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 Политика Украины
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Все про:земля (1523) земельная реформа (104) Милованов Тимофей (15)

 Нужно выяснить, кем являются люди, которые сегодня контролируют землю в Украине, - Милованов

Для запуска прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине нужно понять, кто контролирует эти земли и кто является конечными владельцами.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТСН.

"Рынок земли есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать", - сказал Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможность покупки земли физическими или юридическими лицами, концентрация угодий в области не более 15% у одного собственника и запрет покупать участки россиянам, - Милованов о земельной реформе

Правительство также планирует во время запуска рынка земли запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3149505
 
 
 Топ комментарии
 
Местные барыги засевшие в местных зРадах.
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Порошенко аж бутербродом с чёрной икрой подавился))
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Ні, ваш радуцький для вас кращу формулу має.
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Местные барыги засевшие в местных зРадах.
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те кто орет громче всех через заказных политологов что нельзя свободный оборот земли вводить и владеют землей на халяву
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Хоть я и против зели, но если запустят рынок земли, то прощу ему все его бока.
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а почему против, без всяких оснований? Так положено у порохоботв?
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Игорь, очень долго объяснять почему против, дня не хватит, а конкретно за рынок земли я поддерживаю.
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Игорёк, такая у меня методичка, мне новую ещё не выдали, я вчера приболел и не ездил на бото ферму, поэтому уж извини, потерпи до понедельника, я может чего нового смогу сказать)
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А у тебя какая методичка? Одобренная в офисе презЕдента? С печатями и подписями багданы?? Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 6018
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А почему зебобики "за" без всяких оснований? Так положено у зебобиков?
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я також проти зеботари, також за ринок землі, але всі пройопи та рисачиства зебілу прощати не збираюсь. Ніколи. Тому що є такі, на які можна закрити очі; а є такі (наприклад, як узурпація влади), що пдлягає не лише осуду, а й суду. Бо ми вже не раз бачили, хоча би на прикладі Кучми і овоща, до чого ота узурпація доводить: вона лише"квіточки"; "ягідки" - згодом...
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Порошенко аж бутербродом с чёрной икрой подавился))
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Порошенко тоже был за отмену моратория и свободный оборот земли ,но испугался падения рейтинга,так как народ сильно зомбирован заказными политологами
«Я не могу сказать об успехах в сфере земельного законодательства. Действующий мораторий на продажу земель сдерживает ваши инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка, лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать свое конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью»Сказал Порошенко на заседании национального инвестиционного совета
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При порошенко нельзя было приватизировать землю. Тогда точно у нас бы появился класс безземельных крестьян, сидящих на субсидиях. Да и доллар бы оно сделал по сто - чтоб скупить всю землю за копейки.
Приватизация нужна, но нужен и честный подход к этому вопросу. Нужен открытый рынок земли, который при пэте был бы похож на его борьбу с коррупцией- был бы липово открытым
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зебільні долбодятли, ринок землі починається з спеціального рішення Верховної Ради. Та навіть не так: спочатку - законодавство про ринок землі. А в парламенті завжди знаходилось аграрне лоббі, якому ринок землі - невигідний. І вони завжди переконували т.зв. "болото" своїх колег саботувати цю справу, і валили проекти Законів, які вносили реформаторські уряди (а такі були в історії України) з проблем ринку земель с/г призначення - ще на рівні розгляду в комітетах ВР.

Ви би хоч в святці заглянули, що Порошенко завжди наполягав на запровадженні ринку земель для с/г.
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я вчера этого клоуна слушал на "прямом". боже какую чушь он нес и как крутился когда его прижимали конкретными вопросами по рынку....
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Не будет кортежей - пиз..еж, всё наоборот
Будем сажать - пиз..еж, всё наоборот
Продам самолеты - пиз..еж
Зарплаты учителям - пиз..еж, даже запланированное повышение отменили
Нет олигархам во власти - пиз..еж, всё наоборот
Дешевые тарифы - объективный пиз..еж

Везде кромешый пиз..еж
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стає очевидним, що міністри в КАбміні Гончарука, сформованого Слугою народу не те, що не мають спеціальних знань, вони не мають і загальних знань. Та ще й елементарної логіки.
Це вже ясно.
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Ну и кто у нас главный юрист? Случаем не Богдан? А по сути: землю сейчас продавать нельзя просто по причине того, что она будет дорожать и крепко. Другой вопрос: кадастр и "серый" рынок. Но это из другой оперы. И никакого отношения к "состоянии войны" это не имеет.
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текст типичного зеленого идиота
"Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем."

