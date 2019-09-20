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Все про:авария (1100) Киев (17929) электроэнергия (309)

 Центр Киева остался без света из-за аварии

В Печерском районе столицы произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Света нет на таких улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также в переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления электроэнергии — 01:00 20 сентября.

Напомним, в конце июля в Печерском районе также произошло массовое отключение света.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3149492
 
 
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Тобі отбой, ти і відпочивай! Стан електромереж за 28 років довели до катастрофічного і цієї зими ми побачимо не масові, а масовані відключення мереж по всій Україні! Без газу всі перейдуть на електрику і мережа лусне, трансформатори згорять! Уряд має зараз думати не над земельним ринком, а над тим як пережити зиму, бо земельна реформа може забуксувати, коли членів уряду спалять на ритуальних багаттях на Майдані під час холодних бунтів!
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Как называется страна, где линии електропередач строят из Украины, а в самой Украине все еще дряхлое построенное за царя Гороха. Где електроенергию якобы лишнюю продают за бугор а украинцам большую фигу и не более 3-5кВт...
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Авакову тепер треба послати на Печерськ бронетранспортер для звільнення електроенергії від терориста Центр Киева остался без света из-за аварии - Цензор.НЕТ 583
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