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 Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

19 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
- трижды неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил  6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Золотого - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Орехово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Травневого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.

Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149496
 
 
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