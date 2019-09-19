 МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она предложила представителю Киева вспомнить собственный "опыт самоуничтожения и развала страны".

"Но вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", — написала Захарова.

Ранее, украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью Цензор.НЕТ призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.