 Мужчине, который расстрелял трех работников АЗС в Николаеве, объявили о подозрении, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

"Следователи Ингульского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области по согласованию с процессуальным руководителем Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц) 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве.

Позже полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства сотрудников АЗС в Николаеве. Им оказался бывший коллега убитых.

По предварительной информации, 48-летний злоумышленник, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Он расстрелял трех мужчин на АЗС из-за неприязненных отношений на работе. Полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

Вооруженного преступника задержали по месту жительства в Ингульскому районе Николаева.

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