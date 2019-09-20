 Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post

Газета Washington Post сообщила, что он дал обещание неназванному зарубежному лидеру, которое побудило сотрудника американской разведки подать докладную записку осведомителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным источников газеты, обращение информатора касается Украины. Это также подтвердили источники New York Times.

Не ясно, было ли это обещание дано Владимиру Зеленскому, но за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с президентом Украины.

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Суть обещания до сих пор неизвестна.

И. о. директора Нацразведки США Джозеф Магуайр "придержал" жалобу информатора и не сообщил о ней надзорному комитету Конгресса.

"Это беспрецедентно, когда директор Нацразведки утаивает информацию от Конгресса", - заявил глава комитета Адам Шифф, который предупредил Магуайра о юридических последствиях из-за его отказа рассказать все. Он придет в Конгресс на беседу на следующей неделе.

Однако о сообщении информатора законодателям все же стало известно. Оно было темой закрытого рассмотрение в профильном комитете. Как пишет газета со ссылкой на источник NBC News, генеральный инспектор разведслужб США Майкл Аткинсон "уходил от ответа о сути жалобы сотрудника" в течение трех часов сессии вопрос/ответ.

Начато расследование по этому кейсу о внешних коммуникациях Трампа.

В случае доказательства вины у правосудия и оппонентов президента появится возможность обвинить его в нарушении закона через злоупотребление положением. В США снова заговорили об импичменте, если подозрения подтвердятся.

Трамп уже отреагировал на скандал и написал в Twitter в типичной для него манере, что это "очередная фейковая новость" и "харрасмент".

Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон решил, что полученные сведения являются достаточно убедительными и тревожными, чтобы придать записке статус "неотложного вопроса", что требует уведомления комитетов Конгресса по надзору.

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Председатель Комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, пытается добиться от руководителей разведки, чтобы они раскрыли полное содержание докладной осведомителя Конгрессу.

Шифф сообщил, что Аткинсон появится на закрытых слушаниях комитета в четверг, а Магуайер согласился дать показания комитету на открытых слушаниях неделей позже.