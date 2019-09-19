 Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове, нападавший задержан, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа.
Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.
Это почерк зекоманды
Кто там в Киеве пока строительством ведает
Владимир Ильич за ним наблюдал,
Звонко о голову звякнул кирпич,
Метко кидает Владимир Ильич.