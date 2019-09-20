"Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никаких "компромиссов" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал он.
Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
Знакомая риторика.
А фрезерувальник це мабуть гірше ніж емігрант сидячий на соціалці.
Что проплаченцы пытаются найти других проплаченцев
Но у сои с мозгами всегда напряг был.
Тот же заявлял прямым текстом о договоренностях с Петей
Но Пете можно 😁
А ДАЛЬШЕ ПРЯТАТЬСЯ НА МАРС?
Кстати и правильно ЦИК разогнали- т к нельзя было регистрировать на выборы людей с чужими паспортами .
А теперь скажи мне, что на очистных станциях минус 34 и так далее.
а с бабломойским?)))
Тільки безумовне виконання його волі.
какое отношение имеют к Зеленескому машины Коломойского на которых он ездит?
какое отношение имеют к Зеленскому охранники Коломойского которые его охраняют?
этот список можно продолжать дальше
только слепой или тупой не может видеть очевидного
Запитай чому ***** і його камарілья лізе в Україну.
Твоя реакция очень ************** напоминает, кстати.
ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
помешал мародёру петушков в Липедске лепить ?
как беня прикажет так и будет )))))))
порохоботы - мусор
"Например, никаких "компромиссов" с Приватбанком"
Скоро на Цезоре:
"Шок! Прадед Гомера Симпсона работал в газете" (УП наверное)
"Зеленский уволил Короля Артура!" (такое было кажется?)
"Ампутация - новое слово в пластической хирургии" (это из ленты Супрун на фейсбуке наверное) и т.п.
Пробные версии уже запускаются:
"Украинка зашла на сайт и выиграла миллион долларов. Спустя год история повторилась"
"Международное рекламное агентство начало раздавать украинцам деньги за данные об их предпочтениях".
Украину как серьёзного правосубьекта вообще что ли перестали воспринимать?
Если дают денег, то можно уже как тряпкой пользоваться, ни о чем не спрашивая?
🤕
Как хоть мы позволили то себе такое (((