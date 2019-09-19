 На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк

Об этом Загороднюк рассказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"С президентом Зеленским меня познакомил Давид Арахамия. Он подбирал различные кандидатуры на различные должности. Не подбирал, а рекомендовал. И он предложил встретиться. Тогда это еще был, насколько я знаю, большой список. Интервьюировали 30 человек, может, даже больше. Когда я встретился первый раз, я сказал, что я не знаю, остановится ли он в своем выборе на мне, но я хотел просто рассказать, каким образом я вижу развитие ВСУ. Потому что у нас было много наработок, когда мы работали с командой реформ", - отметил он.
После назначения Андрея Загороднюка министром обороны ряд СМИ связали это с тем, что его отец работает в наблюдательном совете "Укрнафты", значительный процент акций которой принадлежат структурам олигарха Игоря Коломойского.
"Я никогда не видел этого человека. Никогда с ним не общался. Ни вживую, ни по телефону, ни еще каким-то другим способом. Поэтому это просто выдумки. Единственное, что они базируются на том, что мой отец работает в "Укрнафте". Это правда, он действительно работает в "Укрнафте", в наблюдательном совете.
Он - геолог, председатель Союза геологов Украины уже лет 15 или 20. Его приглашали советником в различные структуры прежде. Он один из самых известных геологов в Украине. Поскольку "Укрнафта" является нефтегазовой структурой, то его пригласили", - подчеркнул министр.
ЗЕ так вобще не марионетка. Это все знают.
Что уж тут про Арахамию говорить...
Эти хотя бы не в кедах и подстреленных штанишках.
Лично меня больше умиляют 20-25-летние Жюльверны с окладистыми бородами в кедах. Такое впечатление, что персонаж 19-го века где-то в подворотне раздели и дали ему взамен первое, что нашли.
Війська не Україна зараз має відводити, а РФ має звільнити 2,5 тисячі кв. км. нашої території, відповідно до Мінська.
Це варто нагадати росіянам, замість того, щоб показувати відведення військ з нашої землі чи підтримувати неіснуючі формули.
Шо, чем чел похвастался?
"доктор сказав у морг, отже у морг" (с) а повезуть санітари а не доктор власноруч.