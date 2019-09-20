 Пайфер - Зеленскому о ведении переговоров с Трампом: "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвокат президента США. - Ред)", - написал он.
Напомним, этой весной Джулиани собирался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Кроме того он собирался рассказать Зеленскому "правду о его окружении". В итоге Джулиани отменил визит в Украину из-за "атак на него" демократов и попыток выставить поездку в негативном свете.
Позже в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Джулиани сообщил подробности того, почему он собирался встретиться с Зеленским, а также назвал одну из причин, по которой отказался ехать в Украину: "Люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского (глава Офиса президента Андрей Богдан. - Ред.) и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".
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Когда зассані очі, то 100%.
Для ольгинских поставлена задача обгадить украинского президента - сейчас пункт №1.
Главное - не допустить чтобы Зеленский договорился с США!!
Жирик вон вообще потребовал уголовное дело на Зелю завести.
ну вы поняли ЭТО сила.....
А вот Трамп хочет, чтобы Зеленский влез с компроматом на Байдена
Имхо у Зе и так хорошо получается контакт с людьми находить
И вот тут какраз ЗЕлюпа и его команда здорово сели в лужу.
Чи в сша гопніків понабирали?
Теж дефіцит кадрів?
Там совет был -"Будь проще"
Проще нашего дурачка и придумать трудно....- куда там до него пети...
Пускай Зе рояль с собой захватит...
На Донеччині прокуратура клопоче про звільнення бойовика т.зв. «ДНР» Олександра Ігнатішина з позивним «Ашот» від кримінальної відповідальності.
Прокуратура клопотала звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності за співпрацю зі слідством. Відповідне клопотання було направлено до суду на початку квітня 2019 року. Сьогодні ж присутніх на засіданні активістів дещо здивувала позиція сторони обвинувачення.
«Здавалось, що у Ігнатішина два захисники - його адвокат і прокурор. Як це розуміти, коли обвинувач клопоче про звільнення бойовика від відповідальності? Це не вкладається в голові», - зазначають активісти.
Під час самого засідання в залі суду неодноразово виникали словесні перепалки, а після розгляду виявилось, що в автомобіля, який належить прокурору, проколоті два колеса.
Під час сьогоднішнього засідання суд прийняв рішення перенести розгляд на 23 вересня 2019 року.
Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/62319-fotona-donechchyni-prokuratura-klopoche-pro-zvilnennia-boiovyka-tzv-dnr
Первые два пункта для Зе дело привычное, а вот с третьим могут быть проблемы.
Щодо цього зебєня може ще прочитати курс навчання Пайферу як це робиться. 73% понавішував локшини на вуха і нічо, проканало. Лохи в захваті.