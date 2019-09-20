 Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе по окончании трехсторонних консультаций Украина-РФ-Европейская комиссия в отношении будущих поставок российского газа в Европу, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы действительно рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров в рамках новой модели (анбандлинга. - Ред.). Пока это перспектива, которая сейчас только просчитывается. Сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть реальные переговоры с иностранными партнерами. Но если кто-то четко покажет свою заинтересованность в том, чтобы принимать участие, я думаю, что мы наработаем соответственный юридический механизм", - заверил Оржель.
Останній грамотно і цинічно використав "патріотичну" тему за допомогою парасюківщини, а потім відкинув її заради власної вигоди, разом з сотнями загиблих в його "добробатах" на "війні з самими собою".
Зараз нам пропонується винести за дужки жертви тієї зими, п'ять років боротьби і втрат на війні задля реалізації "формули" такого консенсусу. Без державної суб'єктності, без справжнього руху до НАТО, без потужної підтримки розвитку української ідентичності, без рівного з Москвою голосу дипломатії тощо.
І це вдається, багато хто із професійних патріотів підхопив цей рух по простій доріжці, бо смертним гріхом українського населення завжди була зрада своїх воїнів та пам'яті про них.
Питання притягнення до відповідальності державних зрадників вже не стоїть, не кажучи про помсту кремлівським вбивцям, гнів народний скеровано проти українських же ворогів Кремля.
І результат буде такий же, відкатаний століттями.
Москва отримає контроль, її молодші партнери - ярлик на стрижку овець, а зрадливе населення - кладовище своїх ілюзій, як в бюджеті Гончарука.