев, он его возьмёт.
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А еще проще таких ****** как ты бесплатно утопить. И сразу меньше нагрузка на бюджет.
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Плюс 1.5%... при таком бюджете на оборону выделяется 6.9%... не забыли?
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Мы станем единственной страной в мире, где на СНБО тратят 1% ВВП.
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Тобто пропонується гамузом красива цифра, з якої невідомо скільки піде на МвєВС, прокуратуру, охорону перших осіб держави, утилізацію *********** і т.п. Невідомо, яка сума піде на інноваційні розробки, на випробування і доведення до ладу новітніх озброєнь. Тому обговорювати поки просто нема шо.
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Нового министра мвд не обидят... будут огнеметы закупать, чтобы путч не допустить, пока они из Украины будут делать федеративный округ рашки.
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На оборонку - это не только на солдат. Это на технические разработки, модернизацию военных заводов, госзаказы на разработку инженерно-технических сооружений и вооружение. Поскольку Зеленский, как и папереднык, этого делать не хочет - он снимет для вас новый сериал, где Суриков побеждает Голобородька, и продает Украину олигархам. А все украинцы выезжают в Европу, и живут счастливо.
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Зебилы фактически урезают армию, потому что на неё выделяют столько же как и в прошлом году - 102 миллиарда, а инфляция 6%.
Поэтому по факту, армия - 6%.
А вот всяким набу, трубу, гпу хорошо увеличивают бюджет
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Махровая порохоботка варганит зебюджет для зеправительства - это смешнее чем все 95 кварталов.
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не-не! Эта каламойшина шлюха была заслана зесранцами в предыдущий кабмин.
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Поки у ВР нова влада ділить бюджет, то спеціалісти потихеньку підшукують робочі місця за кордоном.
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Чому я повинен такому зебілу, як ти пояснювати те, що зараз Зе керує. Тому просто Проект Госбюджета предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6870
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Тобто ти, зебіл, стидливо промовчиш, що практика від'їзду з країни спеціалістів почалася набагато раніше, чим цей рік? Іншого я від тобі подібних зебілоїдів і не чекав.)
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Порох не называл Украину порноактрисой. И не ржал с тупорылых хохлов.
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Он и не называл тебе подобных олигофренов олигофренами. Я знаю.
Проходи мимо.
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Зато клоун развлекает кацапов и те ржут с подобных тебе.
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Вовчік АУ. Тут вже без тебе вірішують нашу капітуляцію, чи тобі вже начхати і ти їм дав свою згоду.
"Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра»."
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
 показать весь комментарий
 
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