 В Раде сегодня презентуют проект Госбюджета-2020, рассмотрят законопроекты об обороне и поддержке кинематографии

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Проект Госбюджета в начале заседания представит министр финансов Оксана Маркарова.

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После этого парламентарии планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", а также альтернативный ему №2116-1 авторства народных депутатов от фракции "Голос".

Кроме того, депутаты планируют принять решение по законопроектам №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", №1227 по совершенствованию некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы, №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат", №1230 "По защите прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Также ряд законопроектов запланированы к рассмотрению во втором чтении. Это, в частности, проект №1085-1 по защите прав потребителей финансовых услуг, №1053-1 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, №1065 по совершенствованию правовой охраны географических указаний.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №1058 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" и президентский проект №1011 по организации обороны государства.