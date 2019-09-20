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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2883) Коломойский (1171) Пайфер (115) Приватбанк (517)

 Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер посоветовал украинскому Президенту Владимиру Зеленскому не идти ни на какие компромиссы с Игорем Коломойским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никаких "компромиссов" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук о "Приватбанке": "Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет"

Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких компромиссов с Коломойским 01

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Смотрите также: Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе. ВИДЕО

Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник: https://censor.net.ua/n3149500
 
   
 Топ комментарии
 
Та вже бачимо. Доброго ранку ботоферма. Спите щось довго.
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Проснись, Ахметов уже в команде ЗЕ.
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ага. она просто на тормозе стояночном. скорые купленные ахметкой лично руководство коземанды под съемку журнаглистов раздает как свои.
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ну не любят пиндосы Беню Украинского - видно рецепта не знают))))
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ты шо думаешь - шо если они мне ренту платят сейчас - я должен все забыть? нет
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я те дам -"Чинганчгук - сын Инчучуна)))))" учи матчасть болван Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським - Цензор.НЕТ 894

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Та не може бути? Зелену ж Шмарклю усі «обожнюють»🤔
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ага. она просто на тормозе стояночном. скорые купленные ахметкой лично руководство коземанды под съемку журнаглистов раздает как свои.
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Верю соевым фрезеровщикам. И Свинарчук в команде Зе. И все остальные 😁
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Да нет. Твоя судьба- верить ;общине русских Германии;.
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Фрезеровщик - специалист по судьбе? 😁 это после 9 дней открылось? 😁😁😁
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Ти досконало знаєш процес фрезерування?
А фрезерувальник це мабуть гірше ніж емігрант сидячий на соціалці.
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Ти фкурсах шо таке фрезерування? Чула дзвін та не знаєш де він.
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Та вже бачимо. Доброго ранку ботоферма. Спите щось довго.
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Были бы у сои мозги, соя бы доперла, что выложенный скрин показывает, что бесплатно никто не хочет писать о том, что Зе урод
Что проплаченцы пытаются найти других проплаченцев

Но у сои с мозгами всегда напряг был.
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Дык пусть платят, быстрее деньги закончатся.
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Хід думок в ботоферми Зє звичайно є цікавим... Але справа в тому, що питання уродства Зє ,зважаючи на всю його публічну поведінку - просто не виникає і тут жодних дєнюжек ніхто плати не стане. Ну не буде ж адекватна людина з висолопеним язиком привселюдно на камеру грати своїм статевим органом по роялю. Тут виникає вже інше запитання - скільки платять ботофермі-Зє за їхню писанину, що Зє не урод ?
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Як за 2000 грн підняти популярність сторінки. Шикарна схема)
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Это Каломой даёт советы 🤡🐒, Пайфер в курсе
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І як він від своїх ручок-ніжок мотузочки повідриває?
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Как раз по этому поводу Сенат США проводит слушания по вмешательству администрации Трампа в дела Украины.
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Може б і радий,але не зможе.Маріонетка без бачення перспектив,без власних думок.У нього й команди власної немає,більшість-люди Богдана-Коломойського.Просто нуль.
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Лалашка бабломойского полюбила, видно давеча вдул....инвестиции
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А Пете с Медведчуком и Ахметовым можно было делать компромисы?
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И даже с Коломойским

Тот же заявлял прямым текстом о договоренностях с Петей

Но Пете можно 😁
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Как сказал Богдан " до конца гола поработаем и все"? Вроде так?
А ДАЛЬШЕ ПРЯТАТЬСЯ НА МАРС?
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Та ні, Sophia-Maria Duglass, на Марс "зельёнку" не пускають...Тіко : Ростов-дристов.
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Тіко@@@ - ru???
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У Зеленского есть паспорт Израиля. Это ни для кого не секрет.
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А почему СБУ до сих пород не отчиталась перед выборами -ЕСТЬ ЛИ У ПРЕЗЕДЕНТА ПАСПОРТ ЧУЖОЙ СТРАНЫ?
Кстати и правильно ЦИК разогнали- т к нельзя было регистрировать на выборы людей с чужими паспортами .
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Навряд чи "слуга урода" прислухається до поради Пайфера . Та воно слузі і сцикотно проти свого хазяїна щось заперечити . А з іншої сторони і хазяїна піндоси можуть взяти за фаберже. І кому тоді служити. *****? Так в того і своїх блазнів вистачає. І куди ж тоді бідному блаЗєню подітися?... Але то вже будуть його проблеми
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У Коломойского очередное покращення. Он купил Аульскую хлорно-переливную незадорого, и теперь он монополист по жидкому хлору в Украине. 23 области успользуют только жидкий хлор. Зелохи, что там с покращенням у вас?
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Наверно имеет ввиду в баллонах, что ставят на насосных.
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Да вот и я подумал...Вот такие в 90е сказочку про красную ртуть разгоняли и прочий бред. Хайп ради хайпа.
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Зелох, проснись! Днепроазот Коломойского единственный завод в Украине который выпускает жидкий хлор для хлорирования питьевой воды. Наши водокачки построенны для работы на жидком хлоре. И вообще ты где был когда Коломойский закрыл кран с хлором для украинцев в 2016?
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Давай пруф на то, где можно купить этот чудо-препарат, тогда и будет что обсуждать. Ты того хлора и в газообразном виде небось не видел, а уж жидкий чтобы был...
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При нормальных условиях хлор - жёлто-зелёный газ с удушающим запахом. Некоторые его физические свойства представлены в таблице. Газообразный хлор относительно легко сжижается. ... При охлаждении до температуры в −34 °C хлор тоже становится жидким при нормальном атмосферном давлении.

