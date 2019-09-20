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Все про:Байден (420) Зеленский (2883) Конгресс США (449) разведка (2185) США (15363) Трамп (2378)

 В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давления со стороны Дональда Трампа на президента Зеленского, связанной с требованием открыть в Украине расследование против семьи Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом The Washington Post.

Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.

"В четверг генеральный инспектор (разведывательного сообщества) давал показания за закрытыми дверями перед членами Комитета по вопросам разведки Палаты представителей по поданной жалобы", - отмечает издание.

Законодатели расспрашивали Аткинсона в течение трех часов, но он "неоднократно уклонялся от обсуждения с членами (Палаты представителей. - Ред.) Содержания жалобы, заявив, что не уполномочен этого делать.

Как прокомментировал закрытые слушания источник газеты, Аткинсон был "ужасно осторожным" в выборе выражений и не соглашался с формулировками, которые требовали раскрыть содержание жалобы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico

После заседания председатель комитета конгрессмен Адам Шифф предупредил о юридических последствиях, если представители разведки не поделятся информацией о поданной жалобе. Законодатель назвал "беспрецедентным" отказ директора национальной разведки предоставить документ Конгресса и заметил, что Министерство юстиции Трампа, очевидно, сыграло свою роль в этом решении.

Позже Шифф заявил: "Мы не можем получить ответ на вопрос, связан ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгресса. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой".

При этом законодатель подчеркнул, что кто-то "пытается манипулировать системой", чтобы помешать Конгрессу получить информацию об этом деле. В этой связи Шифф пригрозил судебными действиями, если директор разведки не поделится документом, в котором изложена жалоба.

Напомним, накануне стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью нарушения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 - Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это "фейковых новостями" и назвал информацию "харассментом" действующего президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3149498
 
 
 Топ комментарии
 
Так...
Між Трампрм і фуйлом вілбулась таємна бесвда по впровадження формули шайтанмайєра, тобто фактичний злив України.
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джулиани довые...ся
с беней шутить сложно))
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Первый абзац в новости можно понять, только открыв оригинальную новость на украинском

«По делу..., связанной...»
Ну-ну
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Она смеялась над Кличко, теперь стала трижды собака, разжаловали с*чку. У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8116
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Так...
Між Трампрм і фуйлом вілбулась таємна бесвда по впровадження формули шайтанмайєра, тобто фактичний злив України.
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Да Америка єто не Украина -- за одно слово лишнее уже тягают Трампа по полной !!! Было бы так у нас уже все олигархи давно лет по 50 получили и все отжатое вернули Народу Украины В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4459
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Трамп пробует приподняться по путинскому сценарию 1999 года, перед выборами в Президенты США,не знаю получиться это у него или нет,но это же не Россия В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4923
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Пс. Скільки ж можна перевіряти браузер ? В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2235
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Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", - сказал источник.
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Очевидное давление....

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Фото, которое красноречивее любых слов
Ещё и матрешка
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Обычное утро в Киеве - мужчина с ружьем и цветами...


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На фронте тоже тихоВ США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9255 В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6254
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Макрон Зе наедал , Меркель - наедала , @уйло - наедало, трамп- наедал. А пан коломо с люстрированным просто топтал, как курочку. Результат - полный провал новообраного в международной политике и потеря субьектности. И курс на рашку. Это полная непригодность клоунов к управлению плюс государственная измена.
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