 Нужно выяснить, кем являются люди, которые сегодня контролируют землю в Украине, - Милованов

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТСН.
"Рынок земли есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать", - сказал Милованов.
Правительство также планирует во время запуска рынка земли запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.
«Я не могу сказать об успехах в сфере земельного законодательства. Действующий мораторий на продажу земель сдерживает ваши инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка, лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать свое конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью»Сказал Порошенко на заседании национального инвестиционного совета
Приватизация нужна, но нужен и честный подход к этому вопросу. Нужен открытый рынок земли, который при пэте был бы похож на его борьбу с коррупцией- был бы липово открытым
Ви би хоч в святці заглянули, що Порошенко завжди наполягав на запровадженні ринку земель для с/г.
Володимир Зеленський на конференції, присвяченій земельній реформі. ПРЯМИЙ ЕФІР. НАШ 19.09.19
Будем сажать - пиз..еж, всё наоборот
Продам самолеты - пиз..еж
Зарплаты учителям - пиз..еж, даже запланированное повышение отменили
Нет олигархам во власти - пиз..еж, всё наоборот
Дешевые тарифы - объективный пиз..еж
Везде кромешый пиз..еж
Це вже ясно.
"Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем."
Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.
На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.
Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.
земельная рерформа сделают их рабами..
земля разворована бандитами
Просто кредитори ставлять питання: як будете борги повертати? Єкономіку не підняли, а джерала поповнення бюджету з кожним роком скортшуються, а ще потрібно покривати забаганки ахмєтово-коломойських. Ось і залишається тільки продавати землю, а що потім? Грошей від продажу землі все рівно на довго не вистачить.
"Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем."
Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.
На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.
Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.
просто рынок это узаконить дерибан
зачем было ждать 28 лет ?
короче появляется новое толкование «народ Украины»
это не есть правильно