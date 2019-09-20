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Все про:АЗС (306) Николаев (1201) Нацполиция (10100) убийство (5348)

 Мужчине, который расстрелял трех работников АЗС в Николаеве, объявили о подозрении, - Нацполиция

Следователи объявили о подозрении в совершении преступления 48-летнему мужчине, который расстрелял трех работников АЗС в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

"Следователи Ингульского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области по согласованию с процессуальным руководителем Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц) 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве.

Позже полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства сотрудников АЗС в Николаеве. Им оказался бывший коллега убитых.

По предварительной информации, 48-летний злоумышленник, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Он расстрелял трех мужчин на АЗС из-за неприязненных отношений на работе. Полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

Вооруженного преступника задержали по месту жительства в Ингульскому районе Николаева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149510
 
 
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Если в оос служил, то да, возьмут на поруки и обеспечение и профилактику и восстановление за государственный счёт.
Сейчас сказать главное на допросе, что Крым надо освобождать. И на тройное усиленно питание в санаторий
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Во времена пошли, да? Никто героев интернет-срачей не любит. Ни менты, ни государство, ни девочки. А военных ох*енных - любят. Несправедливость.
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А у псиной партии нет что ли неприязненных отношений внутри?может дождемся подобного,а то в новой прокуратуре как то сонно и тихо.
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Хоть бы вы, дебилы, апстену уже поубивались. А остальное как-то уладится.
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подозреваем мы тебя ...что ты не захотел покупать "бензин" разбавленый ослиной мочей
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Та ну нах.. а два тижні відпрацювати перед звільненням?
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