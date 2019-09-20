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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2883) разведка (2185) США (15367) Трамп (2378)

 Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post

Один из телефонных разговоров президента США Дональда Трампа насторожил американскую разведку.

Газета Washington Post сообщила, что он дал обещание неназванному зарубежному лидеру, которое побудило сотрудника американской разведки подать докладную записку осведомителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным источников газеты, обращение информатора касается Украины. Это также подтвердили источники New York Times.

Не ясно, было ли это обещание дано Владимиру Зеленскому, но за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с президентом Украины.

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Суть обещания до сих пор неизвестна.

И. о. директора Нацразведки США Джозеф Магуайр "придержал" жалобу информатора и не сообщил о ней надзорному комитету Конгресса.

"Это беспрецедентно, когда директор Нацразведки утаивает информацию от Конгресса", - заявил глава комитета Адам Шифф, который предупредил Магуайра о юридических последствиях из-за его отказа рассказать все. Он придет в Конгресс на беседу на следующей неделе.

Однако о сообщении информатора законодателям все же стало известно. Оно было темой закрытого рассмотрение в профильном комитете. Как пишет газета со ссылкой на источник NBC News, генеральный инспектор разведслужб США Майкл Аткинсон "уходил от ответа о сути жалобы сотрудника" в течение трех часов сессии вопрос/ответ.

Начато расследование по этому кейсу о внешних коммуникациях Трампа.

В случае доказательства вины у правосудия и оппонентов президента появится возможность обвинить его в нарушении закона через злоупотребление положением. В США снова заговорили об импичменте, если подозрения подтвердятся.

Трамп уже отреагировал на скандал и написал в Twitter в типичной для него манере, что это "очередная фейковая новость" и "харрасмент".

Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон решил, что полученные сведения являются достаточно убедительными и тревожными, чтобы придать записке статус "неотложного вопроса", что требует уведомления комитетов Конгресса по надзору.

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Председатель Комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, пытается добиться от руководителей разведки, чтобы они раскрыли полное содержание докладной осведомителя Конгрессу.

Шифф сообщил, что Аткинсон появится на закрытых слушаниях комитета в четверг, а Магуайер согласился дать показания комитету на открытых слушаниях неделей позже.

Источник: https://censor.net.ua/n3149534
 
 
 Топ комментарии
 
Угу. Врядли разговор с Зеленским встревожил разведку США. Там не такие дураки сидят и прекрасно знают с кем рыжий пес сосался
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с хуйлом похоже перетирал и спалился.
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Трампакс пообещал вазелину в новых "сватах" сыграть шоле?
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Если в разведке Украины все такие как парашенковский Семочко..
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Угу. Врядли разговор с Зеленским встревожил разведку США. Там не такие дураки сидят и прекрасно знают с кем рыжий пес сосался
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Клинтонша с Байденом мутят. В деле Манафорта Трамп был не приделах, но его обвиняли.
Теперь сын-наркоман Байдена накосячил, а обвиняют Трампа. Борьба за власть.
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Трампакс пообещал вазелину в новых "сватах" сыграть шоле?
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Трамп работает в связке с Путиным. Убирать надо обоих. Только тогда можно ждать положительных изменений в мире. 😠😡
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Ну с Трампом то проще. Он подконтролен конгрессу, а вот с ****** дело другое. Он же Сцарь сидит уже 20 лет и будет сидеть в кремле пока не сдохнет
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Третю -Лолиту?
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Чем она тебе сейчас мешает?
Это она сейчас в роли президента сливает с потрохами интересы Украины?
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Трамп щось пообіцяв Коломойському якщо Зеля здасть країну *****?
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Трамп Коломойському нічого пообіцяти не міг, бо ним займаєтся не Трамп, а інші інстанції, на які Трамп впливу не має. У мене таке враження, що у США вже махнули рукою на дивацтва Трампа, пильнують лиш наче малу дитину, щоб, бува, до виборів хату не спалила.
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Але ж це не заважає Трампу обіцяти усяку фігню?
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Дедушке уже и по телефону не дают потрепаться.
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Зацените расследование про политических ботов в Украине. Очень познавательное видео.
Извините за офф-топ
https://www.youtube.com/watch?v=s5O-j0gXtno
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Правда шоле?

