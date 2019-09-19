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 Политика Украины
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Все про:запрос (28) ГФС (3423) ГБР (570) Мережко (1)

 По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко просит правоохранительные органы разобраться в ситуации, освещенной журналистом Е. Плинским о противоправной деятельности некоторых сотрудников ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в депутатском запросе Александра Мережко.

В тексте запроса отмечается, что на основании изложенных журналистом Е.Плинским фактов есть основания полагать, что некоторые сотрудники ГБР могут заниматься протвоправной деятельности. В частности, отмечается, что экс-сотрудник ГФС А.Моргун, является советником главы ГБР Романа Трубы и он "отвечает за контроль таможни и сбор кэша"

По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос 01
По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос 02
По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос 03
По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос 04
По факту возможной противоправной деятельности советника главы ГБР Трубы Моргуна в правоохранительные органы подан депутатский запрос 05

Источник: https://censor.net.ua/n3149484
 
 
 Топ комментарии
 
І це пов'язано зі зменшенням обсягів сірого імпорту...
Імпортувати товар по повних ставках самовбивство для підприємств... Його ніхто не купить... А в купі з декількома Дніпровськими Київськими і Лтвівськими тзов яким чуть чуть можна... Вбиває ринок...
Але не переживайте... Як тільки дозволять красти всім, або заборонять красти обраним... То ринок все вирівняє.
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Ти спілкуватися навчись... І збав обороти, а то в поворот не впишешся...
Я не захищаю трубу, просто категорично не переварюю брехню.
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Плінський звичайнісінька продажна істота...
Шкода депутатів... Зараз митниця для себе не ризикує збирати.... Для правоохоронців не ризикнуть і подавна...
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Дуже схоже на замовну операцію конкурентів...
Гбр з митниці касу не збирали... А відділ к збирав данину... І досі претендує...
Ось тут і питання... Хто дбр мочить...
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Ты, Писька, подрабатываешь у Трубадура? Назови хоть что то, что эта шарага сделала полезного за свою жизнь, кроме пиз@ежа по телевизору для таких лохов как ты, писюн!
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Ти спілкуватися навчись... І збав обороти, а то в поворот не впишешся...
Я не захищаю трубу, просто категорично не переварюю брехню.
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Платежи в бюджет от таможни после успешной реХвормы ваЗЕлина упали на 20%.
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І це пов'язано зі зменшенням обсягів сірого імпорту...
Імпортувати товар по повних ставках самовбивство для підприємств... Його ніхто не купить... А в купі з декількома Дніпровськими Київськими і Лтвівськими тзов яким чуть чуть можна... Вбиває ринок...
Але не переживайте... Як тільки дозволять красти всім, або заборонять красти обраним... То ринок все вирівняє.
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Ты мне уроки не учи, у меня груз на терминале каждую. неделю, в обе стороны. А свои уМу заключения читай лохам возле обоссанного подъезда! Люди не будут вкладывать ни в торговлю, ни в производство, ни в финансы, если какая то голимая шмара может приехать в регион, и рассказывать как нужно работать, хотя сам по жизни может только #уем по пианинЕ стучать, и бабки в офшоры выводить во время войны.
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Я не розумію... Ти до...тись рішив? Чи остограмився і потягнуло на конфлікт?
А якщо ти не з вулиці, то тим більше повинен знати, що і по чому, комерси також в стойлі стояли... Чи ти ізбранний і останні 5 років як і передостанні 5... долю кашнікам не закидав? Відробляв по іншому?
Про чесний бізнес пі...ж навіть не починай... Не при наших податках...
Чо тобі Зеленський так впав? Від корита відірвав? Так привикай... Працювати йди...
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Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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