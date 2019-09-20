 Нужно выяснить, кем являются люди, которые сегодня контролируют землю в Украине, - Милованов

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТСН.

"Рынок земли есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать", - сказал Милованов.

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Правительство также планирует во время запуска рынка земли запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.