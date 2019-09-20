 В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник

Не представив никаких документов, правоохранители изъяли у специалистов сертифицированное оборудование для снятия проб бетона на Центральном мосту. Часть образцов люди в гражданской одежде упаковали в мешки и увезли. Несколько срезов были повреждены, очевидно, намеренно, пишет Днепр Час.

Представители прокуратуры назвали это "следственными действиями". После того, как на место прибыли журналисты, правоохранители составили так называемый протокол осмотра места происшествия (такая форма составляется лишь на месте преступления, - ред.).

"Мы брали образцы бетона. Пришли представители прокуратуры, которые нас задержали, и не дают проводить дальше работы. Конфисковали наше оборудование, конфисковали образцы, которые мы взяли", – рассказал представитель института Андрей Белоконь.

Анализ на соответствие качеству был оплачен по договору между институтом и генподрядчиком ремонта моста - предприятием "Маст-Буд", чей основатель Михаил Беккер сейчас находится под стражей. Как и ряду других обвиняемых по делу Центрального моста, Беккеру инкриминируют нанесение ущерба городскому бюджету в размере около 29 млн грн. Сумма рассчитана якобы на основании экспертизы, проведённой областной прокуратурой. Вместе с тем, документы этого исследования не были представлены ни суду, ни обвиняемым.

По данным источника в прокуратуре, сегодняшние действия правоохранителей были намеренной попыткой остановить государственное исследование качества бетона, так как эти данные невыгодны следствию, построенному на фактически подложной экспертизе.