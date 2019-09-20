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 Политика Украины
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Все про:ГТС (910) Нафтогаз (2731) анбандлинг (2) Алексей Оржель (8)

 Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель утверждает, что уже рассматривается возможность доступа иностранного партнера к украинской газотранспортной системе (ГТС) при существующей модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе по окончании трехсторонних консультаций Украина-РФ-Европейская комиссия в отношении будущих поставок российского газа в Европу, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы действительно рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров в рамках новой модели (анбандлинга. - Ред.). Пока это перспектива, которая сейчас только просчитывается. Сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть реальные переговоры с иностранными партнерами. Но если кто-то четко покажет свою заинтересованность в том, чтобы принимать участие, я думаю, что мы наработаем соответственный юридический механизм", - заверил Оржель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагаемая Кабмином модель анбандлинга "Нафтогаза" приведет к проигрышу "Газпрому" 3 млрд долл. в арбитраже, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3149514
 
 
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Коломойський хотів домовитись з Януковичем ще під час Майдану, згадайте, хто до останнього їздив до Межигір'я, тому не треба дивуватися такій кількості повернувшихся регіоналів та проросійських людей при посадах, ми просто бачимо ту Україну, яка мала бути в трикутнику домовленостей Якуковіч-Путін-Коломойський.
Останній грамотно і цинічно використав "патріотичну" тему за допомогою парасюківщини, а потім відкинув її заради власної вигоди, разом з сотнями загиблих в його "добробатах" на "війні з самими собою".
Зараз нам пропонується винести за дужки жертви тієї зими, п'ять років боротьби і втрат на війні задля реалізації "формули" такого консенсусу. Без державної суб'єктності, без справжнього руху до НАТО, без потужної підтримки розвитку української ідентичності, без рівного з Москвою голосу дипломатії тощо.
І це вдається, багато хто із професійних патріотів підхопив цей рух по простій доріжці, бо смертним гріхом українського населення завжди була зрада своїх воїнів та пам'яті про них.
Питання притягнення до відповідальності державних зрадників вже не стоїть, не кажучи про помсту кремлівським вбивцям, гнів народний скеровано проти українських же ворогів Кремля.
І результат буде такий же, відкатаний століттями.
Москва отримає контроль, її молодші партнери - ярлик на стрижку овець, а зрадливе населення - кладовище своїх ілюзій, як в бюджеті Гончарука.
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вот в том и вопрос, ответов нет, а только пустота
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Это кто же это окажется таким идиотом, после того как нова влада наслала СБУ на отжим Арселор-Миттала ? Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель - Цензор.НЕТ 2661 Если власть ведёт себя как рейдеры, с ними никто не станет иметь дела. Вообще, будет крайне странно если хоть какие-то иностранные инвесторы теперь будут вкладываться в украинскую экономику или собственность, глядя на тот весёлый наезд на Арселор-Миттал.
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рано об этом думать...надо подождать лет пять. когда цена ГТС подскочет
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Eto budet gazprom,ne oni sami a cerez svoji satelity Germaniji.Jest u nix tam takyje dlia fona
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