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 Политика Украины
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Все про:визит (2309) Зеленский (2883) Пайфер (115) США (15363) Джулиани (29)

 Пайфер - Зеленскому о ведении переговоров с Трампом: "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант"

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в преддверии встречи украинского и американского президентов, дал совет Владимиру Зеленскому, как вести переговоры на встрече с Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвокат президента США. - Ред)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом

Пайфер - Зеленскому о ведении переговоров с Трампом: Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским

Напомним, этой весной Джулиани собирался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Кроме того он собирался рассказать Зеленскому "правду о его окружении". В итоге Джулиани отменил визит в Украину из-за "атак на него" демократов и попыток выставить поездку в негативном свете.

Позже в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Джулиани сообщил подробности того, почему он собирался встретиться с Зеленским, а также назвал одну из причин, по которой отказался ехать в Украину: "Люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского (глава Офиса президента Андрей Богдан. - Ред.) и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".

Источник: https://censor.net.ua/n3149507
 
   
 Топ комментарии
 
матрёшка к сожалению *президент* сейчас
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так вазелин по другому и не умеет.
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На месте Зеленского я бы не лезет в эту мутную тему с выборами в штатах. От слова вообще. Там сам чёрт себе ногу сломит.
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Джулиани с матрешкой. Где матрешка, выбирайтие сами.

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матрёшка к сожалению *президент* сейчас
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изюминка 20.09.2019 09:14 матрёшка к сожалению *президент* сейчас
-
Когда зассані очі, то 100%.
Для ольгинских поставлена задача обгадить украинского президента - сейчас пункт №1.

Главное - не допустить чтобы Зеленский договорился с США!!
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о чем? Калининград бомбить. Кажется с этого новости на русру начались...
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Успокойся, односкрепная, никто вас бомбить не собирается, меньше Киселёва смотри!
Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 4007
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На русру Зелю сейчас обгаживают точно также, как до этого обгаживали Порошка.
Жирик вон вообще потребовал уголовное дело на Зелю завести.
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да что вы, а как же отношения потеплели , электричество, да и газ на подходе...
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причем тут ольгино,он и сам прекрасно с этим справляется
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да уж два Д...... (ах самых найвумнейших людей планеты...)
ну вы поняли Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 6986 ЭТО сила.....
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На месте Зеленского я бы не лезет в эту мутную тему с выборами в штатах. От слова вообще. Там сам чёрт себе ногу сломит.
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чего ты решил, что он собиратеся туда лезть?
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Ну, не зря Джулиани ужом вился вокруг. Надеюсь, что тем всё и закончилось.
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Зеленский и не хочет туда лезть.
А вот Трамп хочет, чтобы Зеленский влез с компроматом на Байдена
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тю . тоже мне советчик . льстить и унижаться Вовка и без его советов умеет Пайфер - Зеленскому о ведении переговоров с Трампом: "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант" - Цензор.НЕТ 4325
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это была шутка от Стивена, Вова ведь тоже шутить в Фейсе любит.
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Нехай ЗЄля заграє на піаніно Трампу😜
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Будь проще и льсти? Жесть

Имхо у Зе и так хорошо получается контакт с людьми находить
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остерегайтесь Руди Джулиани

И вот тут какраз ЗЕлюпа и его команда здорово сели в лужу.
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Пайфер хорошо обрисовал подписку Кличка.
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Беня будет решать, как преЗЕденту вести себя на переговорах, а не бывший посол... Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 2885
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Це вищий державний рівень?
Чи в сша гопніків понабирали?
Теж дефіцит кадрів?
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Главное молчать, Вовка. Трамп дураков не любит.
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Уверен, Зеленский твердо и решительно будет отстаивать свою позицию. Ему все равно,кто перед ним, Путин или Трамп.
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Можно ещё при неудобном вопросе со стороны Трампа пукнуть и попроситься выйти ,а потом сказать что недержание и покинуть встречу. Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 1045 ....
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а там Петя каким боком? почему не косатой, голосистых или тех же жопоблочных.
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Игорь Д - Петя курит нервно сторонке...
Там совет был -"Будь проще"
Проще нашего дурачка и придумать трудно....- куда там до него пети...
Пускай Зе рояль с собой захватит...
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ФОТО. На Донеччині прокуратура клопоче про звільнення бойовика т.зв. «ДНР»


Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 3797

На Донеччині прокуратура клопоче про звільнення бойовика т.зв. «ДНР» Олександра Ігнатішина з позивним «Ашот» від кримінальної відповідальності.


Прокуратура клопотала звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності за співпрацю зі слідством. Відповідне клопотання було направлено до суду на початку квітня 2019 року. Сьогодні ж присутніх на засіданні активістів дещо здивувала позиція сторони обвинувачення.
«Здавалось, що у Ігнатішина два захисники - його адвокат і прокурор. Як це розуміти, коли обвинувач клопоче про звільнення бойовика від відповідальності? Це не вкладається в голові», - зазначають активісти.
Під час самого засідання в залі суду неодноразово виникали словесні перепалки, а після розгляду виявилось, що в автомобіля, який належить прокурору, проколоті два колеса.
Під час сьогоднішнього засідання суд прийняв рішення перенести розгляд на 23 вересня 2019 року.

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/62319-fotona-donechchyni-prokuratura-klopoche-pro-zvilnennia-boiovyka-tzv-dnr

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"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант".

Первые два пункта для Зе дело привычное, а вот с третьим могут быть проблемы.
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мда, задача для бывшего с 95. Или быть простым и Трамп подтянется, но как тогда Европа....она ведь Трампу не льстит и в глаза не смотрит...
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Бывший посол и бывший мэр подпевают лузеру бывшему президенту. Банда проворовавшихся воров и жуликов, все как всегда у порошенко.
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"Будь проще, льсти..."
Щодо цього зебєня може ще прочитати курс навчання Пайферу як це робиться. 73% понавішував локшини на вуха і нічо, проканало. Лохи в захваті.
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