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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:депутат (2730) Киевсовет (1166) нападение (1768) Нацполиция (10100)

 Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове, нападавший задержан, - Нацполиция

В Киеве депутата Киевсовета, который вызвал полицию на стройку, ударили кирпичом по голове. Нападавший задержан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.

Источник: https://censor.net.ua/n3149486
 
 
 Топ комментарии
 
депутатов развелось..., кирпичу упасть негде.. ))))))
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Понятно что кирпичом...
Это почерк зекоманды
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А он то тут причём?Удар кирпичём=незаконное строительство, интересная ассоциация. Хотя, зачем так грубо, можно было арматурой проткнуть...
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Понятно что кирпичом...
Это почерк зекоманды
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Валера, зебилы тупенькие, все равно не поймут)))))
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Сообщил о незаконном строительстве и получил по голове

Кто там в Киеве пока строительством ведает
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депутатов развелось..., кирпичу упасть негде.. ))))))
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Феликс Эдмундыч по стройке гулял,
Владимир Ильич за ним наблюдал,
Звонко о голову звякнул кирпич,
Метко кидает Владимир Ильич.
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