 Главному инженеру сгоревшего в Одессе отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру одесского отеля "Токио Стар", в котором при пожаре в ночь на 17 августа погибли 9 человек. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Инженера подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, санкция - от 3 до 8 лет лишения свободы).

Установлено, что с 2009 года этот гражданин фактически отвечал за исправность систем и подбор работников, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Он также руководил работой этих людей.

Как отмечается, вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.

В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

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Согласно проверкам органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работу отеля остановили.

По данным прокуратуры, в течение 2013-2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами был осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.

В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения не предпринимались. В результате произошел пожар.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

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Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".