А у нас и в Роисе монобольшинство и все в ручном режиме.
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20.09.2019 г.

Планируемая встреча Трампа и Зеленского "на полях" Генеральной ассамблеи ООН грозит вылиться Украине в долговременные стратегические проблемы не зависимо от результатов выборов в США. По информации нескольких источников Трамп планирует сделать основной встречи на вопросе расследования дела компании Burisma Group, членом правления которой являлся Хантер Байден, сын нынешнего основного противника Трампа на следующих выборах Джо Байдена. Явная политическая подоплека этого дела может вызвать очень резкую реакцию как демократической партии США, так и части республиканцев недовольных хаотичным курсом нынешнего президента США. В любом случае, на вмешательство в выборы США иностранного государства очень болезненно отреагирует вся политическая система США.
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Та да. Зеле придется расхлебывать кашу, которую заварили другие . К счастью, в США не Трамп рулит, и как республиканцы, так и демократы, прекрасно знают, где собака зарыта. Так что каких-то особых стратегических проблем я не вижу, а вот буря в стакане воды в самих США может случиться. Но это внутренние проблемы США и Зеле влазить в них ни в коем случае нельзя - пусть сами разбираются.
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ОП уже давно дал исчерпывающий ответ: что президент Украины Зеленский не собирается вмешиваться или становиться на чью-то сторону в конфликте Байден-Трамп. Не понимаю, почему опять стали месить эту тему.
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Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6982Sofiya Fedyna‏




Фракція ЄС виходить з міжпарламентської групи дружби зі США, оскільки її в непарламентський та недемократичний окупували слуги, для яких нормально не давати виступити, виключати мікрофон і хамити... це стала група слуги-США, а до парламенту не має стосунку. Жодного!
06:33 - 19 сент. 2019 г.
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Газета Washington Post сообщила, что он дал обещание неназванному зарубежному лидеру, которое побудило сотрудника американской разведки подать докладную записку осведомителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua. Источник: https://censor.net.ua/n3149534
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І що Трамп обіцяв?
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Ты там присутствовала, лгунья? Думаешь, что если сменила один дурацкий ник на другой, тебя никто не узнает?
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У кого какие фантазии - то и озвучит. Бот сверху мечтает "Пообіцяв Україну фуйлу".
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Разговор Трампа с ******, касательно Украины встревожил разведку.
Проблемы индейцев шерифа не *****т !
Значит, возможная проблема касается подрыва экономики или безопасности США.
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Собственная разведка подслушивает и стучит на своего президента. И эти люди хотят посадить Сноудена. Куда катится Америка.
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Мало того, они еще остальной мир учат как нужно жить. В своем дерьме разобраться не могут Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7825
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Зеленський може увійти в історію як президент, який програв війну Росії Припинення вогню. Розведення військ. Після цього ‒ закон про амністію для бойовиків «ЛДНР» і закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Потім ‒ вибори на окупованій території. Лише після цього Росія виводить свої війська та передає контроль над кордоном. Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 983 Можно не продать ,а просто сдать Украину, и ничего страшного ,так раньше предки жителей юго востока Украины сдали и Мазепу московскому Царю Петру 1...А Трампушкин ещё и подмажет,как это сделал с Крымом по непытности Обамукин
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Ты можешь войти в историю , как идиот. Если будешь продолжать делать домыслы, насчет будущих действий Зеленского.
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https://glavcom.ua/columns/pavlokazarin/zelenskiy-mozhe-uviyti-v-istoriyu-yak-prezident-yakiy-prograv-viynu-rosiji-626572.html.
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Трамп кому то что то сказал. Но это не точно.
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