 МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Она предложила представителю Киева вспомнить собственный "опыт самоуничтожения и развала страны".
"Но вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", — написала Захарова.
Ранее, украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью Цензор.НЕТ призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Пусть там лучше чучхе будет.
Но мы можем подготовиться: построить, наконец-то, стену; 20 лет из параши никого не впускать ни под каким предлогом - строжайший визовый режим; по всей границе поставить пулеметчиков...
Но для этого нормальный през нужен, а не это недоразумение....
Побольше б таких в нашей дипломатии, давно бы многие вопросы порешали, в том числе и по Донбассу!
А то жуют тут сопли некоторые!
Такое высокое здание, и никто не выбросился от возмущения.
Даже под кокаином.