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.
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все началось с земли, когда большевики пообещали крестьянам землю, чем купили их с потрохами, а потом превратили этих несчастных в крепостных, а теперь их потомки ходят с плакатами "Украинская земля не продается!"..., их снова развели как баранов, потому что она таки продается, но не всем и не всегда,... и хрен ты ее купишь или приватизируешь даже тот мизер, который тебе полагается по праву..., если у тебя нет связей, ты не платишь взятки и ты - обычный чел
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приватизация 90х сделала украинцев бедными..
земельная рерформа сделают их рабами..
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Так купи себе участок земли и трудись сам на себя, в чём проблема?
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я то купил.. а основная часть населения не сможет
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Кто захочет, тот сможет, а я предлагаю запретить продажу квартир, полученных от государства, а то все бомжами станут.
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кста, оцей "подарок" від держави у вигляді квартир у поголовній приватній власності - це постійний Чорнобиль під ринковими відносинами, принаймі, у комунальній сфері...
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БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ УКРАИНСКУЮ от длинных рук международных барыг и козломордой рашки. Рашка все заводы в Украине остановила и землю запретит пахать .
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Как же такая с виду простая мысль, не могла прийте Пете? Не хотел кормуши лишаться....
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Ты наивный, как бы он Косюку об этом в глаза сказал)
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а где потерялась косатая? она же была во главе движухи "мы за рынок но мараторий"
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🐷 являетца одним из крупнейших латифундистов..
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І, як той "прозорий ринок" це зробить і що це змінить? При ******** правових відносинах і захисті населення бандюки цілими селеми будуть закопувати пайовиків.
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Запретить вам продавать квартиры, а то вас бандюки целыми домами скупят.
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а хіба мало випадків з "чорними рієлторами"? Скільки квартир відібрали і скільки власників просто зникло?
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Тим більше що, між квартирами та невідновлюваними ресурсами є різниця.
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Яке ж воно тупе та хамовите той міністр... Своєї думки взагалі не має...
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Украинцы ленятся управлять своим государством, украинский народ даже лениться или боится потребовать у своих менеджеров которые у Власти свою законную землю в равных долях для Украинских семей, доверяют всё тем кто даже к УПЦ не имеет никакого отношения.
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Землю нужно не требовать, а заработать, так что батенька ваш высер ни о чём.
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Можете у себя на Московии зарабатывать,а украинские семьи всегда имели постоянные наделы и за свою землю жизнь отдавали,чтобы потом их семьи продолжали пользоваться своей землёй
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необходимо провести национализацию
земля разворована бандитами
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А хіба не можливо вияснити хто володіє землею без її продажу? Відмазки з серії "тупий та ще тупіше".
Просто кредитори ставлять питання: як будете борги повертати? Єкономіку не підняли, а джерала поповнення бюджету з кожним роком скортшуються, а ще потрібно покривати забаганки ахмєтово-коломойських. Ось і залишається тільки продавати землю, а що потім? Грошей від продажу землі все рівно на довго не вистачить.
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Продажа земли и есть продажа Страны!!! Почему нельзя купить землю в Великобритании?
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Потому что во власти Великобритании нет слуг народа и никогда Великобританией не управляла кухарка. Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 346
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текст типичного зеленого идиота
"Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем."

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.
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земля в руках воров и бандитов
просто рынок это узаконить дерибан
зачем было ждать 28 лет ?
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Ну, то проведіть ревізію використання водоймищ. Не завадило б і ревізію використання земель проводити регулярно.
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если принадлежит народу, то следовател.но присяга приносится землевладельцам
короче появляется новое толкование «народ Украины»
это не есть правильно
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