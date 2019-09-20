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 Благодаря украинской киберполиции в Бразилии задержали женщин, торговавших детским порно

Киберполиция Украины обнаружила сеть изготовления и распространения порнографических материалов с участием детей. Ее украинских членов задержали в июне. Теперь в Сан-Паулу повязали их бразильских подельниц

Полиция Бразилии задержала двух жительниц Сан-Паулу за создание и распространение детской порнографии. Они использовали для изготовления порнографических фото и видео собственных детей (5, 6 и 11 лет), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции.

Выйти на бразильских преступниц удалось благодаря работе украинских киберполицейских. В июне в Кривом Роге те задержали супружескую пару, снимавшую порно с собственной 4-летней дочкой. Во время следствия выяснилось, что жители Кривого Рога обменивались порнографическими материалами с бразильцами.

"Сообщники с помощью закрытого интернет-канала обменивались порнографическими видео и делали друг другу заказ по формату изготовления детской порнографии. Видео из Украины направлялись в Бразилию и наоборот", - сказано в сообщении киберполиции.

Украинские киберполицейские передали эту информацию своим бразильским коллегам, и те провели задержание.

Дела в отношении порнодельцов из Украины уже направлены в суд. Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149493
 
 
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Выйти на бразильских преступниц удалось благодаря работе украинских киберполицейских. В июне в Кривом Роге те задержали супружескую пару, снимавшую порно с собственной 4-летней дочкой. Во время следствия выяснилось, что жители Кривого Рога обменивались порнографическими материалами с бразильцами.Источник: https://censor.net.ua/n3149493

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Тобто німецька порноактриса була лише початком, а Світовий центр дитячого порнобізнесу - Кривий Ріг Благодаря украинской киберполиции в Бразилии задержали женщин, торговавших детским порно - Цензор.НЕТ 2442
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