А теперь скажи мне, что на очистных станциях минус 34 и так далее.
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Ты, по ходу, живёшь в селе, раз не знаешь, что водоканалы добавляют хлор в водопровод.
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Ну, я по специальности химик, и работаю как раз на водоочистке. И да, я НИЧЕГО в этом не понимаю, за что мне только зарплату платят, правда? А теперь давай, расскажи мне, что вчера ты нашёл на улице кошелёк, открыл, а в нём споры белой горячки.
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Какие споры, химик, ты что нюхаешь по утрам..??? Давай, завязывай с этим Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським - Цензор.НЕТ 6813
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Пруф давай, где можно купить этот жидкий хлор для применения в водоочистке, тогда и будет о чём говорить.
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Ну в очередной раз лоханулись , нам не привыкать. Зато и Порошенко на ноль помножили, есть над кем посмеяться .
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Пару дней назад. Журнашлюхи об этом мало пишут. Гугл тебе в помощь.
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Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским
а с бабломойским?)))
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А как же быть с американской пословицей - Что хорошо Форду, то хорошо Америке!?
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Форд контролировал полностью президента, парламент США и приходил в Белый дом диктовать свою волю президенту и правительству?
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Что сделал Форд для Америки, и что Беня для Украины...!?!? Включай мозги, не тормози.. Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським - Цензор.НЕТ 5714
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які компроміси, ви про що? як ігорьвалєріч скаже - так і буде!
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Зеленский думает что когда с ним общались на равных на корпоративе, то он равный с баригами.
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Ніякої змови з ляльководом.
Тільки безумовне виконання його волі.
Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським - Цензор.НЕТ 2548
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вангую скоро арестуют все виллы зеленского по всему миру и его деньги в офшорах..
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Какое отношение Коломойский имеет к Зеленскому? Или Зеленский к Коломойскому ? Раздувают сами журналисты, а Коломойский и рад интервю им давать, как будто он при чём.
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Тада. Все в Мире идиоты и только зебилы знают, что происходит.
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а какое отношение имеет Богдан к Коломойскому?
какое отношение имеют к Зеленескому машины Коломойского на которых он ездит?
какое отношение имеют к Зеленскому охранники Коломойского которые его охраняют?
этот список можно продолжать дальше
только слепой или тупой не может видеть очевидного
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А почему американский гражданин Пайфер вмешивается в государственные дела чужой страны , а Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським - Цензор.НЕТ 5992
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Тому що він друг України.
Запитай чому ***** і його камарілья лізе в Україну.
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куприк , а какое отношение к УКРАИНЕ имеет гражданин трёх стран!?
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Потому-что американский гражданини Пфайфер в твиттере может писать что угодно
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Что характерно, ты лично ничего против компромиссов с убийцей, вымогателем и рейдером Коломойским не имеешь, но возмущен реакцией цивилизованного Мира на преступный сговор ЗЕлюпы с Коломойским.

Твоя реакция очень ************** напоминает, кстати.
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Никаких компромиссов.
ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
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владимир сухов! вы в какой стране живёте? а какое отношение имеет богдан к коломойскому!
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Я вибачаюсь, но в мене тоді до вас запитання де ви живете,якщо ви не знаєте що Богдан адвокат Коломойського і захищав його інтереси.
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а что вас так беспокоит Коломойский ?
помешал мародёру петушков в Липедске лепить ?
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Воно і видно, що тебе в "Липедске" зліпили. Питання лише з чого.. 😁
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Пока его США не спеленает, как Фирташа. Но тогда и ЗЕлупе конец.
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какие могут быть компромиссы???
как беня прикажет так и будет )))))))
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Коломойский настоящий Гражданин,
порохоботы - мусор
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Якщо ЗЕРО не буде прислухатися до БЕНІ то йому останній швиденько причинне місце роялем ще раз обріже.
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"Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским"
"Например, никаких "компромиссов" с Приватбанком"

Скоро на Цезоре:
"Шок! Прадед Гомера Симпсона работал в газете" (УП наверное)
"Зеленский уволил Короля Артура!" (такое было кажется?)
"Ампутация - новое слово в пластической хирургии" (это из ленты Супрун на фейсбуке наверное) и т.п.

Пробные версии уже запускаются:
"Украинка зашла на сайт и выиграла миллион долларов. Спустя год история повторилась"
"Международное рекламное агентство начало раздавать украинцам деньги за данные об их предпочтениях".
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После того,как зеля привел хлопчика бакашку на юбилей цуркиса,а стадо в раде начало принимать законы направленные против малого бизнеса,то стало понятно - Зелька вообще никто,у нет право что решать и тем более действовать,все в руках шестёрок колы немойского.
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А вообще несколько унизительно президенту страны выслушивать советы, как в детском саду.
Украину как серьёзного правосубьекта вообще что ли перестали воспринимать?
Если дают денег, то можно уже как тряпкой пользоваться, ни о чем не спрашивая?
🤕
Как хоть мы позволили то себе такое (((
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