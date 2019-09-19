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Все про:Динамо (710) Лига Европы (148) футбол (3125)

 "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы

В Киеве на НСК "Олимпийский" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" обыграло шведский "Мальме" со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол на 84 минуте забил динамовец Буяльский.

Смотрите: Игроки киевского "Динамо" встретились с освобожденными украинскими моряками. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3149482
 
 
 Топ комментарии
 
Он классный пивбар покажет "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 7634
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Котов душили, душили,

душили, душили...
Наразі - це межа, на жаль. Суркіси - це прокляття для Динамо !
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От инвалиды ,в Союзе такие команды как нынешнее Динамо играли максимум во второй лиге ... "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 9432
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А шахтер в шахте тренировался с киркой...)
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Боты, КЕЧ 1978/1979:
Мальме - Динамо Киев 2:0
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в союзе нет пока команды хуже спартака.
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"Нету лучше игрока Леонида Буряка,
а мацковский Спартак - настоящий.... "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 3349
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В 1978 (кажецца) звездное Динамо просрало Мальме. Сейчас "хреновое" выиграло "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 2160
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вви і в цьому розбираєтеся? диво, а не жінка.
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"Дорогой, я тебе изменяла всего 2 раза. Один - с оркестром, второй - с футбольной командой" "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 1853
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то ви з паном Адвокатиком подружжя ? "Динамо" в Києві мінімально обіграло шведський "Мальме" в першому матчі Ліги Європи - Цензор.НЕТ 1074
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а чому ви до нього звертаєтесь - "дарагой" ? )))
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Кто едет на футбол в Данию 7 ноября Копенгаген - Динамо К ? Пиво пьём ?
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Не помню, в Дании тоже вроде неплохое пиво варят.
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И не одно . В Дании очень много мелких пивоваров
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В Украине не пил датского пива ? А что украинскою мочу вместо пива пьёшь?
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Ненаговаривай, сейчас в Украине тоже хорошее пиво продают. Перечислять не буду, у каждого свой вкус.
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Да , продают но не украинское ? 2 года назад в Украине меня угостили пивом с пластиковой бутылки, называется бочковое , сказать что это моча , то ничего не сказать . Как его можно пить ума не приложу
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Что за плоские вопросы ? Вот это совдепия , везде ищет халяву . За себя не в состоянии заплатит ?
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Так заходи , нам и больше ничего не нужно
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выпьем твоё , а пиво мешать не будем , потому что нельзя понижать градус
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Мальме, даже не знал что есть такой клуб.
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Они никогда с фастовским "Рефрижератором" никогда не играли
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Котов душили, душили,

душили, душили...
Наразі - це межа, на жаль. Суркіси - це прокляття для Динамо !
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Вже більше 20 років мрію поки ці п`явки-скнари відчепляться від клубу
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Не отцепятся. Лучший для Динамо - это вариант Фиорентины
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Дурик, вот когда надо было мост минировать Разминировали бы мигом
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