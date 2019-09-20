 Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;

- вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

- трижды неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;

- вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Золотого - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Орехово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Травневого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.