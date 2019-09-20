 Проект Госбюджета предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону, - Маркарова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета в сессионном зале Верховной Рады.
"В расходах у нас в фокусе национальная безопасность и оборона. В этом бюджете на национальную безопасность и оборону заложено 245 млрд грн. Это 5,4% к ВВП. Постатейно распределены расходы, базируясь на расходах 2019 года", - сказала Маркарова.
"Прошу обратить внимание, что появилась отдельная бюджетная программа, в которой на Совет национальной безопасности заложены дополнительные средства, которые будут распределены ко второму чтению", - добавила она.
В проекте госбюджета-2020 на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 мрлд грн., в том числе 207,8 млрд - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной програмне СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.
Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.
Лучше сократить до 2-3% ВВП и пустить освободившиеся деньги на что-то реально нужное.
На южный военный округ, который и ведет войну с Украиной идет далеко не весь бюджет параши.
Поэтому когда вам кремлевские боты рассказывают про разность бюджетов РФ и Украины это чистой воды манипуляция для зебилов.
Поэтому по факту, армия - 6%.
А вот всяким набу, трубу, гпу хорошо увеличивают бюджет
Видео 1
https://twitter.com/i/status/1174950802055553029
Видео 2
https://twitter.com/i/status/1174951022399148032
Так?
Проходи мимо.
"Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра»."
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.