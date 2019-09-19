 По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в депутатском запросе Александра Мережко.
В тексте запроса отмечается, что на основании изложенных журналистом Е.Плинским фактов есть основания полагать, что некоторые сотрудники ГБР могут заниматься протвоправной деятельности. В частности, отмечается, что экс-сотрудник ГФС А.Моргун, является советником главы ГБР Романа Трубы и он "отвечает за контроль таможни и сбор кэша"
Шкода депутатів... Зараз митниця для себе не ризикує збирати.... Для правоохоронців не ризикнуть і подавна...
Гбр з митниці касу не збирали... А відділ к збирав данину... І досі претендує...
Ось тут і питання... Хто дбр мочить...
Я не захищаю трубу, просто категорично не переварюю брехню.
Імпортувати товар по повних ставках самовбивство для підприємств... Його ніхто не купить... А в купі з декількома Дніпровськими Київськими і Лтвівськими тзов яким чуть чуть можна... Вбиває ринок...
Але не переживайте... Як тільки дозволять красти всім, або заборонять красти обраним... То ринок все вирівняє.
А якщо ти не з вулиці, то тим більше повинен знати, що і по чому, комерси також в стойлі стояли... Чи ти ізбранний і останні 5 років як і передостанні 5... долю кашнікам не закидав? Відробляв по іншому?
Про чесний бізнес пі...ж навіть не починай... Не при наших податках...
Чо тобі Зеленський так впав? Від корита відірвав? Так привикай... Працювати йди...
Кто сегодня врах?