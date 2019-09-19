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 Витренко: Украине нужно продолжать готовиться к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему не будет продолжен после 1 января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке 19 сентября после трехсторонних консультаций о транзите между Украиной, РФ и Евросоюзом в Брюсселе.

"Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли – российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской сторон, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит. Из позитива могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту", – написал Витренко.

Он отметил, что переговоры по новому контракту так и не начинаются.

"Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну, и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства  "Северного потока-2", – заявил исполнительный директор "Нафтогаза".

Читайте на Цензор.НЕТ - "Газпром" допустил переход на европейские правила транзита газа с 1 января, – "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/n3149489
 
 
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Как ни странно, но говорит он правильно, не смотря на фамилию.
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Продолжать? А как Украина уже готовилась к этому?
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Который чуть Польше войну не объявил
Не то слово
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