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Все про:Ивано-Франковск (576) ОГА (1511) самолет (2248) ГСЧС (2276)

 В аэропорту "Ивано-Франковск" аварийно сел самолет "Валенсия-Киев", на борту которого находились 90 человек

В международном аэропорту "Ивано-Франковск" осуществил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом "Валенсия-Киев" с на борту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ УГСЧС поступило сообщение о том, что в международный аэропорт "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия - Киев". Общее количество пассажиров (в т.ч. экипаж) 90 человек", - сказано в сообщении.

К месту происшествия выезжали спецслужбы.

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Отмечается, что в 21:37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 подразделений ГСЧС получили команду - отбой.

"Причина аварийной посадки - освещение датчика неисправности шасси", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3149521
 
 
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А название авиакомпании? Скорей всего Бенин МАУ
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