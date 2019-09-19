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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1168) Минобороны (5955) Арахамия (62) Загороднюк (21)

 На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк

Назначить на должность министр обороны Украины Андрея Загороднюка президенту Зеленскому рекомендовал нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а не олигарх Игорь Коломойский.

Об этом Загороднюк рассказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"С президентом Зеленским меня познакомил Давид Арахамия. Он подбирал различные кандидатуры на различные должности. Не подбирал, а рекомендовал. И он предложил встретиться. Тогда это еще был, насколько я знаю, большой список. Интервьюировали 30 человек, может, даже больше. Когда я встретился первый раз, я сказал, что я не знаю, остановится ли он в своем выборе на мне, но я хотел просто рассказать, каким образом я вижу развитие ВСУ. Потому что у нас было много наработок, когда мы работали с командой реформ", - отметил он.

После назначения Андрея Загороднюка министром обороны ряд СМИ связали это с тем, что его отец работает в наблюдательном совете "Укрнафты", значительный процент акций которой принадлежат структурам олигарха Игоря Коломойского.

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"Я никогда не видел этого человека. Никогда с ним не общался. Ни вживую, ни по телефону, ни еще каким-то другим способом. Поэтому это просто выдумки. Единственное, что они базируются на том, что мой отец работает в "Укрнафте". Это правда, он действительно работает в "Укрнафте", в наблюдательном совете.

Он - геолог, председатель Союза геологов Украины уже лет 15 или 20. Его приглашали советником в различные структуры прежде. Он один из самых известных геологов в Украине. Поскольку "Укрнафта" является нефтегазовой структурой, то его пригласили", - подчеркнул министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149485
 
 
 Топ комментарии
 
Арахамия, конечно же, эксперт в военном деле и стратегии развития Минобороны....никто и не сомневается... На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5116
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олЕні-Олені не бриті і не голені.
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Любая стряпуха сможет управлять государством.
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Арахамия, конечно же, эксперт в военном деле и стратегии развития Минобороны....никто и не сомневается... На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5116
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Любая стряпуха сможет управлять государством.
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люба арахамія. Таке враження що в напрямках які не цікавили коломойського на посади міністрів набирали аби кого!
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А на должность мужа одноклассниці Зеленского его кто рекомендовал ?
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_Это как авто. Кто угодно может сидеть за рулём, даже не умеющий водить. Все они управляют машиной. Но результаты управления будут различаться.
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Ну так сравните с кацапнёй-ворюга Сердюков и Шойгу-мчсник с кучей медалек, непонятно за что. Этот даже как-то получше выглядит
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Так может лучше сразу, пока хорошо выглядит, памятник сделать и отпустить человека жить дальше?.. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2199
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И написать "Тогда он выглядел лучше Сердюкова и Шойгу"... На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6389
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Судячи по мовчанню нового міністра оборони, ідей в нього небагато, як і в Арахамії! Ця команда через пару місяців піде в забуття, після того як міноборони недовиконає бюджет 2019 року і не зможе витратити чергові 10-15 млрд грн, виділених на міноборони! Поки що новий міністр оборони блідо виглядає, жодних змістових програм реформування чи розвитку армії досі не представлено! А бездіяльність під час війни це ще гріше капітуляції! Досі не створюються новій війська безпілотних засобів розвідки та ураження, досі не розроблена концепція військової системи зв'язку та її супутникового сегменту! Досі немає підвищення рівня матеріального утримання військових! Досі не вирішено питання підняття військових пенсій! Досі не збільшена армія хоча б до рівня 400 тис. солдат та офіцерів! Досі не відмінений призов, щоб набрати 30 тис. додаткових контрактників! Нічого не відбувається! І це показник того що команда Зеленського починає буксувати і не тільки в міноборони, а ще й в медицині, в освіті, науці, виробництві, агросекторі і далі по списку! Молоді слухняні міністри це добре, але ж вони мають нести в собі нові ідеї а не бути пустишками!
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Ну это ж совсем другое дело. Еще Богдан мог. Он тоже по факту как бы не Коломойский. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1144
ЗЕ так вобще не марионетка. Это все знают.

Что уж тут про Арахамию говорить...
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простите, я наверное не в тренде современной моды, но бл кто нибудь подарите им станки "жилет" и пенку для бритья. надоело смотреть на эти небритые рожи. **** так выглядят страждущие под магазином в 7:55.
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"небритышф"


Эти хотя бы не в кедах и подстреленных штанишках.
Лично меня больше умиляют 20-25-летние Жюльверны с окладистыми бородами в кедах. Такое впечатление, что персонаж 19-го века где-то в подворотне раздели и дали ему взамен первое, что нашли.
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Нічого-нічого,зате зразу видно де закомплексований кацапський мача-імпотент.Українці вошеінкубатори зроду не носили.
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З якого ясного?Шо таке?На хвору піпєтку наступив?
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Врет , как дышит . Не может Зеленский назначать министра обороны без президента Коломойского .
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Новым начальником Генерального штабу ЗСУ был назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак толко потому , что он друг Коломойского .
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Рекомендовал...Папа...Укрнафта...Я не знал...Не Коломойский...Что-то здесь не то.
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Хламидия порекомендовала министра обороны??????????ПЗДЦ и это в воюющей стране! Ауеть.
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У министра обороны - хламидиоз, судя по виду...
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дивно - але до мента - Полторака , в соєвих , жодних питань не виникало ... команди не було ? На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9731
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Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko 10 ч.10 часов назад

На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5369

Війська не Україна зараз має відводити, а РФ має звільнити 2,5 тисячі кв. км. нашої території, відповідно до Мінська.
Це варто нагадати росіянам, замість того, щоб показувати відведення військ з нашої землі чи підтримувати неіснуючі формули.
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Хм, военные стратега Загороднюка не знают, народ полководца Загороднюка не избирал, и.о. хозяина Украины - Коломойский за Зогороднюка не поручался. И только горец Арахамия всё решил. Великолепно и перспективно.
Шо, чем чел похвастался?
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В міністрах мають бути держуправлінці, які знають, що і як міняти, а не бізнесмени без освіти з широкої дороги. Це провал.
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Одна проблемка - разом з Зєприматами і нам доведеться скуштувати.
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Ти за формальними бамажками не ховайся.

"доктор сказав у морг, отже у морг" (с) а повезуть санітари а не доктор власноруч. На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8581
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А кто такой арахамия? Это часть тела? Овощь? А простого человека, воина , не могли назначит. Надо только, что бы папа из укрнафты был? Звучит как у Жириновского - мой папа по национальности был юрист.
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Ще один гуморист. С..ка, Шапіто в межах всієї країни. Дякую зебіли. Ви зробили це разогм!
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