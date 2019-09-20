 Проект Госбюджета предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону, - Маркарова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета в сессионном зале Верховной Рады.

"В расходах у нас в фокусе национальная безопасность и оборона. В этом бюджете на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн. Это 5,4% к ВВП. Постатейно распределены расходы, базируясь на расходах 2019 года", - сказала Маркарова.

"Прошу обратить внимание, что появилась отдельная бюджетная программа, в которой на Совет национальной безопасности заложены дополнительные средства, которые будут распределены ко второму чтению", - добавила она.

В проекте госбюджета-2020 на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 мрлд грн., в том числе 207,8 млрд - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной програмне СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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