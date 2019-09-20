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 Политика Украины, За рубежом
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 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает выделение Украине военной помощи на сумму $250 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет сайт военных новостей Defense News.

Законопроект прошел Палату представителей США с результатом 301 "за" и 123 "против".

Его рассмотрение в Сената запланировано на следующую неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

На прошлой неделе Белый дом, который летом приостановил помощь ради неких проверок, разрешил ее вновь под давлением законодателей: те настаивали, что Украине нужно непрерывно помогать в продолжающемся конфликте с Россией, хотя некоторые и выражали опасения, что у Киева не будет достаточно времени, чтобы потратить средства.

Источник: https://censor.net.ua/n3149499
 
   
 Топ комментарии
 
а тут некоторые умные люди говорили, что весь мир отвернулся от Украины после установления в ней деспотичного ЗЕ-режима
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А порохоскіт рассказывал, стуча в грудь пяткой, "что никто не будет с работать с Зелебобой"! Вновь нае*али, соевые обрыганцы!
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кремль и какао-тролли в истерике.
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Повірьте ! у Киіва буде час потратить срєдства ! )))))
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а тут некоторые умные люди говорили, что весь мир отвернулся от Украины после установления в ней деспотичного ЗЕ-режима
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поздравляю!!! супер-инвестиция! шо? совсем не инвестиция? т.е. вполне возможно эти деньги никогда не увидят Украину, а будут потрачены на семинары по безопасности где-нибудь в Оклахоме? это небывалый успех. так держать!

а сколько ж это на одного жителя приходится? дай угадаю. 250 миллионов да на 40 миллионов жителей... это ж по 6.25 на нос выходит! ну, хоть так...
на шаурму хватит? Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів допомоги - Цензор.НЕТ 5546
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А порохоскіт рассказывал, стуча в грудь пяткой, "что никто не будет с работать с Зелебобой"! Вновь нае*али, соевые обрыганцы!
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идиотов ****@вать легко и приятно. снижение тарифов на ЖКХ, остановить войну, рост экономики, иностранные инвестиции...
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нормально так народную милицию днр приоденет зеленский за американские деньги
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Шо за кіпішь? На ці гроші Україна отримає військову допомогу. Всьо. А то дехто вже підраховує скільки перепаде на кожного жітєля.
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