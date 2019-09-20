EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  1401  21
Все про:Днепр_город (2816) мост (532)

 В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник

Вечером 19 сентября несколько сотрудников прокуратуры Днепропетровской области парализовали работу экспертов Научно-исследовательского института строительных конструкций.

Не представив никаких документов, правоохранители изъяли у специалистов сертифицированное оборудование для снятия проб бетона на Центральном мосту. Часть образцов люди в гражданской одежде упаковали в мешки и увезли. Несколько срезов были повреждены, очевидно, намеренно, пишет Днепр Час.

Представители прокуратуры назвали это "следственными действиями". После того, как на место прибыли журналисты, правоохранители составили так называемый протокол осмотра места происшествия (такая форма составляется лишь на месте преступления, - ред.).
"Мы брали образцы бетона. Пришли представители прокуратуры, которые нас задержали, и не дают проводить дальше работы. Конфисковали наше оборудование, конфисковали образцы, которые мы взяли", – рассказал представитель института Андрей Белоконь.
Анализ на соответствие качеству был оплачен по договору между институтом и генподрядчиком ремонта моста - предприятием "Маст-Буд", чей основатель Михаил Беккер сейчас находится под стражей. Как и ряду других обвиняемых по делу Центрального моста, Беккеру инкриминируют нанесение ущерба городскому бюджету в размере около 29 млн грн. Сумма рассчитана якобы на основании экспертизы, проведённой областной прокуратурой. Вместе с тем, документы этого исследования не были представлены ни суду, ни обвиняемым.
По данным источника в прокуратуре, сегодняшние действия правоохранителей были намеренной попыткой остановить государственное исследование качества бетона, так как эти данные невыгодны следствию, построенному на фактически подложной экспертизе.

Источник: https://censor.net.ua/n3149520
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А я думал людям интереснее будет ота хватамвдель, ну которая там обещала...
 показать весь комментарий
 
- То были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов. (c)
 показать весь комментарий
 
Хватамадели остались прежние, а генпрокурор - свеженький...справедливый....народный, так сказать....
 показать весь комментарий
 
Мсье хочет генпрокурора?А мсье знает толк в извращениях...
 показать весь комментарий
 
как же нанофюреру не хочется проигрывать спор Филатову....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А причем тут твой хозяин путин?
 показать весь комментарий
 
а кто тебе сказал что я про хозяина твоего хозяина пишу?
 показать весь комментарий
 
 
Я уже призабыл - тот кто проиграет уволится или разденется?
 показать весь комментарий
 
Тобто тепер почали відбілювати корупціонерів?
 показать весь комментарий
 
Вот до чего подонок Луценко довел прокуратуру, теперь несколько лет придется увольнять сброд осевший в этом ведомстве. В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 1721
 показать весь комментарий
 
 
Рябошабку когда уволят? После нового министра мвд?
 показать весь комментарий
 
 
Взамін старого "сброда" наберемо новий В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 2371
 показать весь комментарий
 
 
"Анализ на соответствие качеству был оплачен по договору между институтом и генподрядчиком ремонта моста..."
Если генподрядчик оплатил анализ, можно ли быть уверенным в объективности результатов?
 показать весь комментарий
 
 
А вы когда делаете платные анализы в медучреждениях...уверены в обьективности результатов или нет??
 показать весь комментарий
 
 
Если специалист снимался в Сватах, то да! В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 387
 показать весь комментарий
 
Как же Филатова хотят выгнать. Он то может и не очень, но методы тоже времён Януковича
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх