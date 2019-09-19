 По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в депутатском запросе Александра Мережко.

В тексте запроса отмечается, что на основании изложенных журналистом Е.Плинским фактов есть основания полагать, что некоторые сотрудники ГБР могут заниматься протвоправной деятельности. В частности, отмечается, что экс-сотрудник ГФС А.Моргун, является советником главы ГБР Романа Трубы и он "отвечает за контроль таможни и сбор кэша"









