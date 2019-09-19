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 Политика Украины
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Все про:МИД РФ (1251) Александрович Александр (1)

 МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости "развала России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала  в фейсбуке.

Она предложила представителю Киева вспомнить собственный "опыт самоуничтожения и развала страны".

"Но вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", — написала Захарова.

Ранее, украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью Цензор.НЕТ призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Источник: https://censor.net.ua/n3149488
 
 
 Топ комментарии
 
Развал России впервые принесёт мир и покой её соседям. Дай Бог, чтоб поскорее!
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ЗЕлебобики не допустят развала Рабсии, откуда они харчеваца будут? Кому права на показ Сватов продавать будут? А гастроли Щапито 95...эээ нет так не пайдёт...Расиюшка мышебратья и Сваты навек.
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Залийте їй у горлянку бояришника,нехай про дурне не думає...
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усьо так, по правилам царского двора надо бьіло пукнуть.
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Развал России впервые принесёт мир и покой её соседям. Дай Бог, чтоб поскорее!
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Нет. Простой и тихий развал не возможен, а любой другой принесет такой хаос и такие реки крови, что мало не покажется всем соседям и разом.
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Чому ? Такої падлючої, брехливої, кровожерливої країни-мутанта історія людства ще не знала. Тож якщо вона здохне всі лише зітхнуть із полегшенням. Коли там почнеться Страшний Суд, сусідам потрібно лише збудувати паркан-бетон-кордон навколо Мордора і нехай вони там хоч зжеруть одне одного
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И количество русскоязычных стран резко увеличится. Тупин же этого и хочет, насколько я помню.
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МИД московії йде нах....й усім складом на чолі з алкоголічкою захаровою. МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6473
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ну хоть послы у нас нормальные остались
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Это 100% Конец послу. Зеля прогнётся.
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полихнуло...це добре...значить все вірно сказав...
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ЗЕлебобики не допустят развала Рабсии, откуда они харчеваца будут? Кому права на показ Сватов продавать будут? А гастроли Щапито 95...эээ нет так не пайдёт...Расиюшка мышебратья и Сваты навек.
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Машку вывели из делирия, простирнули и отправили опять высрать вЯличие? Калигку плясала?
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Та пусть не волнуется , не развалится . Ещё пару лет активности Китая в существующем темпе и разваливаться нечему будет .
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На самом деле, развал РФ - не слишком-то хорошо для Украины: начнётся хаос, а у трёх из десяти русскоязычных россиян в Украине есть родственники, ближние или дальние. Если из распадающейся РФ они побегут в Украину - переварить их будет невозможно.
Пусть там лучше чучхе будет.
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Ну, где-то Вы правы.
Но мы можем подготовиться: построить, наконец-то, стену; 20 лет из параши никого не впускать ни под каким предлогом - строжайший визовый режим; по всей границе поставить пулеметчиков...
Но для этого нормальный през нужен, а не это недоразумение....
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Не мели ДУРНИЦЬ !! Розвал рашки - це буде для СПРАВЖНІХ Українців друге свято по значимості --- після Дня Незалежності !!
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Нормально. Автоматичні турелі по периметру, і жоден москаль не проскочить.
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отакої! машка захарова, мабуть, й наші каменти про себе читає😂
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Посол правильный пацан, называет вещи своими именами.
Побольше б таких в нашей дипломатии, давно бы многие вопросы порешали, в том числе и по Донбассу!
А то жуют тут сопли некоторые!
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Раз кацапы беснующихся, знаит все хорошо.
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А что так? Там все правильно сказано. Какие претензии?
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Пукан-Подорвало... ниче, все правильно, коцапстан должен быть разрушен
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Вот и захерова подтвердила, что не импотент пристайко, а Александрович должен возглавить МИД Украины!
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По моему цензор заблокирован в кацапстане. Откуда они знают что там написано?
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Обыкновенная спецоперация. Дядя этот посол обыкновенная русская шестерка на подсосе. Нависли над ними тучи увольнения за работу на руских. Что делается? Пихается статейка идиотская по смыслу и бредовая по содержанию а руские на этот адрес реагируют. Все! Дядепослу обеспечен имидж сверхпатриота и попробуй его тронь за конкретные дела а не лясы языком. Примитивно, но многие ведутся.
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сама захарова, ночами под одеялом цензор читает. а шо уже про остальных говорить )
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"МИД возмущён" - да прямо ...
Такое высокое здание, и никто не выбросился от возмущения.
Даже под кокаином.
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проект под разными названиями - росс империя, ссср, росс федерация был сделан западными политиками для безналогового перемещения сырья и недр земли с территории этого проекта. дело в том что если бы страны в этом проекте были бы независимы то цена для Запада этих ресурсов была бы огромная. Как только газ и нефть перестанут быть для человечества значимыми - то начнётся распад этого проекта.
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Москва повинна бути спалена разом із москалями ось достойна відповідь-помста за вбивства українців підлим москалям.
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Висловлюю свою озабоченность. Першого ступеню.
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Предлагаю всем желающим написать в Facebook этой неадекватной, что рф это зло и нужно ее утилизировать Пусть вата слюной брызгает на свои мониторы МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5105
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Шпионы, шпионы - вокруг одни шпионы! Этого не может быть, в промежутке лысый кремле-карлик, типа бебезьяна, непременно должен быть!
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