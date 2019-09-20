 Пайфер - Зеленскому о ведении переговоров с Трампом: "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвокат президента США. - Ред)", - написал он.

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Напомним, этой весной Джулиани собирался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Кроме того он собирался рассказать Зеленскому "правду о его окружении". В итоге Джулиани отменил визит в Украину из-за "атак на него" демократов и попыток выставить поездку в негативном свете.

Позже в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Джулиани сообщил подробности того, почему он собирался встретиться с Зеленским, а также назвал одну из причин, по которой отказался ехать в Украину: "Люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского (глава Офиса президента Андрей Богдан. - Ред.) и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".