Редактор Цензор.НЕТ 19.09.19 21:5319.09.19 22:03 "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы В Киеве на НСК "Олимпийский" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" обыграло шведский "Мальме" со счетом 1:0.Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Единственный гол на 84 минуте забил динамовец Буяльский. Смотрите: Игроки киевского "Динамо" встретились с освобожденными украинскими моряками. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/n3149482 x Мне нравится
Мальме - Динамо Киев 2:0
а мацковский Спартак - настоящий....
душили, душили...
Наразі - це межа, на жаль. Суркіси - це прокляття для Динамо !