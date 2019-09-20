 В аэропорту "Ивано-Франковск" аварийно сел самолет "Валенсия-Киев", на борту которого находились 90 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ УГСЧС поступило сообщение о том, что в международный аэропорт "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия - Киев". Общее количество пассажиров (в т.ч. экипаж) 90 человек", - сказано в сообщении.
К месту происшествия выезжали спецслужбы.
Отмечается, что в 21:37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 подразделений ГСЧС получили команду - отбой.
"Причина аварийной посадки - освещение датчика неисправности шасси", - добавили в ведомстве.