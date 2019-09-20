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Все про:взрыв (4355) Луганщина (4181) ОБСЕ (3760) Донбасс (19408) Донецкая область (4353)

 За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ

СММ ОБСЕ констатировала в среду увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (около 280 взрывов), и опять не зафиксировала ни одного такого нарушения в Луганской области.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ ежедневном отчете, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в частности, больше взрывов (около 280), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений режима прекращения огня, а также большая часть взрывов зафиксированы в южном направлении от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), в районах к западу от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также на запад и юго-запад от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области второй день подряд Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение отчетного периода", - отмечается в отчете ОБСЕ.

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Ранее сообщалось, что наблюдателей ОБСЕ не пропустили на блокпосту в оккупированном Петровском, вследствие чего они не смогли получить доступ к камере СММ.

Источник: https://censor.net.ua/n3149494
 
 
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Сепарня по полной стреляет. Зелебобики по телеку говорят о полном перемирии....
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Зелебобіки волнуються раз,
зелебобіки волнуються два,
зелебобіки волнуються три,
зелебобіки на місці замри!

І війна закінчилася?
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За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ(слепые прозрели!! а зелебобы ослепли что значит сделать малость:преза сменить) За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8527 За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6900
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Вечером 19 сентября у здания Офиса президента на улице Банковой прошла акция протеста против реализации Украиной Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе с использованием так называемой формулы Штайнмайера, сообщает "Радіо Свобода". К акции протеста присоединился недавно освобожденный политзаключенный Владимир Балух. Активисты требовали от президента Владимира Зеленского не подписывать "капитуляционных" соглашений с Россией. Они настаивают, что выборы на Донбассе возможны только после прекращения боевых действий, вывода оккупационных войск и передачи государственной границы Украине или миротворческим силам ООН и ОБСЕ.
https://gordonua.com/photo/events/u-ofisa-prezidenta-proshel-protest-protiv-formuly-shtaynmayera-k-aktivistam-prisoedinilsya-byvshiy-uznik-kremlya-baluh-fotoreportazh-1285171.html
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Чёйта они? Указов не читают? Или пенсии не вовремя подвезли?
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Раніше вони були злими, бо не було серіалу "Свати". Тепер телевізор у них в голові, де свати і матюкаються між собою За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1799
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