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Все про:Азербайджан (282) Госпогранслужба (3461) задержание (5504) Интерпол (457)

 Украинские пограничники задержали пассажира рейса "Баку - Киев", которого разыскивал Интерпол

В аэропорту "Киев" задержали гражданина Азербайджана, которого на родине разыскивают за мошенничество.

Мужчина прилетел в украинскую столицу рейсом из Баку. Во время прохождения паспортного контроля не него сработала база данных Интерпола, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Мужчину 1961 года рождения с целью ареста за мошенничество разыскивали азербайджанские правоохранители. Пограничники иностранца задержали и передали сотрудникам Нацполиции. Также проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года сотрудники Госпогранслужбы реализовали 2603 срабатывания, из них 1024 - в отношении лиц, почти 100 - в отношении транспортных средств и более 1480 - в отношении паспортных документов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149495
 
 
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